أصدرت شركة ZTE تقرير الاستدامة لعام 2025: قيادة فصل جديد في التنمية المستدامة من خلال الذكاء الاصطناعي

شنتشن، الصين، 22 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أصدرت شركة ZTE Corporation ‏(مؤشر بورصة هونغ كونغ: 0763.HK / مؤشر بورصة شنتشن: 000063.SZ)، المزود العالمي الرائد لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مؤخرًا تقرير الاستدامة لعام 2025، مستعرضةً أحدث إنجازاتها في تعميق ممارسات البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG). ويمثل هذا العام الثامن عشر على التوالي الذي تفصح فيه ZTE طوعًا عن أدائها السنوي في مجال الاستدامة أمام الجمهور.

Highlights of ZTE Sustainability Report 2025

قال Xu Ziyang، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة ZTE، في التقرير: "انطلاقًا من إستراتيجيتنا القائمة على 'الاتصال + الحوسبة'، نواصل التزامنا برؤيتنا الأساسية المتمثلة في تمكين التنمية الاقتصادية عالية الجودة والمستدامة من خلال التكنولوجيا، والعمل مع شركائنا لبناء مستقبل ذكي أكثر كفاءة واستدامة وشمولًا".

خلال عام 2025، واصلت ZTE استثماراتها المنضبطة في البحث والتطوير، حيث بلغت النفقات السنوية 22.76 مليار يوان صيني، ما يعادل نحو 17% من إجمالي الإيرادات، بهدف تعزيز تطوير قدراتها الشاملة في مجال الذكاء الاصطناعي. بحلول 31 ديسمبر 2025، كانت ZTE قد تقدمت بنحو 95,000 طلب براءة اختراع عالمية، حصلت على أكثر من 50,000 منها عالميًا. في قطاع الرقائق الإلكترونية، تمتلك الشركة نحو 5,900 طلب براءة اختراع وأكثر من 3,700 براءة اختراع ممنوحة. أما في مجال الذكاء الاصطناعي، فلديها ما يقرب من 5,500 طلب براءة اختراع، حصل ما يقارب نصفها على الموافقة.

الريادة في خفض الانبعاثات الكربونية على أُسس علمية، وتمهيد "المسار الأخضر الرقمي"

تدمج شركة ZTE العمل المناخي ضمن إستراتيجيتها، من خلال دفع مبادرة "المسار الأخضر الرقمي" عبر أربعة محاور رئيسية: العمليات التشغيلية الخضراء للشركة، وسلسلة التوريد الخضراء، والبنية التحتية الرقمية الخضراء، وتمكين الصناعات الخضراء، لضمان تحقيق الأهداف القائمة على أُسس علمية.

في عام 2025، ومن خلال إجراءات إدارية لترشيد استهلاك الطاقة وتقنيات مثل التوسّع الديناميكي المعتمد على الذكاء الاصطناعي والتحكم عن بُعد، تجاوزت ZTE أهداف المرحلة الأولى الواردة في الورقة البحثية لإستراتيجية صفر كربون لشركة ZTE، بعدما خفضت انبعاثاتها الكربونية التشغيلية بنسبة 46% مقارنة بعام 2021. أما بالنسبة لانبعاثات النطاق الثالث (الانبعاثات غير المباشرة في المراحل السابقة واللاحقة لسلسلة القيمة)، فقد حققت ZTE خفضًا بنسبة 8.55% في كثافة الانبعاثات الفعلية خلال مرحلتي استخدام وصيانة منتجات الاتصالات، إلى جانب انخفاض سنوي بنسبة 3.05% في إجمالي الانبعاثات المطلقة عبر دورة الحياة الكاملة للمنتجات الطرفية.

وللعام الثالث على التوالي، أُدرجت ZTE ضمن قائمة المناخ أ الصادرة عن مشروع الإفصاح عن الكربون (CDP) تقديرًا لتميزها في الحوكمة البيئية.

تعزيز التكنولوجيا من أجل الخير وبناء مجتمع شامل وعادل

تواصل شركة ZTE التزامها بضمان حقوق الاتصال المتساوية وإتاحة الفرص الرقمية للجميع حول العالم. وانطلاقًا من اعتبارها أن الكفاءات البشرية تمثل أهم أصولها، حافظت ZTE خلال عام 2025 على نسبة تغطية كاملة لتدريب الموظفين بلغت 100%، كما نفذت بصورة منتظمة مبادرات برنامج مساعدة الموظفين (EAP). كما اجتازت الشركة إعادة تقييم نظام ISO 45001 في جميع مواقع عملياتها وإنتاجها المحلية، إضافة إلى عملياتها في 30 دولة خارجية.

في مجال العمل المجتمعي، عززت ZTE خلال عام 2025 نظام خدمات التطوع لديها، حيث تجاوز عدد الموظفين المتطوعين 20 ألف متطوع، مع تنفيذ أكثر من 600 برنامج مجتمعي حول العالم خلال العام. أسهمت هذه الجهود في إفادة أكثر من مليون شخص عالميًا، بما يعكس التزام ZTE ببناء مجتمع أكثر شمولًا واستدامة.

تعزيز أُسس الامتثال ورفع مرونة الحوكمة

تواصل شركة ZTE بناء وتطوير نظام الحوكمة الخاص بالاستدامة القائم على ثلاثة مستويات: "الإستراتيجية — اتخاذ القرار — التنفيذ"، مع تبني نهج استباقي للتعامل مع المخاطر الناشئة بما يضمن التنفيذ المستقر لأهدافها الإستراتيجية. في عام 2025، حافظت الشركة على شهادة ISO 22301:2019 الخاصة بنظام إدارة استمرارية الأعمال، والتي تغطي خمس قواعد تصنيع ومراكز البحث والتطوير الرئيسية التابعة لها.

تعتبر ZTE حوكمة الامتثال المتعلقة بالبيانات جزءًا أساسيًا من إطار الحوكمة الشامل للامتثال داخل الشركة. خلال عام 2025، وبالتزامن مع إصدار النسخة المحدثة من الورقة البحثية لحماية الخصوصية الخاصة بـ ZTE، حصلت ZTE على شهادة ePrivacyseal Global التابعة للاتحاد الأوروبي لخمسة من منتجاتها الرئيسية في مجال الشبكات الثابتة والوسائط المتعددة، ما يعزز معاييرها العالمية في حماية البيانات.

وتواصل جهود ZTE في مجال البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) حصد التقدير العالمي. في عام 2025، حصلت الشركة على تصنيف "مخاطر بيئة ومجتمع وحوكمة (ESG) منخفضة" للعام الرابع على التوالي من Sustainalytics، كما أُدرجت للعام الرابع ضمن قائمة "Fortune China ESG Impact List 2025"، ونالت جائزة "التميّز في الممارسة" من Association for Talent Development (ATD) للعام السادس على التوالي، إلى جانب إدراجها مجددًا في الكتاب السنوي للاستدامة 2025 (النسخة الصينية) الصادر عن S&P Global.

في المستقبل، ستواصل ZTE الاستفادة من نقاط قوتها في الابتكار البحثي والتطوير التجاري للتقنيات الأساسية، مع دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة (SDGs)، ودفع المجتمع نحو مستقبل أكثر كفاءة وخضرة وذكاءً وشمولًا.

