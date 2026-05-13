شركة ZTE تستضيف مؤتمر مستخدمي النطاق العريض لعام 2026 في ساو باولو، تحت شعار "تحقيق الدخل من خدمات النطاق العريض الذكية"

ZTE Hosts 2026 Broadband User Congress in São Paulo, under the Theme "Monetize Your Intelligent Broadband"

ساو باولو، 13 مايو 2026 /PRNewswire/ -- استضافت ZTE Corporation (مؤشر بورصة هونغ كونغ: 0763.HK / مؤشر بورصة شنتشن: 000063.SZ)، المزود العالمي الرائد لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة، بنجاح مؤتمر مستخدمي النطاق العريض تحت شعار "تحقيق الدخل من خدمات النطاق العريض الذكية". شهد الحدث مشاركة أكثر من 300 مسؤول تنفيذي من مزودي خدمات الإنترنت (ISPs)، وشركات الاتصالات، والجهات الحكومية، والجمعيات الصناعية، وشركاء المنظومة التقنية من مختلف أنحاء أمريكا اللاتينية. في ظل التركيز على خفض تكاليف الشبكات، وتحسين الكفاءة، والابتكار في الخدمات المنزلية، استعرض المؤتمر حلولًا شاملة لتحقيق الدخل من خدمات النطاق العريض الذكية في أمريكا اللاتينية. تهدف هذه الحلول إلى مساعدة شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت (ISPs) على تجاوز نموذج "توفير الاتصال فقط"، من خلال زيادة متوسط العائد لكل مستخدم (ARPU) للشبكات الأساسية، وتنويع مصادر الإيرادات، وإعادة تشكيل القدرة التنافسية.

قال Fang Hui، نائب الرئيس الأول لشركة ZTE: "على مدار أكثر من 20 عامًا من التواجد في أمريكا اللاتينية، نفذت ZTE مئات المشاريع البارزة وقدّمت خدماتها لأكثر من 100 مليون مستخدم في البرازيل. وسنعمل على توفير تجارب متميزة عبر الابتكار التكنولوجي، وإطلاق إمكانات النمو من خلال الشراكات القائمة على المنفعة المتبادلة، وتمكين التحول الصناعي بواسطة الذكاء الاصطناعي. ومن خلال قدراتنا المتكاملة في 'الاتصال + الحوسبة'، نلتزم ببناء منظومة رقمية مفتوحة وذكية، وابتكار قيمة جديدة بالتعاون مع شركائنا في أمريكا اللاتينية".

كما استعرضت ZTE مفاهيم مبتكرة لتشغيل الشبكات ومحافظ منتجات مُطورة، لتحويل شعار "تحقيق الدخل من خدمات النطاق العريض الذكية" إلى تطبيقات عملية قابلة للنشر ومربحة.

في مجال بناء شبكات النطاق العريض الخاصة بشركات الاتصالات، أكدت ZTE التزامها بإنشاء أفضل شبكات نطاق عريض لكل عميل.

في قطاع الوصول للشبكة، تساهم حلول تحقيق الدخل من الألياف الضوئية إلى نقطة محددة (FTTx) من ZTE في خفض عوائق نشر الشبكات عبر محطات الخطوط الضوئية (OLT) خفيفة الوزن، كما تعتمد على تقنيات إدارة تجربة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي (CEM+AI) لإتاحة تحليل دقيق لجودة الخدمة والتسويق المُوجَّه، إلى جانب التوسع في سوق الأعمال (B2B) الواعد عبر حلول المقر الذكي الضوئي الكامل المعتمد على الذكاء الاصطناعي والشاشات التفاعلية الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يحقق التوازن بين خفض التكاليف، وتحسين الكفاءة، وزيادة متوسط العائد لكل مستخدم (ARPU). يضمن نظام شبكة التوزيع الضوئية (ODN) الذكي المتكامل توفير إدارة وحماية شاملة للشبكة طوال دورة حياتها.

في مجال شبكات النقل، أطلقت ZTE حل محطة الشبكة الضوئية (OTN) بسعة 1.6 تيرابت يعتمد على النطاق الكامل C+L ومدعومًا بالذكاء الاصطناعي. يحقق هذا الحل تطورات بارزة في سرعة الطول الموجي الواحد، وكفاءة استخدام الطيف الترددي، وعمليات التشغيل والصيانة الذكية، بما يسهم في مواجهة تحديات التوسع، وخفض التكاليف، وتقديم الخدمات بمرونة. كما أطلقت الشركة أيضًا موجهًا أساسيًا (Core Router) بسعة 28.8 تيرابت في فتحة واحدة، إلى جانب موجهات تجميع (Aggregation Router) عالية الأداء بسرعة 100GE و400GE، ما يمكّن شركات الاتصالات من بناء شبكات IP من الجيل التالي تتميز بالسعات الفائقة، والكفاءة البيئية، والأمان، والذكاء، بما يرسخ الأساس لتطوير القيمة التجارية لخدمات النطاق العريض.

