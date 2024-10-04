شركة Yutong Bus تُسدل الستار عن منصة YEA التكنولوجية وتطلق حافلات جديدة في السعودية

جدة، المملكة العربية السعودية, 4 أكتوبر، 2024 /PRNewswire/ -- في 26 سبتمبر، استضافت شركة Yutong Bus (التي تتداول أسهمها في بورصة SHA تحت الرمز 600066)، الشركة العالمية الرائدة في مجال صناعة المركبات التجارية، اليوم المخصص لعلامة YUTONG التجارية لعام 2024 في جدة بالمملكة العربية السعودية، وخلال الحدث، كشفت الشركة عن منصة التحكم التكنولوجية المتكاملة للمركبات التجارية الجديدة، Yutong Electric Architecture المعروفة باسم (YEA)، كما أسدلت الستار عن أربعة طرازات جديدة من المركبات مصممة لتلائم ظروف الطرق الوعرة والمناخ القاسي في المنطقة.

Attendees witnessed the testing of Yutong's nitrogen protection system

ومن جانبه، أكد Robin Shen، الرئيس التنفيذي CEO لشركة Yutong Bus بمنطقة الشرق الأوسط، على أهمية مكافحة تغير المناخ من خلال الجهود المشتركة للحكومات والمشغلين والمصنعين والمؤسسات المالية في قطاع النقل العام. ومع أكثر من 190,000 حافلة كهربائية جديدة تعمل على مستوى العالم، تحتل شركة Yutong مكانتها كلاعب رئيسي في صناعة النقل الأخضر. وتماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تركز على الطاقة النظيفة والنقل العام المستدام، يمثل إطلاق منصة YEA خطوة مهمة نحو حلول النقل المستدام.

تُعد YEA أول منصة مخصصة للمركبات الكهربائية في صناعة المركبات التجارية التي تجمع بين الأجهزة والبرمجيات، مما يشكل تحولًا جذريًا عن التقنيات المتفرقة التي رافقت الانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة الكهربائية. وتتصدى هذه المنصة لتحديات مثل محدودية مدى قيادة المركبات، والكفاءة التشغيلية، والمخاوف المتعلقة بالسلامة، مقدمة لذلك حلولًا فعالة من حيث التكلفة وتغطي دورة حياة المركبات بالكامل، مما يعزز مكانة شركة Yutong في طليعة الابتكارات التكنولوجية في مجال النقل.

خلال الحدث، شهد الحضور عرضًا حيًا لنظام الحماية بالنيتروجين الذي ابتكرته Yutong كأول نظام من نوعه في الصناعة لحماية بطاريات المركبات الكهربائية. يُعد هذا الابتكار المتميز في مجال السلامة طفرة حقيقية، حيث يقوم بإزالة خطر الحريق والانفجار من خلال خلق بيئة خالية من الأكسجين داخل حاوية البطارية، مما أثار إعجاب الضيوف وعزز مكانة شركة Yutong في تقديم حلول فائقة الأمان.

كما قدمت شركة Yutong حافلتين كهربائيتين هما E11PRO وD8E. وتعد E11PRO أول حافلة كهربائية تعمل في مدينة جدة. وقد أنهت الحافلة مؤخرًا تحديًا شديد الحرارة في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي أظهر كفاءة أدائها في البيئات الصعبة للغاية. بينما مركبة D8E، المصممة للطرق الإقليمية، فهي مزودة ببطاريات آمنة من نوع فوسفات الحديد الليثيوم، وتكنولوجيا مراقبة المحركات في الوقت الفعلي، وقادرة على إتمام الشحن الكامل في أقل من ساعة ونصف.

حظيت طرازات Yutong التقليدية من المركبات، على غرار C13PRO وC13، باهتمام كبير خلال الحدث. هذا وقد تم استخدام مركبات C13PRO، المعروفة بمتانتها في البيئات القاسية، من قبل الشركة السعودية للنقل الجماعي (SAPTCO) للرحلات الطويلة عبر ربوع المملكة العربية السعودية. وفي هذا الصدد، صرح المهندس سعيد باسنبل من شركة SAPTCO، قائلًا: "هذه المركبات مناسبة لمناخ المملكة العربية السعودية الحار والملئ بالأتربة، وقد تجاوزت المركبات تحديات التشغيل لمسافات طويلة والتشغيل في الظروف الصعبة. هناك أيضًا مركبات مخصصة لخدمات الشخصيات المهمة VIP الراقية. إن الاهتمام بالتفاصيل في حافلات Yutong، بدءًا من المقاعد التجارية المصممة بإبتكار وصولًا إلى التشطيبات الداخلية الفاخرة والمرافق الداعمة، يتجاوز توقعاتنا".

على مدار العقد الماضي، باعت شركة Yutong عدد 10,172 حافلة في 12 دولة من دولة منطقة الشرق الأوسط، منها ما يقرب من 950 حافلة كهربائية. وفي المملكة العربية السعودية فقط، باعت شركة Yutong عدد 19 حافلة كهربائية، مما جعلها الشركة الرائدة في سوق المملكة. كما تحتل الشركة الصدارة في حافلات النقل المكوكية للمطارات وحافلات النقل بين المدن، حيث تخدم حافلاتها المكوكية 90% من المطارات في البلاد. وتعد شركة رواحل، وهي شركة سعودية رائدة تقدم خدمات النقل، شريكًا طويل الأمد لشركة Yutong في المنطقة، حيث تشغل أكثر من 600 حافلة من حافلات Yutong في مختلف مدن المملكة. وقال غسان العراقي من شركة رواحل: "بفضل الخدمة عالية الجودة التي يقدمها فريق عمل شركة Yutong، لم تشهد حافلاتنا أي أعطال خلال موسم الحج".

تضم شبكة خدمات الشركة في منطقة الشرق الأوسط حاليًا ثلاث شركات إقليمية تغطي اثنا عشر دولة ومنطقة، بالإضافة إلى فريق عمل مكون من أكثر من 120 مهندس خدمة و70 مهندسًا محليًا. وتدير الشركة أكثر من 13 محطة خدمة معتمدة وتمتلك 3 مراكز قطع غيار بالإضافة إلى ورشة عمل متنقلة مكونة من 15 وحدة، الأمر الذي يوفر دعمًا على مدار 24 ساعة للعملاء في جميع أنحاء المنطقة.

ومن أجل المستقبل، تخطط شركة Yutong لإطلاق طرازين جديدين من المركبات قريبًا، مع تعزيز تعاونها مع المملكة العربية السعودية، استمرارًا في دعم تحول المملكة نحو النقل الأخضر.

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=cV0uIal5Ocg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2521607/Weixin_Image_20241002141759.jpg