طابع مدعوم بالتقنية، وجماليات قائمة على خفة الوزن، والاستدامة الخضراء: نظرة عن قرب على فئة الصحة والترفيه في الدورة الـ139 من معرض كانتون

غوانغجو، الصين, 6 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ -- تشهد فئة الصحة والترفيه في الدورة الـ139 من معرض كانتون موجة من الابتكار، من الروبوتات الجراحية إلى أثاث التدليك المدمج الذي ينسجم مع المساحات الداخلية الحديثة، وصولاً إلى منتجات العناية الشخصية الصديقة للبيئة التي تقود تحولاً أكثر خضرة، وهي موجة تقوم على التقنيات المتقدمة وتصميم خفيف الوزن والاستدامة وتعيد رسم ملامح هذه الفئة.

تبرز بين المعدات الطبية المعروضة روبوتات جراحات العظام وروبوتات المناظير الداخلية الجديدة بفضل ما توفره من مرونة حركية ودقة أكبر، فيما يتيح نظام متنقل للتنظير الكبسولي فحصاً غير مؤلم للمعدة يستغرق 20 دقيقة. كما تدعم منصته السحابية فحوصات الكشف المبكر لأمراض الجهاز الهضمي على نطاق واسع وبكفاءة عالية.

يُحدث الذكاء الاصطناعي بدوره تحولاً في التدريب الطبي والتشخيص. تُجري أنظمة تقييم الإنعاش القلبي الرئوي الذكية تقييم الأداء آلياً، مما يحسّن التدريب على الاستجابة للطوارئ، فيما توفر منصات التشريح الافتراضي عالية الدقة بيئات محاكاة واقعية قائمة على البيانات. تسهم هذه الابتكارات مجتمعة في خفض تكلفة الرعاية الصحية الدقيقة وتوسيع إتاحة أدوات فحص متقدمة.

تشهد معدات التدليك التقليدية تحولاً ملحوظاً نحو تصاميم أخف وزناً وأكثر جمالية. تقلّص طرازات «التدليك الخفيف» الجديدة الحجم بنحو الثلث، وتدمج مزايا ترفيهية، إلى جانب الشحن اللاسلكي والتفاعل الصوتي. توفر هياكل بتقنية القولبة بالنفخ ووحدات ضغط الهواء إحساساً أكثر نعومة يحاكي حركة الأمواج، بما يتيح لأجهزة العافية الاندماج بسلاسة في المساحات المنزلية ذات الطابع البسيط.

في رعاية الأمومة ومتابعة الصحة اليومية، توفر مقاييس حرارة ذكية لاسلكية مزودة بمستشعرات بمواصفات طبية ومدعومة بتطبيقات قائمة على السحابة تتبعاً مستمراً لدرجة الحرارة على مدار 24 ساعة، بما يلبي احتياجات الآباء والأمهات الجدد الباحثين عن اطمئنان فوري.

تهيمن المواد الصديقة للبيئة والتصميم متعدد الوظائف على منتجات العناية الشخصية ومنتجات الترفيه الخارجي. تعتمد مجموعات فرش تجميل جديدة خالية من المواد اللاصقة على تثبيت ميكانيكي وألياف قابلة للتحلل الحيوي، مما يقلل الأثر البيئي ومساحة التخزين المطلوبة. تتميز أدوات الاستحمام المصنوعة من ألياف نباتية طبيعية بمقابض معيارية وإمكانية استخدام بنمطين، بما يبرز حرفية مستدامة. وبرزت كذلك ألواح ركوب الأمواج الكهربائية المساعدة، المصممة للانزلاق على السطح والدفع تحت الماء، والحقائب الرياضية متعددة الاستخدامات، المصنوعة من مواد خفيفة الوزن ومقاومة للماء والمزودة بهياكل ذات غلاف صلب واقٍ، ضمن أبرز معروضات هذه الفئة.

تُظهر الدورة الـ139 من معرض كانتون كيف تتسع آفاق قطاع الصحة والترفيه بوتيرة سريعة. يرسم المصنعون الصينيون اليوم بفاعلية ملامح مستقبل الرفاه على مستوى العالم.

