شمال القابضة تعلن عن البدء بأعمال البناء والتشييد لمشروع "فندق ومساكن بكارات دبي"

المشروع العصري الجديد ومتعدد الاستخدامات سيمثل عند افتتاحه بحلول عام 2026 إضافة قيمة تثري التجارب العصرية في دبي

ستتولى شركة التطوير العقاري الرائدة في دبي "إتش أند إتش للتطوير" إدارة عمليات تطوير المشروع، بالتعاون مع استوديو "ليبسكيند" الشهير واستوديو التصميم الداخلي "1508 لندن"

انطلاقاً من مدينة نيويورك، المشروع الجديد هو الأول في دولة الإمارات لعلامة بكارات التجارية

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 15 يناير / كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شمال القابضة، الشركة الاستثمارية الرائدة التي تدير محفظة عالمية من الاستثمارات والتجارب والأصول المتنوعة، خلال حفل تدشين مميز عن البدء بأعمال البناء والتشييد لمشروع "فندق ومساكن بكارات" المقرر افتتاحه سنة 2026.

الصورة من اليسار إلى اليمين: ميلتوس بوسينيس، الرئيس التنفيذي لشركة إتش آند إتش للتطوير, فرانسيسكو كافالي، مدير التصميم ، لشركة إتش آند إتش للتطوير , سودين سيفا، نائب الرئيس للعمليات التجارية لدى شركة شمال القابضة, عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى شركة شمال القابضة, شهاب لطفي، الشريك المؤسس لشركة إتش آند إتش للتطوير, كريج روني، نائب الرئيس لقطاع التطوير لدى شمال القابضة, كلايف فورد، مدير التطوير لشركة إتش آند إتش للتطوير (PRNewsfoto/Shamal Holding) الصورة من اليسار إلى اليمين: ميلتوس بوسينيس، الرئيس التنفيذي لشركة إتش آند إتش للتطوير, فرانسيسكو كافالي، مدير التصميم ، لشركة إتش آند إتش للتطوير , سودين سيفا، نائب الرئيس للعمليات التجارية لدى شركة شمال القابضة, عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى شركة شمال القابضة, شهاب لطفي، الشريك المؤسس لشركة إتش آند إتش للتطوير, كريج روني، نائب الرئيس لقطاع التطوير لدى شمال القابضة, كلايف فورد، مدير التطوير لشركة إتش آند إتش للتطوير (PRNewsfoto/Shamal Holding)

وينفرد "فندق ومساكن بكارات دبي" بتصميم عمراني فريد ليمثل تحفة معمارية وإضافة لافتة على الأفق الساحر لمنطقة داون تاون دبي. ويتكوّن المشروع من برجين بواجهات زجاجية واسعة تستوحي في شكلها أحجار الكريستال البراقة، وتضم أجنحة فندق بكارات، وشققًا سكنية فاخرة تحمل علامة بكارات الشهيرة وتحاكي تصاميمها العريقة. بالإضافة إلى العديد من المطاعم الفاخرة والمرافق والخدمات رفيعة المستوى.

ويعكس مشروع "فندق ومساكن بكارات دبي" العصري الحرفية العالية لعلامة بكارات التي تتكامل مع التجارب الفاخرة والحيوية التي تنفرد بها إمارة دبي، من خلال الاهتمام بأدق التفاصيل لتقديم تجارب استثنائية تجمع بين أعلى مستويات الراحة والفخامة وأسلوب الحياة الراقية، والإبداع العُمراني المُتقن. وستتولى شركة "إس إتش للفنادق والمنتجعات" إدارة الفندق.

وفي هذا السياق، قال عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة شمال القابضة، المالكة لمشروع "فندق ومساكن بكارات دبي": "على مدار أكثر من 200 عام، رسخت علامة بكارات اسمها العريق في فن صناعة الكريستال الفاخر، وعززت هذا الشغف من خلال طرح العديد من العروض العصرية، بما في ذلك فندق بكارات نيويورك الشهير الذي يمثل باكورة فنادق العلامة الرائدة في مجال الضيافة. ويعد مشروع فندق ومساكن بكارات دبي استمراراً لهذا النهج، حيث سيمثل عند اكتماله تحفة معمارية ترسي معايير جديدة للفخامة والرّقي والحياة العصرية. ويُسعدنا العمل مع فريق استثنائي من الشركاء تحت إشراف شركة الاستثمار والتطوير العقاري 'إتش أند إتش للتطوير' لإنجاز هذا المشروع الرائد والذي سيمثل إضافة قيمة تثري أفق دبي بالمزيد من ملامح الفخامة والتفرد".

