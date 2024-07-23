شركة هايسنس تحقق أعلى حصة سوقية في الشرق الأوسط وأفريقيا للثلاجات

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 23 يوليو / تموز 2024 /PRNewswire/ -- وفقًا لأحدث استطلاع أجرته Euromonitor، برَزت هايسنس ، الشركة الرائدة عالميًا في الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، باعتبارها العلامة التجارية الأولى للثلاجات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2023، ويسلط هذا الإنجاز المهم الضوء على الحضور القوي لشركة هايسنس في السوق، متجاوزة العلامات التجارية الرائدة الأخرى في المنطقة.

Hisense Achieves Top Market Share in Middle East and Africa for Refrigerators



ويعكس الاستطلاع التزام العلامة التجارية بالجودة والابتكار ورضا العملاء، مما يجعل هايسنس الخيار المفضل للمستهلكين في المنطقة، وقد شهدت شركة هايسنس نموًا استثنائيًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تضاعفت إيرادات الأعمال منذ عام 2019 وزادت قيمة العلامة التجارية بأكثر من 120٪ خلال نفس الفترة.

لا يمكن أن يعزى إنجاز هايسنس في سوق الثلاجات إلى التزامها بالجودة ورضا العملاء فحسب، بل أيضًا إلى تقنيات الثلاجات الذكية المتطورة والتصاميم الحديثة. تم تصميم هذه الابتكارات لزيادة جودة الطعام وتقليل استهلاك الطاقة وتوفير راحة أكبر للمستخدمين، وكل ذلك موجود في أجهزة جميلة تكمل أي مطبخ.

يتوافق نجاح هايسنس مع العديد من الاتجاهات الرئيسية التي تشكل صناعة الثلاجات:

أنظمة التدفق المتعدد للهواء: تضمن هذه الأنظمة تبريدًا موحدًا في جميع أنحاء الثلاجة، مما يساعد على الحفاظ على الطعام طازجًا لفترات أطول، وهي ميزة هامة للمستهلكين المهتمين بالصحة في الوقت الحالي.

تكنولوجيا المحول العاكس (الانفرتر): مع التركيز على كفاءة الطاقة والحد من الضوضاء، توفر تقنية المحول العاكس تشغيلًا أكثر هدوءًا وأكثر حفاظًا على البيئة، وتلبية للطلب المتزايد من المستهلكين على الأجهزة المنزلية المستدامة.

التبريد مزدوج التكنولوجيا: توفر هذه التكنولوجيا أنظمة تبريد منفصلة لمقصورة الثلاجة والفريزر مما يضمن مستويات درجة الحرارة والرطوبة المثلى لأنواع مختلفة من الأطعمة.

الاتصال الذكي: تقدم الثلاجات الحديثة اتصالًا ذكيًا، مما يسمح للمستخدمين بالتحكم في الأجهزة ومراقبتها عن بعد عبر تطبيقات الجوال، مما يضمن الأداء الأمثل والراحة، ويعكس هذا الاتجاه التكامل المتزايد لتقنيات المنازل الذكية.

الشاشات الذكية: تتيح هذه الشاشات التي تعمل باللمس للمستخدمين التحكم في وظائف الثلاجة المختلفة، مثل ضبط إعدادات درجة الحرارة ومراقبة استهلاك الطاقة وحتى إنشاء قوائم البقالة، وتقدم بعض النماذج ميزات إضافية مثل عرض الوصفات أو إدارة خطط الوجبات أو حتى عرض الصور ومحتوى الترفيه.

قال جيسون أو، رئيس هايسنس الشرق الأوسط وأفريقيا "يشرفنا أن يتم الاعتراف بنا باعتبارنا العلامة التجارية الرائدة في مجال الثلاجات في الشرق الأوسط وأفريقيا"، "هذا الإنجاز هو دليل على التزامنا بالابتكار والاستدامة وتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا، وسنستمر في تطوير منتجاتنا وخدماتنا للحفاظ على ريادتنا في هذه الصناعة."

تؤكد قيادة هايسنس في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على الأهمية المتزايدة للابتكار في سوق الثلاجات، ومع استمرار تطور الصناعة، يمكننا أن نتوقع المزيد من التحديثات في تكنولوجيا الثلاجات، مما يعود بالنفع على كل من المستهلكين والبيئة.

حول هايسنس

تأسست هاييسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، عام 1969، ولديها حضور في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتمنح الشركة المتخصصة في الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية وحلول تكنولوجيا المعلومات، الأولوية للنزاهة والابتكار والاستدامة.

ومع أكثر من 50 عاماً من الخبرة، تقدم هايسنس منتجات عالية الجودة وخدمات ما بعد البيع الاستثنائية وضمانات شاملة. وتعد الشركة رائدة في التقنيات المتطورة مثل تقنيات أجهزة التلفاز التي تعمل بالليزر وتقنيات التحكم في الإضاءة الخلفية ULED Local Dimming وتقنيات الرقائق، حيث تطور رقائق فائقة الوضوح بدقة 8K، ورقائق TV SoC ورقائق الذكاء الاصطناعي. وبعيداً عن الإلكترونيات الاستهلاكية، تتفوق هايسنس في قطاعات الأعمال بين الشركات مثل النقل الذكي والتكنولوجيا الطبية والوحدات البصرية.

وتمتلك هايسنس بكل فخر علامات تجارية شهيرة مثل أجهزة تلفاز توشيبا وجورينج وكيلون ورونشين وأسكو، مما يعزز مكانتها في الأسواق الدولية. وباعتبارها راعياً للفعاليات الرياضية الكبرى، ارتبط اسم هايسنس بمجموعة من الفعاليات مثل كأس العالم لكرة القدم 2022، وبطولة أمم أوروبا لكرة القدم وبطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، بالإضافة إلى أندية مثل باريس سان جيرمان.

وتواصل هايسنس من خلال 34 مجمعاً صناعياً و26 منشأة للبحث والتطوير و66 شركة دولية، موقعها الريادي على مستوى الصناعة من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات. وتضمن هايسنس من خلال مقرها الإقليمي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى 5 مكاتب تنتشر في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التصنيع والابتكار والتوزيع بكفاءة لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء في سوق المنطقة. للاطّلاع على آخر المستجدات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://hisenseme.com/.

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