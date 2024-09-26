شركة Whatfix تجمع 125 مليون دولار في جولة تمويلية من الفئة هـ لتسريع التوسع والابتكار في سوق منصات التبني الرقمي

جولة تمويلية بقيادة شركة Warburg Pincus وبمشاركة صندوق SoftBank Vision Fund 2

سان خوسيه، كاليفورنيا، 26 سبتمبر، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Whatfix، الشركة العالمية الرائدة في مجال منصات التبني الرقمي (DAPs)، اليوم أنها نجحت في تأمين 125 مليون دولار في جولة تمويلية من الفئة "هـ"، بقيادة شركة Warburg Pincus وبمشاركة المستثمر الحالي صندوق SoftBank Vision Fund 2. وتأتي هذه الجولة التمويلية الجديدة بمعدل ارتفاع ملحوظ، وهو ما يعزز هيمنتها كشركة رائدة في مجال منصات التبني الرقمي (DAPs)، ويفتح أمامها آفاقًا جديدة للتوسع في المجالات المرتبطة بالتبني الرقمي DAP.

ستُمكِّن هذه الاستثمارات شركة Whatfix من تعزيز ريادتها في السوق وتطوير مجموعة منتجاتها المتكاملة من خلال النمو العضوي وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية، كما تهدف الشركة إلى توسيع وجودها في أسواق الولايات المتحدة US ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا EMEA وآسيا والمحيط الهادئ APAC، لتعزيز بصمتها في القطاع العامّ العالمي.

حققت Whatfix، منذ الجولة التمويلية التي أجرتها في عام 2021، نموًّا ملحوظًا، وهو ما عزز مكانتها كشركة رائدة في فئة شركات منصات التبني الرقمي DAP الناشئة. وتقدم الشركة خدماتها لعملاء عالميين بارزين على غرار Arrow Electronics وSchneider Electric وAvnet، إلى جانب شركاء مثل Microsoft وSalesforce وInfosys وAccenture، الذين يثقون في Whatfix لتسريع العائد على استثماراتهم التكنولوجية ROI. وقد سجلت شركة Whatfix، التي تدعم أكثر من 80 شركة مدرجة في قائمة Fortune 500، أداءً متميزًا بزيادة قدرها 4.5 أضعاف في الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) منذ جولتها التمويليلية في عام 2021، حيث ساهمت المنتجات الجديدة في زيادة الإيرادات بنسبة 15%.

من خلال ريادتها في مفهوم "تكييف التكنولوجيا مع المستخدم"، تقوم Whatfix بنقل المسؤولية إلى التكنولوجيا، وهو ما يضمن تكيفها مع المستخدمين بدلاً من العكس. وتعمل Whatfix، عبر دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي GenAI في جميع منتجاتها، وتوفير أدوات التبني الرقمي وتحليلات المنتجات ومحاكاة التطبيقات، على تعزيز هذا النهج الذي يركز على المستخدم، وبناء طبقة متكاملة من تجربة المستخدم تمتد عبر مختلف البرمجيات المؤسسية. ويمكِّن هذا الأمر المؤسسات من تحقيق أقصى استفادة من العائدات على الاستثمارات التكنولوجية ROI، وفي نفس الوقت يسمح للموظفين بتحقيق كفاءة أكبر.

قال Khadim Batti، الرئيس التنفيذي CEO لشركة Whatfix وأحد مؤسسيها: "تواجه المؤسسات العديد من تعقيدات التحول الرقمي والضغط المتزايد لتقديم تجارب مستخدم استثنائية. إن ابتكارات Whatfix تتجلى من خلال إطلاق أربعة منتجات جديدة منذ عام 2021، وتأمين خمسة براءات اختراع في الولايات المتحدة مع وجود 18 براءة أخرى قيد الإعداد. وستُضيف هذه الاستثمارات المزيد من الزخم لتسريع عصر جديد من الابتكار في صناعتنا، وتعزيز القيمة الفريدة التي نقدمها لعملائنا، وإعادة تشكيل مستقبل تبنِّي البرمجيات".