وأضاف: "نلتزم في شمال القابضة بتقديم كل ما هو فريد واستثنائي في المجتمعات التي نستثمر بها، ونتعهد بمواصلة العمل مع شركائنا والجهات المعنية لدعم طموحات دبي وتعزيز نمو قطاعاتها الحيوية لتكون المدينة الأفضل للعيش والعمل".

وسيتولى كل من استوديو "ليبسكيند" الشهير، واستوديو التصميم الداخلي المعروف "1508 لندن" العمل على هذا المشروع الرائد، تحت إدارة شركة التطوير العقاري الرائدة في دبي "إتش أند إتش للتطوير"، وشركة شمال القابضة المالكة للمشروع، لإرساء معايير جديدة لتجارب الحياة والمعيشة الفاخرة ضمن "فندق ومساكن بكارات دبي".

وقال ميلتوس بوسينيس، الرئيس التنفيذي لشركة إتش آند إتش للتطوير: "إن خبرتنا الطويلة في المنطقة، والتزامنا الراسخ بتعزيز مبادئ الإبداع والابتكار في قطاع التطوير والبناء تعكس قدرتنا الكبيرة على إنجاز هذا المشروع بالشكل الأمثل".

وأضاف: "يسعدنا العمل جنبًا إلى جنب مع شركة شمال القابضة، وفريقنا الذي يضم نخبة من أبرز الشركاء على مستوى العالم، لتقديم تجارب سكن ومعيشة لا مثيل لها. من موقعه المميز في قلب منطقة الداون تاون بدبي، يمثل فندق ومساكن بكارات دبي مثالاً بارزاً على التزامنا بابتكار أفضل المساحات التي تمزج بين التصاميم العصرية وملامح الرفاهية لتقدم وجهة استثنائية لعشاق أسلوب الحياة الراقية والفخامة العريقة".

وتجدر الإشارة إلى أن علامة "بكارات" تأسست على يد الملك لويس الخامس عشر، وهي شركة كريستال فرنسية شهيرة، أتقن حرفيوها مهارة صناعة الكريستال على مدار أكثر من 250 عامًا، ولطالما كان اسمها رديفًا للملوك والملكات، والسلاطين والقياصرة والأباطرة، ونجوم العصر الحديث.

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معلومات عن شمال القابضة

تأسست شمال القابضة في دبي، وهي شركة استثمارية تدير محفظة متنوعة من الاستثمارات والتجارب والأصول الاستثنائية. تعتمد الشركة في اختيار استثماراتها بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية لإمارة دبي وتطلعاتها.

تمتد محفظتها العقارية لتشمل مجموعة واسعة من المجمعات السكنية الكبرى، والمشاريع الحيوية والوجهات الترفيهية، والأحياء السكنية والتجارية، إضافة إلى المساحات المكتبية، حيث تسعى جاهدة لتطوير مشاريع ووجهات فريدة مثل "دبي هاربر" و"حدائق ند الشبا". تستثمر شمال القابضة في نخبة مختارة من العلامات التجارية الاستثنائية في قطاع الضيافة، بدءًا من التجارب الفاخرة وحتى المتوسطة والاقتصادية، بما في ذلك العلامات التجارية العالمية والمحلية على حد سواء كـ "فايف جايز" و"جميرا زعبيل سراي"و" فندق هارت شورديتش لندن، كوريو كوليكشن باي هيلتون". وباعتبارها الشركة المالكة لبعض من أبرز أماكن ووجهات التسلية والترفيه في دبي، تسعى شمال القابضة لخلق تجارب استثنائية كل يوم عبر التعاون مع الأفضل لإدارة محفظتها الاستثمارية المتنوعة عالميًا.

لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة: www.shamalholding.com

معلومات عن "بكارات للفنادق والمنتجعات"

تأسست "بكارات للفنادق والمنتجعات في نيويورك عام 2015، وهي أول علامة فندقية عالمية تابعة لعلامة "بكارات كريستال" التي يزيد عمرها عن 250 عامًا. يقع الفندق على امتداد شارع متحف الفن الحديث وعلى بعد خطوات من سوق" فيفث أفينيو" الشهير ويضم 114 غرفة وجناحًا مجهزة وفق أعلى معايير الفخامة لتقديم تجربة تثري الحواس عبر الاهتمام بجميع التفاصيل الحرفية. لطالما كان اسم "بكارات" رديفًا للملوك والملكات والسلاطين والقياصرة والأباطرة ونجوم العصر الحديث، وإن كل غرض فيه يتميز بالأناقة والأصالة، ويستخدم وسط أفخم الحفلات والاحتفالات. تحتفي علامة "بكارات" بالثقافة المعاصرة، بينما تحافظ على تاريخها العريق. وقد حاز فندق "بكارات نيويورك" على جوائز فئة الخمس نجوم من فوربس، وعلى جائزة الماسات الخمس من جمعية السيارات الأمريكية (AAA). تمتلك العلامة التجارية حاليًا مشاريع قيد التطوير في بريكل (ميامي) وفلورنسا والرياض (هيئة تطوير بوابة الدرعية). لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة www.baccarathotels.com.

معلومات عن شركة "اتش أند اتش للتطوير"

تأسست شركة "اتش أند اتش" في العام 2007، وهي شركة عقارية استطاعت على مدى العقد الماضي ترسيخ مكانتها كمطوّر عقاري رائد متخصص في إدارة الأصول والاستثمار في السوق العقاري بدبي. وتعنى "اتش أند اتش للتطوير" بتقديم مشاريع مفصّلة حسب الطلب، مع رؤية معاصرة تهدف إلى رسم ملامح جديدة لتجربة العيش الحديثة، وذلك من خلال محفظتها الواسعة والمتطورة من المشاريع والتصاميم الفريدة التي تتوافق مع أعلى معايير الجودة والتميّز.

وقدّمت الشركة العقارية عدداً من المشاريع الرائدة، منها "ايدن هاوس"، التي تعكس التزامها بالتميّز في قطاع البناء، بالإضافة إلى مشروعين رائدين في قطاع الضيافة، وهما "فندق فورسيزونز دبي" في مركز دبي المالي العالمي، و"منتجع فورسيزونز دبي جميرا بيتش"، اللذين يجسدان حرص الشركة على تقديم تجربة عيش فاخرة.

وتضم شركة "اتش أند اتش" ثلاثة أقسام هي: "اتش أند اتش للتطوير" و"اتش أند اتش العقارية" و"اتش أند اتش للتصميم الداخلي"، وتوفر كل منها خدمات وتجارب فريدة للعملاء.

وللمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الرسمي على هذا الرابط: www.h-h.ae.





معلومات عن "إس إتش للفنادق والمنتجعات"

تعد "إس إتش للفنادق والمنتجعات" إحدى الشركات التابعة لمجموعة الاستثمار الخاص العالمية "ستاروود كابيتال"، وهي شركة رائدة في مجال إدارة العلامات التجارية للفنادق المستدامة التي تدير علامة "ون هوتيلز" وهي علامة تجارية مستوحاة من الطبيعة تم إطلاقها في عام 2015 مع عقارات في ساوث بيتش ومانهاتن وتشمل الآن جسر بروكلين وويست هوليود وسانيا (الصين) وتورنتو وسان فرانسيسكو وناشفيل والعقار الرئيسي الذي تم افتتاحه مؤخراً في خليج هانالي وأول عقار أوروبي للعلامة التجارية في مايفير (لندن) مع مشاريع قيد التطوير في كابو سان لوكاس وباريس وإلوندا هيلز (كريت) وأوستن وكوبنهاغن والرياض وملبورن، إلى جانب مشروع فنادق ومنتجعات بكارات، العلامة التجارية الفاخرة التي ظهرت لأول مرة في مارس 2015 عند افتتاح فندقها الرئيسي في نيويورك، مع مشاريع قيد التطوير في بريكل (ميامي) وفلورنسا والرياض ودبي وروما؛ ومجموعة فنادق "تري هاوس"، التي افتتحت لأول مرة في لندن في عام 2019، مع مشاريع قيد التطوير في مانشستر وصنيفيل وبريكل (ميامي) والرياض. وتستفيد "إس إتش للفنادق والمنتجعات" من خبرتها التسويقية والتشغيلية والتكنولوجية لتكون القوة المحركة وراء بعض من أهم العلامات التجارية الفندقية في العالم. لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة www.shhotelsandresorts.com

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