شركة Yutong Bus تُسَلم 500 وحدة من شاحنة V6 الجديدة إلى أمريكا اللاتينية

تشنغتشو، الصين، 24 ديسمبر 2024 / PRNewswire / -- قامت شركة Yutong Bus المُسجلة بالرمز SHA:600066))، وهي شركة رائدة عالمياً في تصنيع المَركبات التجارية، بتسليم 500 وحدة من شاحناتها V6 (Van 6) المطروحة حديثاً إلى أمريكا اللاتينية، مما يُمَثل علامة فارقة في خريطة Yutong الاستراتيجية في السوق اللاتينية.

"تم نشر 500 وحدة من مركبة V6 التجارية الخفيفة تدريجياً في السوق اللاتيني، ونتطلع بشغف لمُشاهدة الأداء الموثوق لهذه المَركبات مع الجميع في المستقبل"، وفقًا لقول Evan Mao، مدير المُنتَج في Yutong Bus.

Yutong Bus Delivers 500 Units of the New V6 Van to Latin America

يُدمِج الطراز المُخصص للسوق اللاتيني تقنيات مُعِدات النقل العام المُبتكَرة وتقنيات التصنيع المُتقدِّمة من Yutong Bus مع المُراعاة الكاملة لتجربة الرُّكاب والسائق. تُلَبي شاحنات V6 الاحتياجات المُتنوعة للنقل المخصص للرُّكاب واستقبال الأعمال والتَّنقُّل السياحي لخلق قيمة أكبر للعملاء.

تم تمديد العُمر التشغيلي لشاحنات V6 بشكل كبير مع طلاء كهربائي بالزركونيوم يضمن بقاء الهيكل خالياً من التآكُل الهيكلي لمدة 20 عاماً. أكملت Yutong Bus أول اختبار لمقاوَمة التآكل لمدة 20 عاماً للمركبة بأكملها، بما في ذلك تحت ظروف العمل القاسية، وهو الاختبار الأول في الصناعة.

وبالإضافة إلى ذلك، أكملت حافلات V6 اختبار التشغيل لمسافة مليوني كيلومتر، وهو الاختبار الأول من نوعه في هذه الصناعة، وقد بدأت اختبارات الموثوقية في عام 2023 وأكملت بنجاح 63,000 كيلومتر من التجارب على الطرق الوعرة، مع بقاء هيكل الحافلة سليمًا وعدم استبدال أي أجزاء أو مكونات متينة،

كما ابتكرت Yutong تصميمًا للمقاعد يُثَبِّت حوامل مقاعد الرُّكاب في الهيكل لتلبية متطلبات قوة التصادم الديناميكي والأضرار بسرعة 50 كم/ساعة. يتكون هيكل الحافلة من أكثر من 55 بالمائة من الفولاذ عالي المتانة، ومكونات رئيسية مصنوعة من فولاذ مُشكَّل على الساخن ذو قوة شد فائقة تصل إلى 1,500 ميجا باسكال، مما يُحَسِّن بشكل كبير من مستوى السلامة.

تم تجهيز نظام المراقبة في V6 بكاميرات متعددة لتناسب أوضاع الطريق الأمامية، وسلوك السائق، ومجسات دواسة الوقود لتسجيل، وحفظ لقطات الطريق أمام الحافلة، ومساحة القيادة، ودواسة الوقود في الوقت الفعلي. كما تقدم الحافلة تجربة قيادة وركوب مستقرة وسلسة مع عرض وارتفاع ومساحة مقاعد كافية لتوفير ما يصل إلى 20 مقعدًا تم تهيئتها لتعديل مرن.

وتتطلع شركة Yutong Bus إلى طرح سلسلة الحافلات الكهربائية بالكامل لتعزيز الابتكار التكنولوجي وتخصيص الخدمات في المنطقة.

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=LTNh8IuJXro