وفقًا لدليل السوق لعام 2023 الصادر عن مؤسسة Gartner، فمن المتوقع أن تستخدم 70% من المؤسسات منصات التبني الرقمي DAPs بحلول عام 2025، وهو ما يسلط الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه منصات التبني الرقمي في قيادة نجاح المؤسسات. وفي مقدمة هذا التحول، كانت Whatfix منصة التبني الرقمي هي الأولى في قائمة Deloitte Tech Fast 500™ لمدة ثلاث سنوات متتالية، وهي المورد الوحيد لمنصات التبني الرقمي DAP الذي حصل على جائزة اختيار العملاء في تقرير Voice of Customers for DAP لعام 2024 الصادر عن مؤسسة Gartner Peer Insights. وبالإضافة إلى ذلك، تتم الإشادة بشركة Whatfix باستمرار كونها الشركة الرائدة في السوق في تقارير منصات التبني الرقمي DAP من Gartner، وForrester، وIDC، وEverest Group.

قالت Amy Loomis، نائبة رئيس قسم الأبحاث في شركة IDC لقطاع مستقبل العمل: "مع اعتماد المؤسسات بشكل سريع لمجموعة متطورة من التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي AI، أصبحت منصات التبني الرقمي (DAPs) ضرورية للنجاح في التنقل خلال التحول الرقمي. فمنصات التبني الرقمي DAPs توفر رؤى قيمة، وتمكِّن المستخدمين من أن يكونوا أكثر مرونةً، وتدفع نحو تحقيق نتائج تجارية كبيرة من خلال تسريع اعتماد التطبيقات وتحسين سير العمل. وستتطور منصات التبني الرقمي DAPs لتلبية مجموعة أوسع من احتياجات المؤسسات، بما في ذلك التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي AI، الأمر الذي سيعزز دورها كنهج مفضل لتعظيم العائد على الاستثمار في البرمجيات ROI. وتتوقع شركة IDC، بحلول عام 2027، أن 80% من منظمات G1000 ستعتمد على منصات التبني الرقمي DAPs للتخفيف من نقص المهارات التقنية".

وأضاف Narendra Ostawal، المدير العامّ ورئيس قطاع الأسهم الخاصة لشركة Warburg Pincus في الهند، قائلاً: "تعمل منصة التبني الرقمي الفريدة من نوعها التي تقدمها Whatfix على إحداث ثورة في كيفية تنفيذ المؤسسات لبرامج التحول الرقمي، وخلق تجارب مستخدم استثنائية، وتمكين المستخدمين من استغلال وظائف البرمجيات بالكامل وزيادة الإنتاجية. ونحن نؤمن بأن Whatfix، باعتبارها الشريك المفضل لأفضل الشركات العالمية عبر مختلف الصناعات، لديها إمكانات هائلة للاستفادة من الظروف المواتية وتعزيز مكانتها في سوق منصات التبني الرقمي DAP التي تشهد نموًّا متزايدًا. نحن متحمسون للشراكة مع فريق Whatfix بقيادة كل من Khadim وVara، اللذَين يقودان الشركة نحو تحقيق رؤيتها وأهدافها".

وفي ذات الصدد، قال Narendra Rathi، مدير قسم الاستثمار في صندوق SoftBank Investment Advisers: "تسعدنا رؤية النمو القوي والاستمرار في الابتكار الذي تحققه Whatfix منذ استثمارنا الأول بها في عام 2021. إن دورها في رحلات التحول الرقمي للشركات المدرجة في قائمة Fortune 500 هو دليل على اتباعها لنهج يركز في المقام الأول على العملاء. نحن متحمسون لمواصلة دعم Khadim وVara أثناء دخولهم في المرحلة التالية من النمو".

وصرح Jochen Heidner، مدير مشروع نظم الشراء في شركة Mercedes-Benz وعميل شركة Whatfix في مشروع CERTUS CC: "منذ اليوم الأول، اتبعت Whatfix نهجًا يركز في المقام الأول على العملاء. لقد كانت منصتها للتبني الرقمي (DAP) أداة حيوية في رحلة التحول الرقمي لمشروع CERTUS، حيث قامت بتبسيط العمليات المعقدة وتمكين فرقنا من تحقيق المزيد. والأمر الرائع حقًّا هو دعمها الاستثنائي للعملاء - لقد كان فريق عمل الشركة مفيدين، ولطفاء حقًّا، وداعمين لنا في جميع المراحل".

