شركة إل جي تستعد للكشف عن شاشات تشخيصية رائدة بدقة 11 ميجابكسل وشاشات جراحية ثلاثية الأبعاد في معرض الصحة العالمي

إل جي تؤكد مجدداً التزامها بتوفير تقنيات الرعاية الصحية التحويلية وتعود إلى قطاع دبي الصحي الرائد لتضع معايير جديدة للدقة والكفاءة السريرية





دبي، الإمارات العربية المتحدة, 6 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ --

أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) اليوم عن مشاركتها الهامة في معرض الصحة العالمي 2026، الذي يقام من 9 إلى 12 فبراير في دبي، حيث ستكشف الشركة بصفتها رائدة في تقنيات العرض، عن أحدث ابتكاراتها في مجال التصوير الطبي، وتشمل شاشة تشخيصية تحويلية وشاشة جراحية ثلاثية الأبعاد متطورة، وكلاهما مصممتان لتحسين تجربة رعاية المرضى وتبسيط سير العمل الطبي.

LG SET TO UNVEIL PIONEERING 11MP DIAGNOSTIC AND IMMERSIVE 3D SURGICAL DISPLAYS AT WORLD HEALTH EXPO

وانطلاقاً من إرثها في الابتكار المستمر في قطاع الرعاية الصحية، تستفيد شركة "إل جي" من معرض الصحة العالمي (المعروف سابقاً باسم معرض الصحة العربي) كمنصة محورية لعرض الطرق التي تُشكل من خلالها حلول الشاشات الطبية المتطورة مستقبل المراجعة السريرية والكفاءة التشغيلية.

ومن خلال دفع حدود التصوير الطبي باستمرار وتمكين متخصصي الرعاية الصحية بتقنيات ذات جودة صور فائقة ومزايا ذكية، تسهم "إل جي" بشكل مباشر في تشخيصات وتدخلات أكثر دقة، مع الحلول المعلن عنها حديثاً والمصممة بدقة لتلبية وتجاوز المتطلبات الصارمة للبيئات السريرية، مما يوفر الأدوات الأساسية لتقديم رعاية استثنائية للمرضى بكفاءة وفعالية أكبر.

تتمركز شاشة التشخيص المنحنية فائقة الاتساع الجديدة مقاس 40 بوصة بدقة 11 ميجابكسل في مقدمة معرض "إل جي"، وهي شاشة متطورة تعيد تعريف القدرات التشخيصية بشاشتها المنحنية الواسعة بدقة 5120 × 2160 (11 ميجابكسل)، مما يوفر نسبة عرض إلى ارتفاع فائقة الاتساع لا مثيل لها تبلغ 21:9 والتي توفر رؤية شاملة للصور الطبية.

تتميز هذه الشاشة بلوحة IPS سوداء ذات نسبة تباين عالية تبلغ 2000:1 وسطوع 500 شمعة/م²، مما يوفر درجات لون أسود عميقة وتفاصيل استثنائية ضرورية لقراءات دقيقة. وهي مزودة بمستشعر معايرة قابل للفصل لضمان دقة متسقة، بالإضافة إلى تقنية 3PBP (صورة بجانب صورة) لعرض مصادر متعددة ووظيفة KVM مدمجة للتحكم السلس في الحواسيب المتعددة، مما يجعلها شاشة مصممة خصيصاً لتحقيق أعلى إنتاجية في بيئات التشخيص الصعبة. كما يدعم منفذ USB-C متعدد الاستخدامات توصيل طاقة بقدرة 65 واط، مما يبسط إعداد محطة العمل.

واستكمالاً للتطورات التشخيصية، ستسلط "إل جي" الضوء أيضاً على شاشتها الجراحية ثلاثية الأبعاد مقاس 32 بوصة. وصُممت هذه الشاشة خصيصاً لغرف العمليات لتحقيق الدقة والوضوح، حيث توفر رؤية ثلاثية الأبعاد غنية، مما يُمكّن الجراحين من إدراك العمق والتفاصيل التشريحية الدقيقة بدقة غير مسبوقة أثناء العمليات الجراحية المعقدة. كما أن دقة عرضها العالية ضرورية لتطبيقات مثل التصوير بالمنظار الداخلي والتنظير البطني، مما يُحسّن نتائج العمليات الجراحية من خلال توفير منظور واقعي.

ندعو زوار معرض الصحة العالمي 2026 للاطلاع على هذين الابتكارين الرائدين وتجربة مجموعة "إل جي" الكاملة لحلول العرض الطبي المبتكرة والتقنيات المستقبلية. للمزيد من المعلومات حول حلول "إل جي" للمستشفيات والرعاية الصحية، يرجى زيارة:

https://www.lg.com/global/business/industries/hospital-healthcare/

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس لحلول الترفيه الإعلامي

تُعد شركة إل جي لحلول الترفيه الإعلامي (MS) مبتكرًا معترفًا به في مجال أجهزة التلفاز، وأنظمة الصوت، والشاشات، ومنصة التلفاز الذكي. تُعزز شركة MS تجربة الترفيه الإعلامي من خلال أجهزة تلفاز OLED، المعروفة بلونها الأسود المثالي وألوانها الدقيقة، بالإضافة إلى أجهزة تلفاز QNED LCD الفاخرة، والمدعومة بمنصة webOS الذكية والشخصية. كما تقدم شركة MS شاشات الألعاب، والشاشات التجارية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة العرض (البروجكتور)، والأجهزة السحابية، والشاشات الطبية المصممة لتعزيز كفاءة عمل العملاء وتوفير قيمة كبيرة. لمزيد من الأخبار حول LG، يُرجى زيارة www.LGnewsroom.com .

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2888742/LG_3D_DISPLAY.jpg