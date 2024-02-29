PIF и ATP объявили о многолетнем стратегическом партнерстве для роста мирового тенниса

Основное партнерство предполагает, что PIF станет официальным именным партнером рейтинга ATP, отмечая путь и прогресс игроков в течение сезона, а чемпионские достижения на конец года, представленные PIF, будут вознаграждены во время турнира Nitto ATP Finals, который пройдет в Турине, Италия, до 2025 года.

PIF будет сотрудничать с турнирами ATP Tour в Индиан-Уэлсе, Майами, Мадриде, Пекине и Nitto ATP Finals, а также с Next Gen ATP Finals, который пройдет в Джидде до 2027 года. После запуска программы ATP Baseline в начале этого года PIF также взяла на себя обязательство развивать и открывать новые возможности для молодых игроков и инициатив по продвижению игроков, обеспечивая значительный импульс для следующего поколения спортивных звезд.

Партнерство ATP является частью более широкой спонсорской платформы PIF, инвестирующей в людей, проекты и партнерства с акцентом на четыре принципа бренда: инклюзивность, устойчивость, молодежь и технологии.

PIF и ATP также будут сотрудничать, чтобы развивать долгосрочное будущее тенниса. PIF будет активно участвовать в стратегическом плане OneVision ATP, который фокусируется на обеспечении единства, улучшении впечатлений болельщиков и использовании возможностей масштабируемого роста в спорте.

Массимо Калвелли (Massimo Calvelli), исполнительный директор ATP, сказал: «Наше стратегическое партнерство с PIF знаменует собой важный момент для тенниса. Это общая приверженность продвижению будущего спорта. Благодаря приверженности PIF следующему поколению – поощрению инноваций и созданию возможностей для всех – подготовлена почва для преобразующего нового периода прогресса».

Мохамед Аль-Сайяд (Mohamed AlSayyad), глава корпоративного бренда PIF, сказал: «Поскольку PIF расширяет свой портфель инновационных спонсорских программ, наша приверженность принципу «Инвестиции в лучшее» остается неизменной. Благодаря нашему сотрудничеству с ATP фонд PIF станет катализатором роста мирового теннисного ландшафта, развития талантов, поощрения инклюзивности и стимулирования устойчивых инноваций. Это стратегическое партнерство соответствует нашему более широкому видению повышения качества жизни и стимулирования преобразований в спорте как в Саудовской Аравии, так и во всем мире».

Теннис быстро становится ключевым видом спорта в Саудовской Аравии. В период с 2019 по 2023 год количество зарегистрированных игроков увеличилось на 46%. PIF будет использовать опыт ATP для развития дальнейших возможностей для молодых саудовцев в теннисе, в том числе с помощью современных средств, коучинга и развитого пути игроков в Саудовской Аравии.

О фонде PIF: Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) является одним из крупнейших и наиболее влиятельных суверенных фондов благосостояния в мире. С 2015 года, когда Совет был воссоздан и надзор передан Совету по экономическим вопросам и вопросам развития, совет директоров PIF возглавляет Его Королевское Высочество наследный принц Мухаммед ибн Салман ибн Абдул-Азиз (Mohammed bin Salman bin Abdulaziz), премьер-министр, председатель Совета по экономическим вопросам и вопросам развития и председатель Суверенного фонда Саудовской Аравии. PIF играет ведущую роль в продвижении экономической трансформации и диверсификации Саудовской Аравии, а также вносит свой вклад в формирование будущего мировой экономики. С 2017 года PIF создал более 90 компаний. PIF создает диверсифицированный портфель, открывая привлекательные и долгосрочные инвестиционные возможности в 13 стратегических секторах в Саудовской Аравии и во всем мире.

www.pif.gov.sa

Об организации ATP:

Миссия ATP как глобального руководящего органа мужского профессионального тенниса, — служить теннису. Мы развлекаем миллиард болельщиков по всему миру, демонстрируем лучших игроков мира на самых престижных турнирах и вдохновляем следующее поколение болельщиков и игроков. От United Cup в Австралии до Европы, Северной и Южной Америки и Азии, звезды теннисной битвы за титулы и рейтинги PIF ATP набирают очки на турнирах ATP Masters 1000, 500 и 250, а также на турнирах Большого шлема. Все дороги ведут к Nitto ATP Finals, престижному финалу сезона, который проходит в Турине, Италия. Турнир, в котором участвуют только 8 лучших в мире игроков в одиночном и парном разрядах, завершается официальным награждением лучшего игрока года ATP, представленным PIF, это максимальное достижение в теннисе. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.ATPTour.com.

Этот материал распространяется компанией Teneo Strategy LLC от имени PIF. Дополнительная информация доступна в Министерстве юстиции, г. Вашингтон, округ Колумбия, США.

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