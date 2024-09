Whatfix lève 125 millions de dollars de série E pour accélérer le développement et l'innovation sur le marché de l'adoption numérique

Un tour de table mené par Warburg Pincus avec la participation de SoftBank Vision Fund 2

SAN JOSE, Californie, 25 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Whatfix, un leader mondial des plateformes d'adoption numérique (PAN), a annoncé aujourd'hui avoir obtenu 125 millions de dollars dans le cadre d'un cycle de financement de série E, dirigé par Warburg Pincus avec la participation de l'investisseur existant SoftBank Vision Fund 2. L'entreprise lève ce nouveau fonds avec une prime importante, renforçant ainsi sa position de leader dans le domaine des plateformes d'adoption numérique (PAN) et se développant dans les offres adjacentes aux PAN.

Cet investissement permettra à Whatfix de renforcer sa position de leader dans la catégorie et d'améliorer sa gamme de produits intégrés par le biais d'une croissance organique et d'acquisitions stratégiques. L'entreprise vise également à étendre sa présence sur le marché aux États-Unis, dans la région EMEA et dans la région Asie-Pacifique afin de renforcer son empreinte dans le secteur public mondial.

Depuis son tour de table en 2021, Whatfix a connu une croissance remarquable, consolidant sa position de leader dans la nouvelle catégorie des PAN. La société sert une clientèle mondiale de renom, dont Arrow Electronics, Schneider Electric et Avnet, ainsi que des partenaires tels que Microsoft, Salesforce, Infosys et Accenture, qui font confiance à Whatfix pour accélérer le retour sur investissement de leurs technologies. Accompagnant plus de 80 entreprises du Fortune 500, Whatfix a enregistré des performances dans le premier décile avec une augmentation de 4,5 fois des revenus annuels récurrents (RAR) depuis son tour de table de 2021, les nouveaux produits contribuant aux revenus à hauteur de 15 %.

À l'origine du concept d'"userization", Whatfix transfère la responsabilité à la technologie, en veillant à ce qu'elle s'adapte aux utilisateurs, et non l'inverse. En intégrant l'IA générative dans l'ensemble de sa gamme de produits, offrant l'adoption numérique, l'analyse de produits et la simulation d'applications, Whatfix accélère cette approche axée sur l'utilisateur, construisant une couche d'expérience à travers la pile logicielle de l'entreprise. Cela permet aux entreprises de maximiser le retour sur investissement des technologies tout en permettant aux employés d'être plus efficaces.

"Les entreprises sont confrontées aux complexités de la transformation numérique et à la pression sans cesse croissante pour offrir des expériences utilisateur exceptionnelles", a déclaré Khadim Batti, PDG et cofondateur de Whatfix. "L'innovation de Whatfix est évidente à travers le lancement de quatre nouveaux produits depuis 2021, à l'obtention de cinq brevets américains et à 18 autres en attente. Cet investissement ajoutera du carburant au réservoir, accélérant une nouvelle ère d'innovation pour notre industrie, renforçant la valeur inégalée que nous apportons à nos clients et remodelant l'avenir de l'adoption des logiciels."

Selon le guide du marché 2023 de Gartner, 70 % des organisations devraient utiliser des PAN d'ici à 2025, ce qui souligne le rôle essentiel que jouent les plateformes d'adoption numérique dans la réussite de l'entreprise. À la tête de cette transformation, Whatfix a été la meilleure PAN du Deloitte Tech Fast 500™ pendant trois années consécutives et est le seul fournisseur de PAN à recevoir la distinction Customer's Choice dans le rapport Gartner Peer Insights 2024 Voice of Customers for DAP. En outre, Whatfix est constamment reconnu comme un leader du marché dans les rapports sur les PAN de Gartner, Forrester, IDC et Everest Group.

"Alors que les organisations adoptent rapidement une gamme évolutive de technologies basées sur l'IA, les plateformes d'adoption numérique (PAN) sont devenues essentielles pour mener avec succès la transformation numérique", a déclaré Amy Loomis, vice-présidente de la recherche sur l'avenir du travail chez IDC. "Les PAN fournissent des informations précieuses, permettent aux utilisateurs d'être plus agiles et génèrent des résultats commerciaux significatifs en accélérant l'adoption des applications et en optimisant les flux de travail. Les PAN évolueront pour répondre à un plus large éventail de besoins des entreprises, y compris les défis spécifiques à l'IA, consolidant ainsi leur rôle en tant qu'approche privilégiée pour maximiser le retour sur investissement des logiciels. D'ici 2027, IDC prévoit que 80 % des organisations du G1000 s'appuieront sur les PAN pour pallier les pénuries de compétences techniques."

