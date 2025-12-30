شركة التنمية الغذائية تُعزز التميز المحلي بإطلاق مجموعة جديدة لمنتجات الدجاج بالبقسماط سريعة التحضير، مصنوعة بالكامل من دجاج سعودي طازج 100%

الرياض، المملكة العربية السعودية, 30 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة التنمية الغذائية ("التنمية" أو "الشركة"؛ 2281 تداول السعودية)، إحدى الشركات الرائدة في المملكة في قطاع الدواجن الطازجة والمصنعة ومنتجات اللحوم الأخرى، وأعلاف الحيوانات ومنتجات الصحة الحيوانية، وتشغيل الامتيازات التجارية الغذائية، عن إطلاق مجموعتها الجديدة من منتجات الدجاج بالبقسماط المجمدة و سريعة التحضير، التي تستهدف قطاعي التجزئة وخدمات المطاعم. تُصنع هذه التشكيلة بالكامل من دجاج سعودي طازج 100%، مما يرسي معيارًا جديدًا للابتكار والقيمة المضافة والجودة و المذاق المتميز في فئة منتجات اللحوم المصنعة و المجمدة.

Tanmiah Champions Local Excellence with the Launch of a New Breaded Chicken Range, Produced Using Only 100% Fresh Saudi Chicken Tanmiah Champions Local Excellence with the Launch of a New Breaded Chicken Range, Produced Using Only 100% Fresh Saudi Chicken

يمثل إطلاق هذه المنتجات إنجازًا بارزًا للتنمية، ويؤكد التزامها بتعزيز استخدام المكونات المحلية في فئة هيمن عليها استخدام صدور الدجاج المجمدة المستوردة كمواد أولية. تنسجم هذه المبادرة بشكل وثيق مع أهداف المملكة للأمن الغذائي، وتدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم الاكتفاء الذاتي، وبناء نظام غذائي أكثر مرونة.

وقد تم اطلاق مجموعة منتجات التنمية الجديدة من خلال فعالية أقيمت في وزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض، بحضور سعادة الوكيل المساعد للثروة الحيوانية والسمكية الدكتور علي محمد الشيخي، إلى جانب عدد من ممثلي الوزارة. هذا وقد تم تنظيم عرض للمنتجات الذي أتاح للزوار فرصة تجربتها واستكشافها بشكل أوسع.

"يمثل هذا الإطلاق علامة فارقة لشركة التنمية وللمنظومة الغذائية في المملكة. فمن خلال تصنيع منتجاتنا بالكامل من دجاج سعودي طازج 100%، نفخر بمساهمتنا في تحقيق أهداف رؤية 2030 للأمن الغذائي، والتي تتمثل في تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة الاكتفاء الذاتي والمحتوى المحلي"، هذا ما صرّح به ذو الفقار حمداني، الرئيس التنفيذي لشركة التنمية الغذائية.

وبفضل خبرة تزيد عن 60 عامًا في قطاع الدواجن، تم تطوير المجموعة الجديدة لمنتجات التنمية من خلال عملية تطوير فعّالة ركزت على المستهلك، وشملت أبحاثًا تسويقية لفهم الإحتياجات المتغيرة، وعادات المستهلكين، ومناسبات الإستخدام التي تتأثر بنمط الحياة اليومي السريع وتزايد عدد العاملين في الأسر. كما يعكس هذا التطويرالاهتمام المتزايد بالمنتجات التي توفر شفافية واضحة حول المكونات المستخدمة.

و يعزز اطلاق هذه المنتجات تركيز التنمية لتنويع مجموعة منتجاتها، مستفيدةً من نموذجها المتكامل لسلسلة الانتاج واستمرارها في تطوير منتجات جديدة ضمن فئات ذات قيمة مضافة. وتضم المنتجات الجديدة أصنافاً متنوعة تشمل ناجتس و ستربس وفيليه وبرغر الدجاج بنكهات متعددة. من أبرز الابتكارات ضمن هذه المجموعة مجموعة PLUS وهي منتجات تتميز بطبقة بقسماط غنية بما يعادل ثلثي كوب من الخضروات في كل عبوة. ومن الإضافات المميزة الأخرى منتج مستوحى من المطبخ الكوري الجريء والرائج.

وأضاف ماركوس ديلورينزو، الرئيس التنفيذي لشركة التنمية الزراعية: " تُعدّ مجموعة منتجاتنا الجديدة ثمرة رحلة من التطوير. استمعنا باهتمام بالغ إلى المستهلكين السعوديين لضمان تقديم منتجاتنا بجودة عالية وسهولة في الاستخدام تلبي احتياجات نمط الحياة العصري، مع توفير مذاق رائع وطراوة فائقة بفضل استخدام دجاج سعودي طازج 100%. ومع هذا الإطلاق، يمكن أيضاً للمستهلكين معرفة مصدر الدجاج الذي يتناولونه هم وأطفالهم بثقة تامة."

كما أضافت زين عطار، العضو المنتدب لشركة التنمية: " نفخر بأن نكون جزءًا من البيوت السعودية وموائد العائلات في جميع أنحاء المملكة، بمنتجات تُصنع محلياً بفخر باستخدام أعلى نسب من المكونات المحلية، إن لم يكن كلها. إضافةً إلى ذلك، نلتزم بدعم مجتمعاتنا، ولا سيما النساء السعوديات والأمهات العاملات، من خلال تقديم حلول موثوقة ومبتكرة تجعل إعداد الوجبات أسهل وأكثر متعة."

هذا وقد بدأت التنمية طرح المنتجات التدريجي على متجرها الإلكتروني، متبوعاً ببعض متاجر البيع بالتجزئة ومنصات التوزيع الالكتروني.

نبذة عن شركة التنمية الغذائية

تعتبر شركة التنمية الغذائية التي يعود تاريخها إلى العام 1962 من الشركات الرائدة في قطاع الدواجن الطازجة والمجمدة ومنتجات اللحوم المجهزة والأعلاف الحيوانية والمنتجات الصحية والغذائية الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط، والجدير بالذكر أن شركة مجموعة الدباغ القابضة شريك ومساهم مؤسس في شركة التنمية للأغذية ويشتمل نموذج أعمال شركة التنمية المتكامل عالي الكفاءة على عمليات إنتاج المواد الغذائية ومعالجتها وتوزيعها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، وعُمان، والأردن، والكويت، تدير الشركة 150 مزرعة بالإضافة إلى سبعة فقاسات وأربع مصانع أعلاف وخمسة مصانع للمعالجة الأولية (مسالخ). كما توزع منتجاتها من خلال شبكة من الموزعين وتجار الجملة وتجار التجزئة وتبيعها للمستهلكين مباشرة عبر الإنترنت. وتعتبر الاستدامة من المبادئ الأساسية في شركة التنمية، وتتضمن مبادرات الشركة زراعة الأشجار التي تُروى بالمياه المعالجة، وتحويل المخلفات إلى أسمدة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني www.Tanmiah.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2852434/Tanmiah_Food_Company.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2852435/Tanmiah_Food_Company.jpg