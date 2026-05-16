شركتا Hindustan Zinc وV-Spark DeepTech تدفعان التحول الصناعي المعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ وتستهدفان تحقيق قيمة تبلغ 209 ملايين دولار أمريكي

أودايبور، الهند, 16 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ -- استضافت شركة Hindustan Zinc Limited، التابعة لمجموعة Vedanta وإحدى أكبر الشركات العالمية المتكاملة لإنتاج الزنك ومن كبار منتجي الفضة عالميًا، فعالية "Zinnovation 2026" بالتعاون مع V-Spark DeepTech Ventures، وهي منصة عالمية للابتكار المؤسسي والمسرعات والاستثمارات في التقنيات العميقة. تستهدف Hindustan Zinc تحقيق قيمة تصل إلى 209 ملايين دولار من خلال التحول الصناعي المدعوم بالذكاء الاصطناعي بالتعاون مع V-Spark DeepTech Ventures.

ومن المتوقع أن تأتي القيمة المستهدفة من تحسين الإنتاجية، وخفض التكاليف، وتعزيز موثوقية الأصول، ورفع كفاءة الطاقة، وتحسين معايير السلامة، وزيادة معدلات الاستخلاص، وتسريع اتخاذ القرار عبر مناجم ومصاهر Hindustan Zinc والعمليات المختلفة لها. كما ستعمل V-Spark على توسيع نطاق هذه الاستخدامات من الجيل التالي إلى قطاع التصنيع الأوسع، الذي يُعد مهيأً للاستفادة من التحسينات القائمة على الذكاء الاصطناعي.

شهد الحدث توقيع مذكرات تفاهم (MoUs) مع كل من XCMG وSandvik وSTL Digital وAVEVA. كما وقّعت V-Spark اتفاقيات مع شركات ناشئة واعدة، من بينها Beta Tanks Robotics وSymboticware AI وKernely وUncharted Technologies وInfinite Uptime وIntellisense.io وAccenture، بهدف تطوير الحلول الواعدة إلى مراحل التقييم التقني التفصيلي والاستعداد للتجارب التشغيلية.

قالت Priya Agarwal Hebbar، رئيسة مجلس إدارة Hindustan Zinc: "سيتم تحديد مستقبل التصنيع من خلال قدرتنا على التوسع بذكاء. في Hindustan Zinc، نعمل على دمج التكنولوجيا في صميم عملياتنا لجعل حتى الصناعات التقليدية قائمة على البيانات وأكثر كفاءة. وتجمع Zinnovation بين الخبرات العالمية والابتكار والحلول التي تحقق تأثيرًا على نطاق صناعي واسع".

قال Akarsh Hebbar، رئيس مجلس إدارة V-Spark DeepTech Ventures: "سيقود الذكاء الاصطناعي والابتكار التعاوني المرحلة المقبلة من الريادة الصناعية. وتعكس Zinnovation التزامنا بهذا التوجه - لتوسيع نطاق الابتكار من مرحلة التجارب الأولية إلى النشر الصناعي واسع النطاق".

تعمل Hindustan Zinc حاليًا مع أكثر من 50 شركة ناشئة في مجال التقنيات العميقة على أكثر من 100 مشروع عبر V-Spark DeepTech Ventures، تشمل مجالات تعزيز الإنتاج، وخفض التكاليف، والريادة في معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، وتحسين أداء الأصول، والسلامة، والكفاءة التشغيلية.

نبذة عن Hindustan Zinc

شركة Hindustan Zinc Limited هي أكبر مُنتج متكامل للزنك في العالم. وصُنفت الشركة بوصفها أكثر شركات المعادن والتعدين استدامة في العالم في تقييم الاستدامة المؤسسية (CSA) لشركة S&P Global لعام 2025، وذلك للعام الثالث على التوالي، كما أنها أول شركة هندية تصبح عضوًا في المجلس الدولي للتعدين والمعادن (ICMM).

نبذة عن V-Spark DeepTech Ventures

شركة V-Spark DeepTech Ventures Pvt. Ltd.، هي الذراع المخصص للتكنولوجيا العميقة والابتكار في مجموعة Vedanta، وتقوم بتسريع التحول الذي تقوده التكنولوجيا عبر أعمال التعدين والمعادن والتصنيع في المجموعة.