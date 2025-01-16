شركة YASH Technologies تنجح في قيادة عملية انتقال شركة Amiantit إلى نظام SAP S/4HANA، وترسم معايير جديدة للتحول الرقمي في مجال التصنيع

إدراكًا منها للحاجة إلى الترقية من نظام SAP ECC إلى نظام SAP S/4HANA، تعاونت شركة Amiantit مع شركة YASH لتحديث بيئة تكنولوجيا المعلومات IT الخاصة بها، وضمان المرونة التشغيلية، وتلبية متطلبات الاقتصاد العالمي الديناميكي. وبصفتها واحدة من أوائل الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA التي تتبنى حلول نظام SAP، سعت Amiantit إلى ضمان مستقبل عملياتها التجارية من خلال هذا الانتقال.

وقد تضمّن مشروع الانتقال هذا تحديثًا شاملاً لعددٍ من المجالات الحيوية والهامة على غرار المجال المالي، وسلاسل الإمداد، والخدمات اللوجستية، والموارد البشرية، مع الحرص على دمج الأنظمة القديمة وتعزيز الخصائص الوظيفية الحالية. ومن خلال الاستفادة من نظام SAP FIORI، قدمت الترقية تجربة مستخدم بديهية مع دمج سلس للتعليمات البرمجية المخصصة وأنظمة الجهات الخارجية. كما دعمت شركة YASH المبادرة من خلال توفير برامج تدريب مكثفة لأعضاء فريق عمل الشركة، مما أتاح للعاملين في شركة Amiantit الاستفادة الكاملة من إمكانيات النظام.

وفي حديثه عن عملية الانتقال هذه، قال عمر زين العابدين حكيم، مدير قسم الخدمات المشتركة لدى شركة Amiantit: "يمثل الانتقال إلى نظام SAP S/4HANA علامة فارقة في تطورنا الرقمي. وقد أتاح لنا تعاوننا مع شركة YASH Technologies التغلب على التحديات الحرجة وإرساء أساسٍ متينٍ للابتكار والكفاءة المستدامة. سيعزز هذا الانتقال عملية صنع القرار، ويبسط عملياتنا التشغيلية، ويمكّننا من مواصلة تقديم قيمة استثنائية لعملائنا في جميع أنحاء العالم".

يزوّد الانتقال إلى نظام SAP S/4HANA شركة Amiantit بأساس رقمي قوي مصمم من أجل التوسع والنمو. وبفضل هذا الانتقال، باتت الشركة في وضع أفضل لتحقيق أهدافها المتمثلة في تحسين الكفاءة وتخفيض التكاليف والتكيف مع متطلبات الصناعة المتغيرة من خلال أتمتة سير العمل، وتحسين العمليات التجارية، والاستفادة من التحليلات المتقدمة.

وفي حديثه عن المشروع، قال James Griffin، المدير الإداري لشركة YASH Technologies في الشرق الأوسط: "لقد كان من دواعي سرورنا أن ندعم شركة Amiantit في هذه الرحلة الانتقالية. إن هذه الخطوة تمثل القدرة التحويلية التي توفرها التقنيات المتطورة عندما يتم دمجها مع نهج تعاوني واستشاري. ومن خلال التنقل بدقة عبر تعقيدات عملية الانتقال مع الحفاظ على التواصل الشفاف، ضمنّا انتقالًا سلسًا وقدمنا قيمة مستدامة لشركة Amiantit". وأضاف أنه بفضل خبرتنا العميقة في حلول SAP ونهجنا الموجه نحو العملاء، تواصل شركة YASH تمكين الشركات في جميع أنحاء العالم لإعادة تصور عملياتها، وتبني الابتكار، وتحقيق النمو المستدام.

نبذة عن شركة YASH Technologies:

تركز شركة YASH Technologies على تمكين عملائها من إعادة تصور أعمالهم وتحقيق تحول رقمي محوري يركز على النتائج. وبصفتها شركة رائدة في مجال تكامل التكنولوجيا وشريكًا في مجال الاستعانة بمصادر خارجية للعملاء العالميين الكبار وسريعي النمو، تعتمد شركة YASH على الاستشارات الاستراتيجية والاستشارات التكنولوجية ونماذج الأعمال المرنة لمساعدة العملاء على تحقيق قيمة من رحلاتهم الرقمية مع تعزيز الابتكار. يدمج إطار العمل التفاعلي الذي يركز على العملاء ويعتمد على الاستشارات والذي تتبناه شركة YASH، الخبرات المتخصصة في المجالات الاستشارية مع منهجياتها الحصرية والحلول الرقمية لتقديم خدمات آمنة في مجالات التطبيقات، والسحابة، والبنية التحتية، ومجالات الهندسة، والخدمات الموجهة نحو المستخدم النهائي لعملائها المميزين في جميع أنحاء العالم. يقع المقر الرئيسي لشركة YASH في الولايات المتحدة الأمريكية، مع مراكز تقديم وبيع خدمات عالمية، حيث تخدم الشركة عملاءها عبر ست قارات. وتعتبر شركة YASH منظمة معتمدة من CMMI DEV V2.0 المستوى 5، وحاصلة على شهادة ISO 9001:2015، وISO 27001:2013، وISO 20000:2011. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع www.yash.com أو مراسلتنا عبر البريد الالكتروني [email protected]

نبذة عن شركة Amiantit

تأسست شركة Amiantit في الدمام بالمملكة العربية السعودية في عام 1968 لتصنيع الأنابيب للسوق المحلية. ومنذ ذلك الحين، برعت Amiantit لتصبح المجموعة الصناعية الرائدة في مجالها، حيث تقدم حلولًا متنوعة لأنظمة الأنابيب والمياه في جميع أنحاء العالم. وتخدم شركة Amiantit العديد من القطاعات الصناعية على غرار التنمية البلدية والحضرية، والصناعات، والنفط والغاز، ونقل وتوزيع المياه، وآبار المياه.