PIF und ATP kündigen eine mehrjährige strategische Partnerschaft an, um das Wachstum des globalen Tennis zu beschleunigen

Im Rahmen dieser bedeutenden Partnerschaft wird der PIF offizieller Namenspartner der ATP-Rangliste und würdigt den Werdegang und die Fortschritte der Spieler im Laufe der Saison. Die vom PIF präsentierte Nummer 1 des Jahres wird bei den Nitto ATP Finals gekrönt, die bis 2025 in Turin, Italien, stattfinden werden.

Der PIF wird Partner der ATP-Tour-Veranstaltungen in Indian Wells, Miami, Madrid, Peking und der Nitto ATP Finals sein, zusätzlich zu den Next Gen ATP Finals, die bis 2027 in Jeddah stattfinden. Nach dem Start des Baseline -Programms der ATP zu Beginn dieses Jahres hat sich de PIF weiter verpflichtet, neue Möglichkeiten für junge Spieler und Initiativen zur Förderung von Spielern zu entwickeln und freizusetzen, um der nächsten Generation von Stars einen bedeutenden Impuls zu geben.

Die ATP-Partnerschaft ist Teil der breiter angelegten Sponsoring-Plattform des PIF, die in Menschen, Projekte und Partnerschaften mit Schwerpunkt auf den vier Säulen der Marke investiert: Inklusivität, Nachhaltigkeit, Jugend und Technologie.

Der PIF und die ATP werden auch zusammenarbeiten, um die langfristige Zukunft des Tennissports zu verbessern. Der PIF wird aktiv zum OneVision-Strategieplan der ATP beitragen, der sich auf die Förderung der Einheit, die Verbesserung des Fan-Erlebnisses und die Nutzung skalierbarer Wachstumsmöglichkeiten im gesamten Sport konzentriert.

Massimo Calvelli, Geschäftsführer der ATP, sagte: „Unsere strategische Partnerschaft mit dem PIF ist ein wichtiger Moment für den Tennissport. Sie ist eine gemeinsame Verpflichtung, die Zukunft des Sports voranzutreiben. Mit dem Engagement des PIF für die nächste Generation – Förderung von Innovation und Schaffung von Chancen für alle – sind die Voraussetzungen für eine neue Periode des Fortschritts gegeben."

Mohamed AlSayyad, Leiter der Unternehmensmarke des PIF, sagte: „Während der PIF sein Portfolio an innovativen Sponsorings ausbaut, bleibt unser Engagement für ‚Invested in Better' unerschütterlich. Durch unsere Zusammenarbeit mit der ATP wird der PIF ein Katalysator für das Wachstum der globalen Tennislandschaft sein, Talente entwickeln, Inklusivität fördern und nachhaltige Innovationen vorantreiben. Diese strategische Partnerschaft steht im Einklang mit unserer allgemeinen Vision, die Lebensqualität zu verbessern und den Wandel im Sport sowohl in Saudi-Arabien als auch weltweit voranzutreiben."

Tennis entwickelt sich in Saudi-Arabien zu einer immer wichtigeren Sportart. Zwischen 2019 und 2023 wird die Zahl der registrierten Spieler um 46 % steigen. Der PIF wird das Know-how der ATP nutzen, um weitere Möglichkeiten für junge Saudis im Tennis zu entwickeln, unter anderem durch hochmoderne Einrichtungen, Coaching und eine verbesserte Spielerförderung in Saudi-Arabien.

Informationen zum PIF:

Der saudische öffentliche Staatsfonds (PIF) ist einer der größten und einflussreichsten Staatsfonds der Welt. Seit 2015, als der Verwaltungsrat neu konstituiert und die Aufsicht auf den Rat für Wirtschafts- und Entwicklungsfragen übertragen wurde, wird der Verwaltungsrat des PIF von Seiner Königlichen Hoheit Kronprinz Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, Premierminister, Vorsitzender des Rates für Wirtschafts- und Entwicklungsfragen und Vorsitzender des Öffentlichen Investitionsfonds, geleitet. Der PIF spielt eine führende Rolle bei der Förderung der wirtschaftlichen Transformation und Diversifizierung Saudi-Arabiens und trägt zur Gestaltung der Zukunft der Weltwirtschaft bei. Seit 2017 hat der PIF über 90 Unternehmen gegründet. Der PIF baut ein diversifiziertes Portfolio auf, indem er attraktive und langfristige Investitionsmöglichkeiten in 13 strategischen Sektoren in Saudi-Arabien und weltweit erschließt.

www.pif.gov.sa

Informationen zur ATP:

Als weltweiter Dachverband des professionellen Herrentennis hat die ATP die Aufgabe, dem Tennis zu dienen. Wir unterhalten weltweit eine Milliarde Fans, präsentieren die besten Spieler der Welt bei den prestigeträchtigsten Turnieren und inspirieren die nächste Generation von Fans und Spielern. Vom United Cup in Australien über Europa, Amerika und Asien kämpfen die Stars des Spiels bei den ATP Masters 1000, 500 und 250 sowie den Grand Slams um Titel und PIF ATP-Ranglistenpunkte. Alle Wege führen zu den Nitto ATP Finals, dem prestigeträchtigen Saisonfinale in Turin, Italien. Bei diesem Turnier, an dem nur die 8 besten qualifizierten Einzelspieler und Doppelteams der Welt teilnehmen, wird auch die offizielle ATP-Weltnummer 1 des Jahres gekürt und vom PIF präsentiert – die höchste Auszeichnung im Tennis. Weitere Informationen finden Sie unter www.ATPTour.com.

