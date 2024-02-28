صندوق الاستثمارات العامة يطلق شراكة استراتيجية مع رابطة محترفي التنس لتعزيز نمو رياضة التنس العالمية

وستمتد الشراكة لعدة سنوات، وبموجبها سيحمل التصنيف الرسمي لرابطة محترفي التنس اسم الصندوق باعتباره الشريك الرسمي للرابطة، وسيسهم الصندوق من خلال هذه الشراكة بتعزيز التواصل حول مسيرة اللاعبين وتقدمهم على مدار الموسم، وصولا إلى الاحتفاء بالتميز مع تتويج الفائز بالمرتبة الأولى في نهاية الموسم بمدينة تورينو في إيطاليا.

وسيتعاون الصندوق مع رابطة محترفي التنس في مختلف بطولاتها، بما فيها إنديان ويلز، وميامي، ومدريد، وبكين، ونهائيات الجولة العالمية لرابطة محترفي التنس.

وسيكون الصندوق كذلك شريكا رسمياً في "نهائيات الجيل القادم من رابطة محترفي التنس"، التي ستستضيفها جدة حتى عام 2027، كما يلتزم صندوق الاستثمارات العامة أيضًا بتطوير وإطلاق فرص جديدة للاعبين الشباب ومبادرات تتعلق بمسار اللاعبين المهني، مما يوفر دفعة كبيرة للجيل المقبل من نجوم اللعبة.

وتشكل شراكة رابطة محترفي التنس جزءاً من جهود الرعاية الأوسع لصندوق الاستثمارات العامة، وتتماشى مع استراتيجية الصندوق في اختيار مجالات الرعاية، والتي تتركز على أربعة محاور أساسية هي: الشمولية، والاستدامة، والشباب، والتكنولوجيا.

وسيتعاون الشريكان أيضا للارتقاء بمستقبل اللعبة عالميا على الأمد البعيد. وسيساهم الصندوق بشكل فعال في إستراتيجية "وان فيجن" الخاصة برابطة محترفي التنس، والتي تركز على العمل المشترك وفرص النمو وتعزيز تجربة المشجعين.

وبهذه المناسبة قال ماسيمو كالفيلي، المدير التنفيذي لرابطة محترفي التنس: "تمثل شراكتنا الإستراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة لحظة مهمة لرياضة التنس، حيث تعد التزاماً مشتركا بتقدم مستقبل هذه الرياضة التي أصبحت اليوم مهيأة لفترة تحوّلية من التطور، نتيجةً لجهود صندوق الاستثمارات العامة وتفانيه في دعم الجيل المقبل من اللاعبين عبر تعزيز الابتكار وصنع الفرص للجميع".

ومن جانبه قال محمد الصياد، مدير إدارة الهوية المؤسسية في صندوق الاستثمارات العامة: "يعزز صندوق الاستثمارات العامة جهوده الرعائية المبتكرة، منطلقا من شعاره الثابت 'نستثمر للأفضل'. من خلال تعاوننا مع رابطة محترفي التنس، سنكون حافزًا لنمو رياضة التنس العالمية، عبر تطوير المواهب وتعزيز الشمولية ودفع الابتكار المستدام."

وتشهد رياضة التنس نمواً قويا على مستوى المملكة، إذ ارتفع بين عامي 2019 و2023، عدد اللاعبين المسجلين بنسبة 46% ليصل إلى 2300 لاعب. وسيستفيد صندوق الاستثمارات العامة من خبرة رابطة محترفي التنس والدعم الذي تقدمه في استحداث فرص التطوير للشباب السعودي، بما في ذلك مرافق التنس الحديثة والتدريب وتطوير مسار اللاعبين في المملكة.

نبذة عن صندوق الاستثمارات العامة:

صندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثير، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة –حفظه الله-، فمنذ عام 2015 تم إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما يقوم الصندوق بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وقد أسّس الصندوق أكثر من 93 شركة منذ عام 2017. ويعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعاً استراتيجياً على المستويين المحلي والدولي، حيث تهدف استراتيجية الصندوق بحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030؛ إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، إضافةً إلى ضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي، كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة؛ لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة، وبصفته الذراع الاستثماري للمملكة؛ عمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة؛ ممّا يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع أهداف رؤية 2030، كما ابتكر صندوق الاستثمارات العامة نموذج حوكمة تشغيلي يبرز مهمته وأهدافه الرئيسـية الموكلة إليه، والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، حيث يعزز تطبيق هذا النموذج مستوى الشفافية والفعالية في اتخاذ القرار والتقدم في المستقبل.

ملاحظات للمحرّرين:

للمزيد من المعلومات عن الصندوق، الرجاء زيارة: www.pif.gov.sa

للتواصل الإعلامي: [email protected]

نبذة عن رابطة محترفي التنس:

بصفتها الهيئة الإدارية العالمية لرياضة التنس الاحترافية للرجال، فإن مهمة رابطة محترفي التنس تتمثل في تقديم رياضة التنس. تقدر أعداد مشجعي الرابطة ما يقارب مليار مشجع عالمي، وتعرض الرابطة أعظم اللاعبين في العالم في أرقى البطولات، وتلهم الجيل القادم من المشجعين واللاعبين. وتتضمن بطولات الرابطة كأس يونايتد في أستراليا، وأوروبا والأميركتين وآسيا، حيث يتنافس نجوم اللعبة على الألقاب ونقاط تصنيف صندوق الاستثمارات العامة ورابطة محترفي التنس في بطولات رابطة محترفي التنس 250 و500 و1000، وبطولات قراند سلامز. جميع هذه البطولات تؤهل إلى نهائيات جولة رابطة محترفي التنس، وهو نهائي الموسم المرموق الذي أقيم في تورينو، إيطاليا. تضم البطولة أفضل 8 لاعبين مؤهلين في البطولات الفردية والفرق الزوجية فقط، كما تشهد البطولة أيضا التتويج الرسمي لنهاية العام بالمرتبة الأولى عالميًا في رابطة محترفي التنس، والذي يقدمه صندوق الاستثمارات العامة، وهو الإنجاز الأسمى في عالم التنس.

للمزيد من المعلومات عن الصندوق، الرجاء زيارة: www.ATPTour.com

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