Zettabyte 與 Wistron Corporation 合作推出台灣首個超大規模人工智能資料中心

台北2024年8月31日 /美通社/ -- 亞洲領先的人工智能資料中心 (AIDC) 軟件和系統技術供應商 Zettabyte 很榮幸地宣布與領先的技術服務供應商 Wistron Corporation [臺證所：3231] 建立戰略合作夥伴關係，為全球頂尖品牌提供創新的資訊和通信技術產品、服務解決方案和系統。我們將共同建立台灣第一個超大規模人工智能資料中心，而此項倡議具有相當的突破性，旨在徹底改變亞太地區人工智能運算領域。

考慮到 Zettabyte 利用 Wistron 的尖端產品、服務和 ICT 技術方面的豐富經驗，可以說這項合作標誌著重要的里程碑。Zettabyte 與 Wistron 採用 NVIDIA 的先進人工智能硬體平台，準備打造最先進的人工智能計算資料中心，將台灣人工智能生態系統提升到新高度。

合作主要亮點：

全台首創： 這個超大規模人工智能資料中心將成為台灣首個旨在滿足台灣和亞太地區對人工智能運算不斷增長的需求。

這個超大規模人工智能資料中心將成為台灣首個旨在滿足台灣和亞太地區對人工智能運算不斷增長的需求。 提升台灣人工智能能力：該項目旨在加強台灣的人工智能技術基礎設施，提升台灣的全球競爭力，促進人工智能人才的發展。

Zettabyte 董事長 引言：「我們很高興能夠與緯創資通合作，進行一項具突破性的項目。通過結合我們的專業知識和 IaaS 軟件，我們旨在創造出世界級人工智能計算設施，這將推動人工智能領域的創新和成長，其範圍不僅限於台灣，而是包括整個亞太地區和中東地區。」Zettabyte 董事長 Kenneth Chung-Hou Tai 表示。

Wistron 董事長 引言：「Wistro 很高興與 Zettabyte 合作，使用最先進的液體冷卻 AIDC 系統構建這個超大規模人工智能資料中心。我們擁有共同的願景和承諾，希望在台灣推進人工智能技術，將為台灣人工智能生態系統的成長和其在全球舞台上的地位帶來重大貢獻。」Wistron Corporation 董事長 Simon Lin 表示。

全新人工智能資料中心預計將在改善台灣的人工智能基礎設施方面發揮關鍵作用，支持從半導體、醫療保健和金融到製造業和智能城市等各種應用。這項計劃旨在推動創新，提高營運效率，並在台灣培育新一代人工智能專業人員。

關於 Zettabyte：Zettabyte 走在人工智能創新的前沿，致力於開發尖端的 AIDC 軟件解決方案，以改變產業並改善生活。Zettabyte 專注於卓越，並致力於突破技術界限，準備在多個資料中心為人工智能運算提供越來越高效率，在人工智能環境中產生重大影響。

關於 Wistron Corporation：Wistron Corporation 是全球領先的技術服務供應商，為全球頂尖品牌公司提供創新的資訊及通信技術 (ICT) 產品、服務解決方案和系統。從初始產品概念化、批量製造、售後維修到使用壽命終止時的產品回收服務，Wistron 為客戶提供符合國際標準的創新和品質水平的產品和相關服務。

SOURCE Zettabyte