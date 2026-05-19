زد تي إي تستعرض في مؤتمر GSMA M360 LATAM 2026 دور التكامل ثنائي الاتجاه بين الذكاء الاصطناعي والشبكات في دفع إعادة هيكلة نماذج الأعمال المستقبلية

مكسيكو سيتي، 19 مايو 2026 /PRNewswire/ -- شاركت شركة زد تي إي (0763.HK / 000063.SZ)، وهي مزوّد عالمي رائد لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة، في مؤتمر GSMA M360 LATAM 2026. ألقت السيدة Chen Zhiping، الممثلة الرئيسة للمنظومة الدولية لدى زد تي إي، كلمة رئيسية بعنوان «دفع إعادة هيكلة نماذج الأعمال المستقبلية: التكامل ثنائي الاتجاه بين الذكاء الاصطناعي والشبكات» خلال المؤتمر.

وقدمت السيدة Chen Zhiping تحليلاً معمقاً للقيمة الصناعية للتكامل ثنائي الاتجاه بين الذكاء الاصطناعي والشبكات، مستعرضةً إنجازات زد تي إي في سوق أمريكا اللاتينية خلال العقدين الماضيين، وممارساتها الابتكارية الخاصة بشبكة AI-Native، وحلولها الذكية التي تغطي كافة السيناريوهات، بما يساعد مشغلي أمريكا اللاتينية على إنجاز تحولهم الاستراتيجي والانتقال من نموذج «مزودو خدمات الاتصال» إلى نموذج «مُمكِّنو الاقتصاد الرقمي».

في ظل موجة الذكاء الاصطناعي التي يشهدها القطاع، طرحت زد تي إي رؤيتها الاستراتيجية العالمية لعام 2025: «الذكاء الاصطناعي في كل شيء، والذكاء الاصطناعي للجميع، والريادة في الاتصال والحوسبة الذكية». وقالت السيدة Chen Zhiping إن هذه الاستراتيجية تنسجم بدرجة كبيرة مع المفاهيم الأساسية لهذه القمة. في المستقبل، ستتجاوز زد تي إي إطار خدمات الربط الشبكي التقليدية، وتواصل ترقية قدراتها الأساسية في الشبكات، وتوسّع على نحو شامل نطاق أعمالها في الذكاء الاصطناعي والحوسبة الذكية. من خلال نموذج تكامل ثنائي الاتجاه يقوم على تمكين الشبكات بالذكاء الاصطناعي وتوظيفها لدعم الذكاء الاصطناعي، ستعيد زد تي إي بناء نموذج أعمال جديد يتلاءم مع عصر الذكاء الاصطناعي، وتطلق زخماً جديداً لنمو الاقتصاد الرقمي في أمريكا اللاتينية.

فيما يتعلق بترقيات الشبكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، كانت زد تي إي سبّاقة في طرح مفهوم شبكة AI-Native، من خلال دمج قدرات الذكاء الاصطناعي بعمق في جميع طبقات الشبكة وعملياتها، لتعظيم كفاءة الشبكة وترشيد التكاليف. في مجال الشبكات اللاسلكية، تدمج وحدة 5G BBU (وحدة النطاق الأساسي للجيل الخامس) الجديدة من زد تي إي قدرات حوسبة ذكية مدمجة في بنيتها، بما يحسّن بفاعلية الكفاءة الإجمالية لموارد الأجهزة والبرمجيات، ويرفع إنتاجية الخلية بنسبة 20%. في الوقت نفسه، يؤدي الجمع بين مضخمات القدرة عالية الأداء Super-N وتقنية التحسين الذكي بالذكاء الاصطناعي إلى خفض استهلاك الطاقة في المعدات بنسبة 38%. حالياً، نُشرت على نطاق واسع منتجات AAU (وحدة الهوائي النشط) وRRU (وحدة الراديو البعيدة) المزوّدة بهذه التقنية في عدة دول في أمريكا اللاتينية، منها تشيلي والإكوادور وبوليفيا والبرازيل وبيرو، وقد تجاوز عدد الوحدات المنشورة حتى الآن 37,000 وحدة، ما يوفّر للمشغلين المحليين ملايين الدولارات سنوياً من تكاليف الكهرباء، ويحقق ترقيات فعّالة وخضراء وذكية للشبكات.

واستناداً إلى تقنية AI-Native، يتيح حل AIR Net للشبكات الذكية المتقدمة النشر التجاري لمفهوم «القيادة الذاتية» للشبكات، بما يُحدث تحولاً شاملاً في نماذج التشغيل والصيانة لدى المشغلين، ويخفض إجمالي تكلفة الملكية (TCO). وقد نُشر هذا الحل تجارياً بالفعل في مواقع متعددة حول العالم. حالياً، حصلت قدرات الشبكات الذكية لدى زد تي إي على اعتماد مرجعي من المستوى L4 من منتدى إدارة الاتصالات (TM Forum)، كما جرى التطبيق الكامل داخلياً لوكيل Co-Claw الذكي على مستوى المؤسسات الذي طورته الشركة ذاتياً، بما يواصل رفع مستويات أتمتة الشبكات وذكائها، ويساعد المشغلين على التوجه نحو الشبكات الذكية المتقدمة.

واستجابةً لبيئة الشبكات المعقدة والمتنوعة في أمريكا اللاتينية، تواصل زد تي إي تنفيذ حلول التغطية القائمة على السيناريوهات لسد الفجوة الرقمية الإقليمية. في البيئات الداخلية، تعاونت زد تي إي مع الشركة التشيلية Millicom لنشر حل Qcell، محققةً تغطية مستقرة بسرعة جيجابت في جميع أنحاء المباني. في المناطق الريفية النائية، تتعاون زد تي إي مع الشركة البرازيلية Claro لتنفيذ حل RuralPilot المبسّط للشبكات الريفية، بما يعالج تحديات تغطية الشبكة في منطقة الأمازون الشاسعة بفضل انخفاض تكلفته وسهولة صيانته. كما توفر زد تي إي مجموعة واسعة من حلول التغطية المنزلية، بما يلبّي بدقة احتياجات الربط الشبكي في مختلف مناطق أمريكا اللاتينية وسيناريوهاتها.

وقالت السيدة Chen Zhiping إن زد تي إي ستواصل ترسيخ وجودها في سوق أمريكا اللاتينية، وتعميق التكامل ثنائي الاتجاه والابتكار بين الذكاء الاصطناعي والشبكات، ومواصلة تطبيق حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة عبر كامل الطبقات، وهي حلول خضراء وفعّالة وذكية، لمساعدة المشغلين المحليين على إنجاز تحولهم الاستراتيجي، والانتقال من نموذج «مزودو خدمات الاتصال» إلى نموذج «مُمكِّنو الاقتصاد الرقمي». كما ستواصل الشركة تلبية احتياجات القطاعات والأسر من الحلول الذكية على نحو شامل في جميع السيناريوهات، والعمل معاً لبناء منظومة رقمية جديدة ذكية وشاملة ومستدامة في أمريكا اللاتينية.

