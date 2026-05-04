معرض كانتون الـ 139 يبرز مرونة سلسلة توريد قطاع الأزياء في الصين

قوانغتشو، الصين، 4 مايو 2026 /PRNewswire/ -- خلال فعاليات معرض كانتون الـ 139، سلّط قطاع الأزياء الضوء على أبرز الأولويات التي تعيد تشكيل ملامح الصناعة: وفي مقدمتها الاستدامة، والتقنيات عالية الأداء، والتخصص القائم على الابتكار والتصميم. استعرض العارضون كيف تشهد سلسلة توريد قطاع الأزياء في الصين تطورًا متسارعًا، بما يمكّنها من تلبية تطلعات المستهلكين حول العالم، ولا سيما أولئك الذين يولون اهتمامًا متزايدًا بالاستدامة وأنماط الحياة العصرية.

في طليعة التوجّه نحو المنسوجات منخفضة الانبعاثات الكربونية، كشفت شركة مقرّها مقاطعة قوانغدونغ عن ملابس عالية الأداء مزوّدة بتقنية مبتكرة لاحتجاز الكربون. يمثّل تطوير سراويل الشاطئ بتقنية "احتجاز الكربون" إنجازًا نوعيًا في مجال الإنتاج ذي البصمة الكربونية السالبة، حيث نجحت هذه المنتجات في جذب طلبات من السوق الأمريكية. ويعزّز هذا التوجّه دمج مواد حيوية المصدر في صناعة السترات الواقية من الرياح، حيث تجمع هذه المواد بين الاستدامة البيئية والمتانة الفائقة. ومن خلال تعاونٍ عميق ومتكامل بين قطاعي البحث والتطوير في المواد وعمليات التصنيع، نجحت الشركة في بناء سلسلة توريد خضراء قابلة للتتبُّع، تتوافق مع أكثر المعايير الدولية صرامة.

وتتجلى الابتكارات في الملابس المحبوكة الوظيفية بشكلٍ أوضح من خلال شركة أخرى مقرها قوانغدونغ، حيث عرضت ملابس أطفال مصبوغة بأصباغ نباتية طبيعية، إلى جانب أزياء تتغير ألوانها عند التعرّض للأشعة فوق البنفسجية. ومن خلال استخدام أصباغ طبيعية مثل المادِر والغاردينيا، تقدّم الشركة حلولاً خالية من المواد الكيميائية مخصّصة لسوق ملابس الأطفال. كما يعكس استخدام ألياف الكولاجين القابلة للتحلل الحيوي، إلى جانب الأقمشة الممزوجة بألياف المودال في صناعة السترات الصوفية، التزام الشركة بتبنّي مواد مستدامة تدعم دورة حياة منتج ذات طابع دائري أكثر.

كما شهد أيضًا قطاع الرياضة والأنشطة الخارجية تطورات تكنولوجية ملحوظة. كشفت شركة مقرها مدينة هانغتشو عن أحدث ستراتها المخصصة لركوب الدراجات، والتي تعتمد على تقنية نَسج دقيقة تضمن مقاومة كاملة للرياح والماء، دون التأثير على مستوى التهوية. وبالمثل، عرضت شركة من مدينة ووهان ملابس متطورة للحماية من أشعة الشمس، تتميز بخصائص امتصاص الرطوبة وتقنيات تصميم مبتكرة قابلة للطي، تتيح تحويل القطع إلى حقائب كتف محمولة. تعكس هذه التطورات اتجاهًا أوسع في الصناعة نحو دمج الطابع الجمالي المستوحى من التكنولوجيا الحضرية مع خصائص السلامة والوظائف العملية.

ولا يزال التخصّص القائم على التصميم يمثل استراتيجية محورية لاجتياح الأسواق المتخصصة. وتستفيد بعض الشركات من الرؤى التصميمية الأوروبية لتخصيص الأحذية بما يتماشى مع الذوق الجمالي في أسواق إقليمية محددة، ولا سيما في فرنسا وإيطاليا. وفي المقابل، تواصل شركات أخرى توسيع حضورها في أسواق أمريكا الشمالية وروسيا من خلال تصاميم أصلية تمتد من الطابع العملي الأنيق إلى أسلوب الترفيه الفاخر.

لا يزال العرض الخاص بقطاع الأزياء في معرض كانتون الـ 139 يبرز سلسلة توريد قادرة على الاستجابة بمرونة عالية للتحولات المتسارعة في الطلب العالمي. ومن خلال تجاوز نموذج التصنيع التقليدي، أصبح نظام قطاع الأزياء في الصين محركًا رئيسيًا للنمو الإبداعي والمستدام في السوق العالمية.