Narendra Ostawal, directeur général, responsable du département India Private Equity chez Warburg Pincus, a déclaré: "La plateforme d'adoption numérique unique de Whatfix révolutionne la manière dont les organisations mettent en œuvre des programmes de transformation numérique, créent des expériences utilisateur exceptionnelles et permettent aux utilisateurs de tirer pleinement parti des fonctionnalités logicielles et d'améliorer leur productivité. En tant que partenaire de choix des plus grandes entreprises mondiales dans tous les secteurs, nous pensons que Whatfix dispose d'un immense potentiel pour tirer parti des facteurs favorables et consolider sa position sur le marché des PAN en forte croissance. Nous sommes ravis de nous associer à l'équipe de Whatfix dirigée par Khadim et Vara, alors qu'ils dirigent l'entreprise vers sa vision et son objectif."

Narendra Rathi, directeur des investissements chez SoftBank Investment Advisers, a ajouté: "Depuis notre investissement initial en 2021, nous sommes heureux de constater la forte croissance et l'innovation soutenue de Whatfix. Son rôle dans les parcours de transformation numérique d'entreprises du classement Fortune 500 témoigne de leur orientation client. Nous sommes ravis de continuer à soutenir Khadim et Vara alors qu'ils entrent dans leur prochaine phase de croissance."

"Depuis le premier jour, Whatfix nous a vraiment mis, nous le client, au premier plan", a déclaré Jochen Heidner, chef de projet pour les systèmes d'achat chez Mercedes-Benz et client de Whatfix pour le projet CERTUS CC. "Sa plateforme d'adoption numérique (PAN) a joué un rôle déterminant dans la transformation numérique de CERTUS, simplifiant les processus complexes et permettant à nos équipes d'accomplir davantage. Ce qui est vraiment remarquable, c'est son support client exceptionnel - ils ont été d'une grande aide et ont fait preuve d'une réelle gentillesse et d'un grand soutien à chaque étape du processus."

Adam P. Burden, responsable de l'innovation mondiale chez Accenture LLP, a déclaré: "Les logiciels sont plus que jamais centrés sur l'utilisateur, et Whatfix est à l'avant-garde de cette innovation dans l'autonomisation de l'utilisateur. Avec Whatfix, vous pouvez adapter les applications au flux de travail de chaque utilisateur, optimiser l'efficacité et créer des résultats remarquables. En utilisant la suite de produits de Whatfix alimentée par l'IA – y compris la simulation d'applications, l'analyse et l'adoption numérique – nos clients peuvent mieux tirer parti de leurs investissements technologiques existants et nouveaux. Grâce aux capacités de Whatfix, nous sommes en mesure de construire des produits où le logiciel est au service de l'utilisateur, et non l'inverse. Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre réussite ensemble."

Whatfix a contribué à l'industrie en formant plus de 4 100 experts des PAN depuis 2021 et s'engage à en former davantage dans les années à venir.

À propos de Whatfix

Whatfix fait progresser l'"userization" de la technologie des applications en permettant aux entreprises de maximiser le retour sur leurs investissements dans le numérique tout au long du cycle de vie des applications. Propulsée par l'IA générative, la suite de produits de Whatfix comprend une plateforme d'adoption numérique, des environnements applicatifs simulés pour la formation pratique et des analyses d'applications sans code. Whatfix permet aux organisations de stimuler la productivité des utilisateurs, d'assurer la conformité des processus et d'améliorer l'expérience des utilisateurs des applications internes et en contact avec les clients. Avec sept bureaux aux États-Unis, en Inde, au Royaume-Uni, en Allemagne, à Singapour et en Australie, Whatfix accompagne plus de 700 entreprises, dont plus de 80 du classement Fortune 500 comme Shell, Microsoft, Schneider Electric, UPS Supply Chain Solutions et Genuine Parts Company. Soutenue par des investisseurs tels que Warburg Pincus, Softbank Vision Fund 2, Dragoneer, Peak XV Partners, Eight Roads et Cisco Investments, le logiciel clique avec Whatfix. Pour plus d'informations, visitez le site Internet de Whatfix .

À propos de Warburg Pincus

Warburg Pincus LLC est un investisseur de croissance mondial de premier plan. L'entreprise gère plus de 83 milliards de dollars d'actifs. Le portefeuille actif de la société, qui compte plus de 225 entreprises, est très diversifié en termes de stade de développement, de secteur et de zone géographique. Warburg Pincus est un partenaire expérimenté pour les équipes de gestion qui souhaitent bâtir des entreprises résilientes avec une valeur durable. Depuis sa création en 1966, Warburg Pincus a investi plus de 117 milliards de dollars dans plus de 1 000 entreprises à travers le monde par le biais de ses stratégies pour le capital-investissement, l'immobilier et les solutions de capital. Le cabinet a son siège à New York et des bureaux à Amsterdam, Pékin, Berlin, Hong Kong, Houston, Londres, Luxembourg, Mumbai, l'Île Maurice, San Francisco, São Paulo, Shanghai et Singapour. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.warburgpincus.com.

