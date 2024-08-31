شركة Zettabyte تُبرم اتفاقية شراكة مع Wistron Corporation لإطلاق أول مركز بيانات واسع النطاق للذكاء الاصطناعي AI في تايوان

تايبيه، 31 أغسطس، 2024 /PRNewswire/ -- يَسر شركة Zettabyte، الشركة الرائدة في مجال برمجيات وتقنيات أنظمة مراكز البيانات للذكاء الاصطناعي (AIDC) في آسيا، أن تعلن عن إبرامها لاتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة Wistron Corporation [التي تتداول أسهمها في بورصة TWSE تحت الرمز 3231]، الشركة الرائدة في مجال توفير خدمات التكنولوجيا والمتخصصة في تقديم منتجات وحلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة لأهم العلامات التجارية حول العالم. في إطار هذا التعاون، سنقوم ببناء أول مركز بيانات واسع النطاق للذكاء الاصطناعي AI في تايوان، ويمثل مركز البيانات هذا مبادرة رائدة تهدف إلى إحداث ثورة في مجال حوسبة الذكاء الاصطناعي AI في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ويمثل هذا التعاون خطوة هامة للشركة، حيث ستستفيد Zettabyte من منتجات Wistron المتطورة وخدماتها وخبرتها الواسعة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT. وبالتكامل مع منصات أجهزة الذكاء الاصطناعي AI المتقدمة من NVIDIA، تستعد Zettabyte وWistron لبناء مركز بيانات متطور لحوسبة الذكاء الاصطناعي AI من شأنه أن يرفع مستوى منظومة الذكاء الاصطناعي AI في تايوان إلى آفاق جديدة.

أبرز نقاط الشراكة الاستراتيجية بين الشركتين:

الأول من نوعه في تايوان : سيكون مركز بيانات الذكاء الاصطناعي AI فائق النطاق هو الأول من نوعه في تايوان، مصممًا لتلبية الطلب المتزايد على حوسبة الذكاء الاصطناعي AI في تايوان ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

تعزيز قدرات تايوان في مجال الذكاء الاصطناعي AI : يهدف المشروع إلى تعزيز البنية التحتية لتقنيات الذكاء الاصطناعي AI في تايوان، مما يعزز من تنافسية تايوان على المستوى العالمي ويساهم في تطوير المواهب المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي AI .

نقتبس من رئيس مجلس إدارة شركة Zettabyte، السيد Kenneth Chung-Hou Tai، قوله: "يسعدنا أن نتشارك مع Wistron Corporation في هذا المشروع الرائد. من خلال دمج خبراتنا وبرامجنا لخدمات البنية التحتية كخدمة IaaS، نسعى إلى إنشاء منشأة من الطراز العالمي لحوسبة الذكاء الاصطناعي AI تساهم في دفع الابتكار والنمو في قطاع الذكاء الاصطناعي AI، ليس فقط في تايوان، بل في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط".

كما نقتبس من رئيس مجلس إدارة شركة Wistron، السيد Simon Lin، قوله: "إن Wistron متحمسة للتعاون مع Zettabyte لبناء مركز بيانات الذكاء الاصطناعي AI فائق النطاق هذا باستخدام أنظمة مراكز بيانات AIDC المتقدمة المزودة بخاصية التبريد السائل. إن رؤيتنا المشتركة والتزامنا بتطوير تقنية الذكاء الاصطناعي AI في تايوان سيُساهمان بشكل كبير في نمو منظومة الذكاء الاصطناعي AI في تايوان وتعزيز مكانتها على الساحة العالمية".

من المتوقع أن يلعب مركز بيانات الذكاء الاصطناعي AI الجديد دورًا محوريًا في تعزيز البنية التحتية لتقنيات الذكاء الاصطناعي AI في تايوان، حيث سيدعم تطبيقات متنوعة تشمل أشباه الموصلات والرعاية الصحية والتمويل وصولًا إلى التصنيع والمدن الذكية. وتهدف هذه المبادرة إلى دفع عجلة الابتكار، وتحسين كفاءة العمليات، وتنمية جيل جديد من المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي AI في تايوان.

نبذة عن Zettabyte: تقف شركة Zettabyte في طليعة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي AI، وهي مكرسة لتطوير حلول برمجيات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي AIDC التي تساهم في تحول الصناعات وتحسين حياة الناس. مع التركيز على التميز والالتزام بدفع حدود التكنولوجيا، تستعد Zettabyte لإحداث تأثير كبير في مشهد الذكاء الاصطناعي AI من خلال تقديم حوسبة ذكاء اصطناعي AI أكثر كفاءة عبر مراكز بيانات متعددة.

نبذة عن Wistron Corporation: تعد شركة Wistron Corporation واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال تقديم الخدمات التكنولوجية، حيث توفر منتجات وحلول وخدمات مبتكرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) لأهم الشركات والعلامات التجارية العالمية. وتدعم Wistron، بدءًا من تصور المنتج الأولي، مرورًا بتصنيع الكميات الكبيرة، وخدمات ما بعد البيع، وصولًا إلى إعادة تدوير المنتجات عند انتهاء عمرها الافتراضي، عملاءها بمنتجات وخدمات تتوافق مع المعايير الدولية من حيث الابتكار ومستويات الجودة.