وفي مجال التشغيل والصيانة الذكية، تسهم منصة AIOps في تحسين كفاءة تشخيص الأعطال بشكلٍ كبير. كما تساعد على خفض النفقات التشغيلية (OPEX) ودفع تطور الشبكات نحو مستوى L4 من الشبكات ذاتية التشغيل.

أما في قطاع النطاق العريض المنزلي، فتستفيد ZTE من قدراتها التقنية القوية وابتكاراتها المستمرة في الذكاء الاصطناعي لضمان أفضل تكلفة إجمالية للملكية (TCO).

وفي مجال الاتصال الذكي، تعتمد تقنية Wi‑Fi 7 المدعومة بالذكاء الاصطناعي كنقطة محورية، مستفيدةً من مزاياها في المواصفات، والتغطية، والتحكم، والأجهزة، والبرمجيات، وسلسلة الإمداد، لمساعدة شركات الاتصالات على تحسين التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) وتحقيق اختيار دقيق للحلول المناسبة.

وفي خدمات المنازل الذكية ذات القيمة المُضافة، تسهم قدرات النماذج اللغوية الضخمة في دعم التشغيل والصيانة المعتمدين على الذكاء الاصطناعي، والكاميرات الذكية، وتقنية AI Smart View، بما يخلق تجارب منزلية جديدة تجمع بين التحكم الذكي، واللياقة البدنية، والترفيه، والأمان؛ لنقل الخدمات من مجرد اتصال أساسي إلى خدمات عالية القيمة.

أما في مجال العمليات الذكية، فتتيح منصة SCP إدارة موحدة لأجهزة المنزل، مع إمكانات التشخيص عن بُعد، والتحسين بضغطة واحدة، وقفل الأجهزة المسروقة، والتسويق الموجّه لخدمات القيمة المضافة (VAS)، مما يساعد على خفض تكاليف التشغيل والصيانة، واستقرار الإيرادات، وبناء أنظمة فعّالة لتحقيق الربحية المستدامة.

تمكّن ZTE مزودي خدمات الإنترنت (ISPs) من زيادة الإيرادات عبر النشر خفيف الوزن للأجهزة وكفاءة الدمج الشامل.

تتيح تقنية Light PON نشر الشبكات بسرعة وبتكلفة منخفضة، ما يقلص زمن طرح الخدمات في السوق.

أما تقنية Light OTN فتتميز بتصميم عالي الكثافة بسعة 12.8 تيرابت ضمن هيكل 2U، مع واجهة إدارة الويب WebGUI المُبسطة، ودعمٍ لطول موجي فردي بسرعة 1.6 تيرابت، إلى جانب النشر دون تدخل يدوي والتشغيل الفوري، مما يقلل التكاليف وتعقيد التشغيل والصيانة مع ضمان أفضل تكلفة إجمالية للملكية (TCO).

كما توفر تقنية Light IP Network دمجًا خفيف الوزن وشاملًا لشبكات IP من معدات موقع العميل (CPE) حتى الشبكات الأساسية، بالاعتماد على بنية مفتوحة موحدة، وتطور سلِس للمنتجات، وتشغيل وصيانة مبسطين مدعومين بالذكاء الاصطناعي، ما يتيح دمج الشبكات غير المتجانسة وحماية عمليات مزودي الخدمة.

خلال الحدث، أطلقت ZTE الجيل الجديد من أجهزة الاستقبال TV 3.0، إيذانًا بمرحلة جديدة من تطوير التلفزيون الرقمي في البرازيل. قدّمت ZTE وMediaTek بشكلٍ مشترك حلول Wi-Fi 7 و10G PON للمنازل الراقية وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، لمساعدة شركات الاتصالات على استهداف العملاء ذوي القيمة العالية. تتعاون Qualcomm مع ZTE في تطوير بنية تحتية للشبكات من الجيل التالي لعصر الذكاء الاصطناعي، من خلال دمج منصات Wi-Fi وFWA الأصلية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من Qualcomm مع خبرات ZTE الرائدة في تقنيات الوصول والشبكات.

علق Lu Maoliang، رئيس شركة ZTE البرازيل: "البرازيل هي سوق إستراتيجية محورية بالنسبة إلى ZTE. وعلى مدار 25 عامًا من العمليات المحلية في أمريكا اللاتينية، قدمنا خدماتنا لأكثر من 100 شركة اتصالات ومزود خدمات إنترنت (ISPs)، ونشرنا أكثر من 60 ألف كيلومتر من الألياف الضوئية، ووصلنا إلى أكثر من 30 مليون منزل. يعالج هذا المؤتمر بدقة احتياجات السوق المحلية، من خلال تقديم تقنيات ومنتجات رائدة، مع التركيز على دعم النجاح التجاري المستدام لعملائنا".

