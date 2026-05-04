المرحلة الثالثة من الدورة 139 لمعرض كانتون تعزز التقدم نحو حياة أفضل مع مناطق منتجات جديدة ومعززة

غوانغتشو ، الصين ، 4 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أطلق معرض الصين للاستيراد والتصدير (معرض كانتون) الـ 139 تسعة مناطق منتجات جديدة. تتميز المرحلة الثالثة بمنطقة الرعاية الصحية الذكية الموسعة والمتطورة والعرض الافتتاحي لمنطقة "الأقمشة الوظيفية والتقنية".

تجمع منطقة "الرعاية الصحية الذكية" المطورة 50 شركة تقدم مجموعة كاملة من الحلول الطبية الذكية ، والتي تمتد عبر التشخيصات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ، والروبوتات الجراحية ، وتقنيات رعاية كبار السن من الجيل التالي. وتسلط المعارض الضوء على كيف تصبح الأجهزة الطبية أصغر، وأكثر دقة، وغير باضعة بدرجة أكبر. تُظهر أنظمة كبسولات التصوير الداخلي كيف يمكن إكمال فحص الجهاز الهضمي دون إزعاج ، في حين أن محللي الطب الصيني التقليدي الممكّنين بالذكاء الاصطناعي يختصرون عملية الفحص والاستبيان في دقائق. أجهزة مراقبة الجلوكوز القابلة للارتداء تجعل إدارة الأمراض المزمنة أسهل وأكثر ملاءمة.

تلعب التقنيات الروبوتية دورا بارزًا أيضًا. تُظهر روبوتات المناظير الداخلية وروبوتات جراحات العظام دقة متزايدة من خلال التنسيق المتكامل بين الإنسان والآلة ، في حين تستخدم الأيدي التعويضية الآلية الاستشعار الكهربائي العضلي غير الباضع للتحكم بشكل مستقل في كل إصبع. توفر أنظمة إعادة التأهيل الذكية ، بما في ذلك الهياكل الخارجية للأطراف السفلية وأجهزة تدريب الأيدي، دعمًا ثابتًا للمرضى الذين يستعيدون الحركة. تشير روبوتات رعاية المسنين الشبيهة بالرفيق ، المجهزة بمهام المراقبة والطب عن بُعد ، إلى صعود الخدمات الصحية المتكاملة المنزلية.

تبرز منطقة "الأقمشة الوظيفية والتقنية" التي تظهر لأول مرة كيف تتحرك صناعة النسيج التقليدية نحو منتجات أعلى مستوى وأكثر ذكاءً. يعرض العارضون المواد التي تجمع بين الأداء متعدد الطبقات والاستجابة الذكية. توضح المنسوجات التي تحتوي على ألياف تنظيم درجة الحرارة ، ومواد تغيير المرحلة ، وتأثيرات تغيير اللون الحساسة للضوء أو الحرارة كيف تتطور الأقمشة إلى منصات قابلة للتكيف قادرة على الاستجابة للظروف البيئية.

تظهر الاستدامة كموضوع محدد. تعكس الألياف البيولوجية، والأغشية القابلة للتحلل، والبوليستر المعاد تدويره، والقطن العضوي تحولاً من المنتجات البيئية المعزولة نحو التصنيع الأخضر في سلسلة كاملة. وتشكل التطبيقات الخارجية والحماية عالية الأداء الرواية بشكل أكبر. تعالج المواد المصممة لقابلية التنفس المقاومة للماء، ومقاومة الأشعة فوق البنفسجية، ومقاومة الاشتعال، والمتانة على المدى الطويل الطلب المتزايد على الملابس الرياضية، والحماية المهنية، والبيئات الطبية. تُظهر المنسوجات الذكية المجهزة بوحدات مراقبة الصحة المدمجة كيف بدأت الملابس تعمل كواجهة صحية مستمرة.

تتلاقى كل من الرعاية الصحية القائمة على التكنولوجيا والمنسوجات المتقدمة حول السعي المشترك إلى حياة أفضل. مع استمرار هذه التطورات في التطور ، فإنها تعكس مشهد تصنيع يتشكل بشكل متزايد من خلال الابتكار، والمرونة، والالتزام بتحسين الحياة اليومية.

