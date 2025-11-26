شركة التنمية الغذائية توقّع مذكرة تفاهم مع Big Idea Ventures لتعزيز مستهدفات رؤية السعودية 2030 للأمن الغذائي

الرياض، المملكة العربية السعودية، 26 نوفمبر 2025: أعلنت شركة التنمية الغذائية، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الدواجن والأغذية في المملكة، عن توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع شركة Big Idea Ventures، الشركة العالمية المتخصصة في الاستثمار الجريء في مجالات التقنيات الزراعية والغذائية والبروتينات البديلة. وقد جرى توقيع المذكرة خلال المنتدى السعودي–الأمريكي للاستثمار في العاصمة واشنطن، مما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

Saudi Arabia’s Tanmiah Pursues Strategic Investments in the United States’ Red-Meat Sector

تهدف هذه المذكرة إلى دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجال الأمن الغذائي، من خلال تعزيز سلسلة إمداد اللحوم الحمراء وتطوير حلول مستدامة تقلّل الاعتماد على مدخلات الأعلاف المستوردة، إضافة إلى تعزيز القدرات المحلية في القطاع الزراعي.

وبموجب المذكرة، ستعمل التنمية الغذائية وشركة Big Idea Ventures على استكشاف فرص الاستحواذ الجزئي في شركات أمريكية رائدة في قطاع اللحوم الحمراء، بعد استكمال الدراسات المالية والفنية والقانونية اللازمة. كما سيقوم الطرفان بتقييم الأصول الحيوية المرتبطة بهذا القطاع، بما يشمل مزارع التسمين، وقطعان التربية، والبنى التحتية الداعمة لتلبية الطلب المتزايد على منظومة إمداد موثوقة ومستدامة للّحوم الحمراء في المملكة.

كما تتضمن الشراكة العمل على تطوير منظومة زراعية متكاملة لإنتاج بدائل محلية ومستدامة لمكونات الأعلاف، بهدف خفض الاعتماد على الواردات، ودعم كفاءة إنتاج الدواجن والألبان، وتعزيز مرونة الاقتصاد الغذائي الوطني.

وقال ذو الفقار حمداني، الرئيس التنفيذي لشركة التنمية الغذائية: "تُسهم شراكتنا مع Big Idea Ventures في استقطاب خبرات عالمية متقدمة إلى المملكة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى حلول غذائية وزراعية مستدامة. وستتيح لنا هذه الاتفاقية فرصًا استثمارية واعدة في السوق الأمريكية، إلى جانب تطوير سلسلة قيمة أقوى لقطاع اللحوم الحمراء وتسريع تبنّي نماذج أعلاف مستدامة تدعم أهدافنا الاستراتيجية طويلة الأمد."

وقالت زين عطار، العضو المنتدب لشركة التنمية الغذائية: "تعكس هذه المذكرة التزامنا بدعم مستهدفات رؤية 2030 لبناء منظومة غذائية أكثر أمنًا واستدامة. ومن خلال هذا التعاون، نعمل على تأسيس منصة تجمع بين أفضل الممارسات الدولية والقدرات الزراعية الواعدة في المملكة، بما يعزز الابتكار ويحفّز الاستثمارات النوعية ويضيف قيمة استراتيجية طويلة الأمد لقطاع الغذاء الوطني."

وقال أندرو د. آيف، الشريك الإداري العام في Big Idea Ventures: "تُعد المملكة العربية السعودية من أكثر الأسواق نموًا في مجال التقنيات الغذائية والزراعة المستدامة. ويسعدنا التعاون مع شركة التنمية الغذائية لتطوير حلول تعزز الأمن الغذائي للمملكة، بما في ذلك إنتاج الأعلاف المستدامة وتطوير سلاسل إمداد أكثر مرونة، بما يواكب تطلعات رؤية 2030."

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2832793/Tanmiah_Food_Company.jpg