أكد Adam P. Burden، قائد قسم الابتكار العالمي لدى شركة Accenture LLP، قائلاً: "إن البرمجيات أصبحت أكثر تركيزًا على المستخدم من أي وقت مضى، وتقود Whatfix هذه الابتكارات في تمكين المستخدم. فمع Whatfix، يمكنك تخصيص التطبيقات وفقًا لسير عمل كل مستخدم، وتحسين الكفاءة، وإنشاء نتائج رائعة. ويمكن لعملائنا، من خلال استخدام مجموعة منتجات Whatfix المدعومة بالذكاء الاصطناعي AI، بما في ذلك محاكاة التطبيقات والتحليلات والتبني الرقمي، الاستفادة بشكل أفضل من استثماراتهم التكنولوجية الحالية والجديدة. وبفضل قدرات Whatfix، أصبحنا قادرين على إنشاء منتجات تخدم فيها البرمجيات المستخدمين، وليس العكس. ونتطلع إلى استمرار نجاحنا معًا".

تساهم Whatfix في تطوير الصناعة من خلال تدريب أكثر من 4,100 خبير في منصات التبني الرقمي DAP منذ عام 2021، وستظل ملتزمة بتأهيل المزيد في السنوات المقبلة.

نبذة عن شركة Whatfix

شركة Whatfix تعمل على تطوير مفهوم "تكييف التكنولوجيا مع المستخدم" من خلال تمكين الشركات من تحقيق أقصى عائد على استثماراتها الرقمية ROI على مدار دورة حياة التطبيقات. وتعتمد مجموعة منتجات Whatfix على الذكاء الاصطناعي التوليدي GenAI، وتضم منصة التبني الرقمي، وبيئات التطبيقات المحاكية للتدريب العملي، وتحليلات التطبيقات دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية. وتتيح Whatfix للمؤسسات تحسين إنتاجية المستخدمين، وضمان الامتثال للإجراءات، وتحسين تجربة المستخدم في التطبيقات الداخلية والتطبيقات الموجهة للعملاء. ومع سبعة مكاتب في الولايات المتحدة والهند والمملكة المتحدة وألمانيا وسنغافورة وأستراليا، تدعم Whatfix أكثر من 700 مؤسسة، بما في ذلك أكثر من 80 شركة مدرجة في قائمة Fortune 500 على غرار Shell، وMicrosoft، وSchneider Electric، وUPS Supply Chain Solutions، وGenuine Parts Company. كما تحظى شركة Whatfix بدعم مستثمرين بارزين مثل Warburg Pincus، وSoftbank Vision Fund 2، وDragoneer، وPeak XV Partners، وEight Roads، وCisco Investments، وهو ما يعزز ثقة السوق في الشركة وإمكاناتها. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بـ Whatfix.

نبذة عن شركة Warburg Pincus

شركة Warburg Pincus LLC هي شركة عالمية رائدة في مجال الاستثمار في النمو. تدير الشركة أكثر من 83 مليار دولار من الأصول الخاضعة الإدارة. وتضم محفظتها أكثر من 225 شركة متنوعة الأنشطة، تغطي مراحل نمو مختلفة، وتشمل قطاعات ومناطق جغرافية متعددة. تُعَدّ شركة Warburg Pincus شريكًا متمرسًا لفريق الإدارة الساعي إلى بناء شركات دائمة ذات قيمة مستدامة. ومنذ تأسيسها في عام 1966، استثمرت Warburg Pincus أكثر من 117 مليار دولار في أكثر من 1000 شركة عالميًّا عبر إستراتيجياتها الخاصة بالأسهم الخاصة، والعقارات، وحلول رأس المال. يقع المقر الرئيسي للشركة في نيويورك، مع مكاتب في أمستردام، وبكين، وبرلين، وهونغ كونغ، وهيوستن، ولندن، ولوكسمبورغ، ومومباي، وموريشيوس، وسان فرانسيسكو، وساو باولو، وشنغهاي، وسنغافورة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.warburgpincus.com.

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