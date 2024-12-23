شركة سراج للتمويل ش.م.خ توقع اتفاقية مع شركة Azentio لتحسين الاشتراك في حلول iMAL الأساسية والخدمات المالية الرقمية

سنغافورة, 23 ديسمبر / كانون أول 2024 /PRNewswire/ -- وقّعت شركة سراج للتمويل ش.م.خ (Siraj Finance PJSC)، وهي شركة رائدة في مجال التمويل الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، اتفاقية مع شركة Azentio ، الرائدة في مجال تقديم الخدمات التكنولوجية المصرفية الأساسية. وتمثل الاتفاقية التعاون في تنفيذ الحل المصرفي الأساسي والرقمي لتعزيز القدرات التشغيلية والرقمنة لمنتجات وخدمات شركة سراج للتمويل. تتماشى هذه الخطوة بشكل مباشر مع هدف شركة سراج للتمويل المتمثل في توفير منتجات وخدمات مالية إسلامية متنوعة عبر قنوات مبتكرة تستخدم أحدث التقنيات مع الحفاظ على التركيز على العملاء والامتثال للوائح التنظيمية.

Siraj Finance PJSC signs an agreement with Azentio for iMAL core and digital financial services solution subscription optimization

مثل شركة سراج للتمويل في حفل التوقيع كل من السيد أمجد حجازي - الرئيس التنفيذي للعمليات، والسيد جوزيف دانيال - الرئيس التنفيذي لذكاء الأعمال والاستراتيجية، والسيد سيد موسى كليم الفلاحي - الرئيس التنفيذي للأعمال والاستثمار، والسيد فضل نسيم - الرئيس التنفيذي للحوكمة والامتثال، بينما مثل شركة Azentio كل من السيد راهول أرورا - نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات، والسيد هاركاران سينغ - نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والسيد زاهر الخطيب - نائب رئيس مبيعات الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية، والسيد ألفريد كويرتييه - مدير هندسة المبيعات العالمية، والسيد بوشان كيلكار - نائب الرئيس للمبيعات.

وتعليقًا على هذه الشراكة، صرح السيد أمجد قائلاً: "نحن سعداء بالعمل مع Azentio كشريك تكنولوجي مفضل لدينا لتمكين نمو أعمالنا المستمر. بالنسبة لنا، تتوافق iMAL ووظائفها الشاملة إلى جانب الالتزام بالمبادئ الإسلامية مع أهدافنا، مما يسمح لفريقنا بتبسيط العمليات وتعزيز الإنتاجية والارتقاء برحلة العميل متعددة القنوات."

وأضاف السيد راهول: "نحن سعداء للغاية بشراكتنا مع شركة سراج للتمويل لتقديم تجربة خدمات مالية رقمية سهلة الاستخدام لعملائها من الأفراد والشركات على حد سواء. وتعكس هذه الشراكة التزامنا المستمر بتمكين المؤسسات المالية في المنطقة من خلال تكنولوجيا متطورة مصممة لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية."

نبذة عن شركة سراج للتمويل (Siraj Finance)

سراج للتمويل هي شركة مساهمة خاصة يقع مقرها في أبوظبي وتخضع لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. تأسست الشركة في عام 1999، وتفتخر بتقديم العديد من المنتجات المالية المصممة وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية. وهي تلبي احتياجات الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، بهدف توفير مجموعة متنوعة من خيارات المنتجات والخدمات المصممة خصيصاً لتلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم.