Whatfix sammelt 125 Millionen Dollar in der Serie E, um die Expansion und Innovation des Marktes für digitale Adoption zu beschleunigen

Finanzierungsrunde unter der Leitung von Warburg Pincus mit Beteiligung von SoftBank Vision Fund 2

SAN JOSE, Kalifornien, 25. September 2024 /PRNewswire/ -- Whatfix, ein weltweit führender Anbieter von digitalen Adoptionsplattformen (DAPs), gab heute bekannt, dass er sich in einer Finanzierungsrunde der Serie E 125 Millionen US-Dollar gesichert hat, die von Warburg Pincus angeführt wird und an der der bestehende Investor SoftBank Vision Fund 2 beteiligt ist. Das Unternehmen nimmt die neue Runde mit einem erheblichen Aufschlag auf, stärkt seine Dominanz als Marktführer im Bereich der digitalen Adoptionsplattformen (DAPs) und expandiert in angrenzende DAP-Angebote.

Durch die Investition kann Whatfix seine Führungsposition in der Kategorie ausbauen und seine integrierte Produktpalette durch organisches Wachstum und strategische Übernahmen erweitern. Das Unternehmen will außerdem seine Marktpräsenz in den USA, der EMEA- und der APAC-Region ausbauen, um seine Präsenz im globalen öffentlichen Sektor zu stärken.

Seit seiner Finanzierungsrunde im Jahr 2021 hat Whatfix ein bemerkenswertes Wachstum erzielt und seine Position als Marktführer in der neu geschaffenen DAP-Kategorie gefestigt. Zu den Kunden des Unternehmens gehören weltweit führende Unternehmen wie Arrow Electronics, Schneider Electric und Avnet sowie Partner wie Microsoft, Salesforce, Infosys und Accenture, die Whatfix vertrauen, um den ROI ihrer Technologieinvestitionen zu beschleunigen. Whatfix unterstützt mehr als 80 Fortune-500-Unternehmen und verzeichnete eine Spitzenleistung mit einer 4,5-fachen Steigerung des jährlich wiederkehrenden Umsatzes (ARR) seit der Runde von 2021, wobei neue Produkte 15 % des Umsatzes beisteuerten.

Als Pionier des Konzepts der „Userization" verlagert Whatfix die Verantwortung auf die Technologie und stellt sicher, dass sie sich den Benutzern anpasst und nicht umgekehrt. Durch die Integration von GenAI in die gesamte Produktsuite, die digitale Anpassung, Produktanalysen und Anwendungssimulationen bietet, beschleunigt Whatfix diesen benutzerorientierten Ansatz und schafft eine Erfahrungsebene über den gesamten Software-Stack des Unternehmens. Auf diese Weise können Unternehmen ihren technologischen ROI maximieren und gleichzeitig ihren Mitarbeitern eine höhere Effizienz ermöglichen.

„Unternehmen kämpfen mit der Komplexität der digitalen Transformation und dem ständig wachsenden Druck, außergewöhnliche Nutzererlebnisse zu liefern", sagt Khadim Batti, Geschäftsführer und Mitbegründer von Whatfix. „Die Innovationskraft von Whatfix zeigt sich in der Einführung von vier neuen Produkten seit 2021 und der Sicherung von fünf US-Patenten, von denen 18 weitere in Vorbereitung sind. Diese Investition wird den Tank weiter füllen, eine neue Ära der Innovation für unsere Branche beschleunigen, den unvergleichlichen Wert, den wir unseren Kunden bieten, verstärken und die Zukunft der Softwareeinführung neu gestalten.

Laut Gartners Market Guide 2023 werden bis 2025 voraussichtlich 70 % der Unternehmen DAPs einsetzen, was die entscheidende Rolle von Plattformen für die digitale Übernahme für den Unternehmenserfolg unterstreicht. Als Vorreiter dieses Wandels ist Whatfix seit drei Jahren in Folge der Top-DAP auf der Deloitte Tech Fast 500™-Liste und der einzige DAP-Anbieter, der im Gartner Peer Insights 2024 Voice of Customers for DAP Report die Auszeichnung „Customer's Choice" erhielt. Darüber hinaus wird Whatfix in DAP-Berichten von Gartner, Forrester, IDC und der Everest Group regelmäßig als Marktführer anerkannt.

„Da Unternehmen schnell eine Reihe von KI-gestützten Technologien einführen, sind Digital Adoption Platforms (DAPs) für die erfolgreiche Bewältigung der digitalen Transformation unverzichtbar geworden", sagt Amy Loomis, Vizepräsidentin für Forschung, Future of Work bei IDC. „DAPs bieten wertvolle Einblicke, ermöglichen den Anwendern eine höhere Flexibilität und führen zu bedeutenden Geschäftsergebnissen, indem sie die Anwendungsübernahme beschleunigen und die Arbeitsabläufe optimieren. DAPs werden sich weiterentwickeln, um ein breiteres Spektrum von Unternehmensanforderungen zu erfüllen, einschließlich KI-spezifischer Herausforderungen, und ihre Rolle als bevorzugter Ansatz zur Maximierung des Software-ROI festigen. IDC prognostiziert, dass 80 % der G1000-Organisationen bis 2027 auf DAPs angewiesen sein werden, um den Mangel an technischen Fachkräften auszugleichen."

