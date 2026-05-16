Hindustan Zinc và V-Spark DeepTech Thúc Đẩy Chuyển Đổi Công Nghiệp dựa trên Trí Tuệ Nhân Tạo (AI); Đặt Mục Tiêu đạt Giá Trị 209 triệu USD.

UDAIPUR, Ấn Độ, ngày 16 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Hindustan Zinc Limited – công ty thuộc Tập Đoàn Vedanta – một trong những nhà sản xuất kẽm tích hợp lớn nhất thế giới và là nhà sản xuất bạc hàng đầu toàn cầu, đã phối hợp với V-Spark DeepTech Ventures – nền tảng đổi mới doanh nghiệp, tăng tốc và đầu tư mạo hiểm quốc tế – tổ chức sự kiện 'Zinnovation 2026'. Thông qua quan hệ hợp tác với V-Spark DeepTech Ventures, Hindustan Zinc đặt mục tiêu đạt được giá trị 209 triệu USD nhờ quá trình chuyển đổi công nghiệp dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI).

Nguồn giá trị đã xác định dự kiến sẽ đến từ việc nâng cao năng suất, tối ưu chi phí, độ tin cậy của tài sản, hiệu quả tiết kiệm năng lượng, tăng cường mức độ an toàn, cải thiện tỷ lệ thu hồi và đẩy nhanh tốc độ ra quyết định tại các mỏ khai thác, nhà máy luyện kim cũng như các hoạt động liên quan của Hindustan Zinc. V-Spark sẽ mở rộng các trường hợp sử dụng thế hệ mới này sang toàn bộ ngành sản xuất, một lĩnh vực đang rất cần những cải tiến dựa trên trí tuệ nhân tạo.

Trong khuôn khổ sự kiện, đơn vị tổ chức đã ký kết các biên bản ghi nhớ (MoU) với XCMG, Sandvik, STL Digital và AVEVA. V-Spark cũng đã ký kết thỏa thuận với các công ty khởi nghiệp tiềm năng bao gồm Beta Tanks Robotics, Symboticware AI, Kernely, Uncharted Technologies, Infinite Uptime, Intellisense.io và Accenture để thúc đẩy các giải pháp triển vọng tiến vào giai đoạn đánh giá kỹ thuật chi tiết và chuẩn bị triển khai thí điểm.

Bà Priya Agarwal Hebbar, Chủ Tịch của Hindustan Zinc, nhận định: "Tương lai của ngành sản xuất sẽ được định nghĩa bởi khả năng mở rộng quy mô dựa trên trí thông minh. Tại Hindustan Zinc, chúng tôi đang tích hợp công nghệ vào cốt lõi mọi hoạt động để khiến ngay cả những ngành công nghiệp truyền thống nhất cũng phải vận hành dựa trên dữ liệu với năng lực vượt trội hơn. Zinnovation quy tụ chuyên môn, sự đổi mới và các giải pháp toàn cầu nhằm tạo ra tác động trên quy mô sản xuất công nghiệp."

Ông Akarsh Hebbar, Chủ Tịch của V-Spark DeepTech Ventures, cho biết: "Kỷ nguyên tiếp theo của vị thế dẫn đầu trong ngành công nghiệp sẽ được thúc đẩy bởi trí tuệ nhân tạo và các hoạt động đổi mới sáng tạo dựa trên sự hợp tác. Zinnovation phản ánh cam kết của chúng tôi theo hướng này – đó là mở rộng quy mô đổi mới từ giai đoạn thí điểm tiến tới triển khai thực tế trên quy mô lớn trong các ngành công nghiệp."

Thông qua V-Spark DeepTech Ventures, Hindustan Zinc hiện đang hợp tác với hơn 50 công ty khởi nghiệp DeepTech trong hơn 100 dự án, bao gồm nhiều lĩnh vực như nâng cao sản lượng, tối ưu hóa chi phí, dẫn đầu về ESG, hiệu suất tài sản, an toàn và hiệu quả vận hành.

Giới thiệu về Hindustan Zinc

Hindustan Zinc Limited là công ty sản xuất kẽm tích hợp lớn nhất thế giới. Công ty đã được S&P Global CSA 2025 công nhận là công ty khai thác và chế biến kim loại bền vững nhất thế giới trong ba năm liên tiếp và là công ty Ấn Độ đầu tiên trở thành thành viên của ICMM.

Giới thiệu về V-Spark DeepTech Ventures

V-Spark DeepTech Ventures Pvt. Ltd., bộ phận chuyên trách về công nghệ tiên tiến (deep-tech) và đổi mới sáng tạo của Tập Đoàn Vedanta, đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi dựa trên công nghệ trong các lĩnh vực khai khoáng, kim loại và sản xuất của Tập Đoàn.

