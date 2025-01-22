شركة Yutong Bus تسجل عامًا حافلًا بالإنجازات الدولية في عام 2024، وتواصل سعيها القوي للابتكار

حققت الشركة إنجازًا استثنائيًا مع وصول حجم مبيعاتها السنوية الإجمالية إلى 46,918 وحدة، مما يمثل زيادة سنوية بنسبة 28.48%.

تشنغتشو، الصين، 22 يناير، 2025 /PRNewswire/ -- واصلت شركة Yutong Bus (المعروفة باسم "Yutong" والتي تتداول أسهمها في بورصة SHA تحت الرمز: 600066)، الشركة الرائدة في صناعة المركبات التجارية في آسيا، مسيرة نموها السريع وابتكاراتها التكنولوجية في مجال الحافلات، مع التركيز على تعزيز التطورات الاستراتيجية مثل التحول الكهربائي وقدرات الشبكات الذكية. وقد حققت الشركة إنجازًا كبيرًا في عام 2024، حيث بلغت مبيعاتها من الحافلات 46,918 وحدة، بزيادة سنوية قدرها 28.48%.

Farewell 2024 and full speed ahead into 2025 Yutong Bus Marks a Momentous Year in 2024 for Its International Business, Continuing Its Strong Innovation Drive

خطت شركة Yutong خطوات واسعة نحو استراتيجيتها العالمية في عام 2024، حيث أطلقت العديد من التقنيات المبتكرة، كان من بينها نظام الدفع الهجين ثنائي الوضع (DMT) الذي تم الكشف عنه في فعاليات أقيمت في المكسيك وكازاخستان ومنغوليا، إلى جانب الكشف عن الجيل الجديد من حافلات السلسلة C، وحافلة Van 6، ومجموعة أخرى من الابتكارات الرائعة في مجال النقل المستدام، مثل حافلة DMT H10 الهجينة.

فضلًا عن ذلك، وسعت شركة Yutong أيضاً شبكتها الدولية، مما أبرز رؤيتها الثاقبة لتعزيز قوتها التصنيعية، وخبراتها البحثية، وتقدمها المذهل في مجال تقنيات الطاقة الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، افتتحت الشركة أول مصنع لتجميع أنظمة الطاقة الجديدة KD في قطر. وبحلول عام 2024، سيصبح لديها 16 منشأة إنتاج محلية تعمل حول العالم.

هذا وقد أظهرت شركة Yutong التزاماً قوياً بالمسؤولية الاجتماعية للشركات في جميع أسواقها. ففي شهر مارس، قدمت الشركة المساعدة خلال الفيضانات التي اجتاحت كازاخستان، بما في ذلك تزويد المتضررين بالمستلزمات الأساسية واستبدال مكونات المركبات المتضررة. وخلال أسبوع السفر الأخضر في بريسبان، روّجت شركة Yutong للوعي البيئي وحصلت على تقدير من جمعية AWCPD لدعمها للنساء والأطفال. كما أطلقت Yutong مبادرة زراعة غابات خالية من الكربون في المملكة المتحدة بالتعاون مع وكيلها المحلي، شركة Pelican.

في عام 2024، حققت Yutong نجاحًا كبيرًا على الصعيد الدولي من خلال الحصول على طلبات ضخمة تضمنت:

214 حافلة من طراز E12 تم تصديرها إلى تشيلي؛ و

250 حافلة E12 تم تصديرها إلى اليونان؛ و

46 حافلة نقل للمطارات إلى إسبانيا؛ و

كما نجحت الشركة بتسليم 600 حافلة من طراز ZK6116HG إلى منغوليا، و274 حافلة تعمل بأنظمة الطاقة الهجينة إلى المكسيك، و100 حافلة ترولي إلى كازاخستان، فضلًا عن 500 حافلة V6 خفيفة إلى أمريكا اللاتينية.

أثبتت حافلات شركة Yutong كفاءتها في الظروف البيئية القاسية. ففي يناير 2024، قطعت حافلة E18PRO مسافة 374 كيلومتر في درجة حرارة تصل إلى -25 درجة مئوية بكازاخستان، فيما دخلت حافلة U12 التاريخ كأول حافلة صينية جديدة تعمل بالطاقة الجديدة تصل إلى الدائرة القطبية الشمالية. أما حافلة E11PRO فقد أظهرت كفاءة مذهلة في درجات حرارة أرضية تصل إلى 60 درجة مئوية، باستهلاك لا يتجاوز 0.74 كيلووات ساعة من الطاقة لكل كيلومتر، بينما حققت حافلة T15E مدى تشغيل مذهل بلغ 609 كيلومترات تحت درجة حرارة تصل إلى -20 درجة مئوية في فنلندا. وفي أكتوبر الماضي، أكملت حافلة C12E مسافة 555 كيلومترًا بشحنة واحدة فقط في أستراليا.

للاطلاع على المزيد من المعلومات، يُرجى زيارة https://en.yutong.com/.

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=0bR_UykY2aA

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2602446/1.jpg

للتواصل: Allan Yan، مدير العلاقات العامة في الخارج، البريد الإلكتروني: [email protected]