Narendra Ostawal, Geschäftsführer, Leiter von India Private Equity, Warburg Pincus, sagte: „Die einzigartige Plattform von Whatfix für die digitale Adaption revolutioniert die Art und Weise, wie Unternehmen Programme zur digitalen Transformation umsetzen, herausragende Benutzererfahrungen schaffen und die Benutzer in die Lage versetzen, Softwarefunktionen voll auszuschöpfen und die Produktivität zu steigern. Als bevorzugter Partner globaler Spitzenunternehmen aus allen Branchen glauben wir, dass Whatfix über ein immenses Potenzial verfügt, um den Rückenwind zu nutzen und seine Position auf dem wachstumsstarken DAP-Markt zu festigen. Wir freuen uns, mit dem Whatfix-Team unter der Leitung von Khadim und Vara zusammenzuarbeiten, um das Unternehmen auf dem Weg zu seiner Vision und seinem Ziel zu begleiten."

Narendra Rathi, Investment-Direktor von SoftBank Investment Advisers, fügte hinzu: „Seit unserer ersten Investition im Jahr 2021 freuen wir uns über das starke Wachstum und die anhaltende Innovation von Whatfix. Ihre Rolle bei der digitalen Transformation von Fortune 500-Unternehmen ist ein Beweis für ihre Kundenorientierung. Wir freuen uns, Khadim und Vara in ihrer nächsten Wachstumsphase weiterhin zu unterstützen."

„Vom ersten Tag an hat Whatfix uns, den Kunden, in den Mittelpunkt gestellt", sagt Jochen Heidner, Projektleiter Einkaufssysteme bei Mercedes-Benz und Whatfix-Kunde für das CERTUS CC-Projekt. „Ihre Digital Adoption Platform (DAP) hat bei der digitalen Transformation von CERTUS eine entscheidende Rolle gespielt, indem sie komplexe Prozesse vereinfacht und unsere Teams befähigt hat, mehr zu erreichen. Was wirklich bemerkenswert ist, ist der außergewöhnliche Kundensupport – sie waren bei jedem Schritt hilfreich und wirklich nett und unterstützend."

Adam P. Burden, Global Innovation Lead von Accenture LLP, sagte: „Software ist benutzerorientierter denn je, und Whatfix steht an der Spitze dieser Innovation im Bereich der Benutzerfreundlichkeit. Mit Whatfix können Sie Anwendungen an die Arbeitsabläufe der einzelnen Benutzer anpassen, die Effizienz optimieren und großartige Ergebnisse erzielen. Durch den Einsatz der KI-gestützten Produktsuite von Whatfix - einschließlich Anwendungssimulation, Analytik und digitaler Anpassung - können unsere Kunden sowohl ihre bestehenden als auch ihre neuen Technologieinvestitionen besser nutzen. Mit den Möglichkeiten von Whatfix sind wir in der Lage, Produkte zu entwickeln, bei denen die Software dem Benutzer dient und nicht umgekehrt. Wir freuen uns auf unseren weiteren gemeinsamen Erfolg."

Whatfix hat seit 2021 über 4.100 DAP-Experten für die Branche ausgebildet und wird auch in den kommenden Jahren weitere ausbilden.

Informationen zu Whatfix

Whatfix treibt die „Userization" der Anwendungstechnologie voran, indem es Unternehmen ermöglicht, den ROI digitaler Investitionen über den gesamten Lebenszyklus von Anwendungen zu maximieren. Die von GenAI betriebene Whatfix-Produktsuite umfasst eine digitale Adoptionsplattform, simulierte Anwendungsumgebungen für praktische Schulungen und No-Code-Anwendungsanalysen. Whatfix ermöglicht es Unternehmen, die Benutzerproduktivität zu steigern, die Einhaltung von Prozessen zu gewährleisten und die Benutzerfreundlichkeit von internen und kundenorientierten Anwendungen zu verbessern. Mit sieben Niederlassungen in den USA, Indien, Großbritannien, Deutschland, Singapur und Australien unterstützt Whatfix über 700 Unternehmen, darunter über 80 Fortune-500-Unternehmen wie Shell, Microsoft, Schneider Electric, UPS Supply Chain Solutions und Genuine Parts Company. Unterstützt von Investoren wie Warburg Pincus, Softbank Vision Fund 2, Dragoneer, Peak XV Partners, Eight Roads und Cisco Investments, klickt die Software bei Whatfix. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Whatfix.

Informationen zu Warburg Pincus

Warburg Pincus LLC ist ein führender globaler Wachstumsinvestor. Das Unternehmen hat mehr als 83 Milliarden USD an verwaltetem Vermögen. Das aktive Portfolio des Unternehmens mit mehr als 225 Unternehmen ist nach Phasen, Sektoren und Regionen stark diversifiziert. Warburg Pincus ist ein erfahrener Partner für Management-Teams, die beständige Unternehmen mit nachhaltigem Wert aufbauen wollen. Seit der Gründung im Jahr 1966 hat Warburg Pincus über mehr als 117 Milliarden US-Dollar in über 1.000 Unternehmen weltweit investiert, die in den Bereichen Private-Equity-, Immobilien- und Kapitalanlagestrategien tätig sind. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York und unterhält Büros in Amsterdam, Peking, Berlin, Hongkong, Houston, London, Luxemburg, Mumbai, Mauritius, San Francisco, São Paulo, Shanghai und Singapur. Weitere Informationen finden Sie unter www.warburgpincus.com.

