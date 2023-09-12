شركة التكنولوجيا الحيوية الكورية الجنوبية Portrai Inc. تتبنى تخزين Infortrend لتمكين تحليل بيانات الذكاء الاصطناعي لتطوير الأدوية الصيدلانية

تايبيه، 12 سبتمبر 2023 /PRNewswire/ -- Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495)، الشركة المصنعة الرائدة في مجال تخزين المؤسسات، وفرت لشركة التكنولوجيا الحيوية الكورية الجنوبية Portrai Inc. حل التخزين الموحد للمؤسسات EonStor GS لتمكين تقنيتهم البحثية المبتكرة التي تجمع بين تحليل الذكاء الاصطناعي والحمض النووي الريبي لتطوير الأدوية الصيدلانية.

Portrai Inc. تتخصص في تقنية متطورة لتحليل الحمض النووي الريبي تسمى "Spatial Transcriptomics" لدراسة الأهداف الجديدة والمؤشرات الحيوية المتعلقة بالأمراض. تستخدم الشركة مزيجًا فريدًا من الذكاء الاصطناعي وSpatial Transcriptomics بهدف إحداث ثورة في تطوير الأدوية الصيدلانية. تولد تقنية التحليل هذه باستمرار بيانات تتراوح من 10GB إلى 1TB لصورة بحجم 1 سم2، مما يتطلب مساحة تخزين. تم إعاقة حلول التخزين السحابي بسبب انخفاض إنتاجية الإنترنت والاشتراكات الشهرية المكلفة للخطط على مستوى المؤسسات. وبالتالي، كانت الشركة تبحث عن حل معقول السعر في الموقع قادر على تخزين ومعالجة كميات هائلة من البيانات البحثية الناتجة عن حساب الذكاء الاصطناعي.

اختارت Portrai تخزين Infortrend لسمعتها في استقرار النظام وأدائه. لتمكين تقنية تحليل الحمض النووي الريبي المتقدمة والمتطلبة، تم نصح شركة التكنولوجيا الحيوية بنشر وحدة التخزين الموحدة EonStor GS 3024 من Infortrend و JBOD JB3060L، المحملة بالكامل بـ 84 محرك أقراص NL-SAS كل منهم تبلغ مساحته 18TB. عالج هذا الحل بسهولة الطلب على تخزين البيانات من خلال توفير ما يصل إلى 1.2PB من التخزين المتاح. علاوة على ذلك، يتميز بتصميم وحدة تحكم زائدة لتقليل وقت التوقف عن العمل ونسخ البيانات/النسخ المتطابق للنسخ الاحتياطي وقابلية التوسع المستقبلية لبيانات البحث المتزايدة باستمرار، والإدارة الفعالة باستخدام الواجهة المستندة إلى المتصفح.

"في سياق تطوير الأدوية الصيدلانية، تولد Spatial Transcriptomics وتحليل الذكاء الاصطناعي كميات هائلة من البيانات. توفر Infortrend استقرارًا وسعة تخزين، جنبًا إلى جنب مع التسعير المعقول وخدمة العملاء الجيدة والدعم الفني، لذلك نحن راضون للغاية عن حل التخزين في Infortrend"، هذا ما قاله Daeseung Lee، الرئيس التنفيذي لشركة Portrai Inc.

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نبذة عن Infortrend

Infortrend (TWSE: 2495) هي شركة متخصّصة في تطوير حلول تخزين البيانات وتصنيع أجهزتها منذ عام 1993. وبفضل اهتمامها الكبير بتطوير عملياتها الداخلية للتصميم والاختبار والتصنيع، تمكّنت الشركة من توفير حلول تخزين متميّزة ومطابقة لأحدث المعايير وتتمتع بأداء قوي وقابلية للتوسع، إضافة إلى ذلك توفر الشركة لعملائها خدمات لتسهيل استخدام البيانات، وخدمات دعم مخصّصة في مرحلة ما بعد البيع وقيمة لا مثيل لها. لمزيد من المعلومات عن شركة Infortrend؛ يُرجى زيارة موقعها الإلكترونيwww.infortrend.com

®Infortrend و®EonStor هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Infortrend Technology, Inc.؛ أمّا العلامات التجارية الأخرى فهي علامات تجارية مملوكة لأصحابها.

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