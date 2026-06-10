طبيب المسالك البولية الشهير الدكتور (العقيد) "راجيف سود" ينضم إلى مستشفى Manipal Gurugram لتعزيز الخدمات الشاملة للمسالك البولية وزراعة الكلى

غوروغرام، الهند ،10 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- قام مستشفى "مانيبال غوروغرام" (Manipal Gurugram)، إحدى مؤسسات الرعاية الصحية المتعددة التخصصات الرائدة في الهند ، بتعزيز قسم المسالك البولية، والروبوتات وزراعة الكلى مع استقبال الدكتور (العقيد) "راجيف سوود" ، الرئيس - قسم المسالك البولية، والروبوتات وزراعة الكلى.

Dr. (Col) Rajeev Sood, Chairman – Urology, Robotics & Renal Transplant, Manipal Hospital Gurugram

الدكتور (العقيد) "راجيف سود" هو من بين أشهر أطباء المسالك البولية وجراحي زراعة الكلى ، ويجلب معه أكثر من 33 عامًا من الخبرة السريرية والجراحية الغنية في الممارسات المتقدمة للمسالك البولية ، والجراحات الروبوتية ، وجراحة البروستاتا بالليزر ، وزراعة الكلى. لقد كان قوة دافعة وراء تطوير وتبنّي برامج "استئصال البروستاتا بالليزر الأخضر" على نطاق واسع في الهند ، وتواصل مساهماته في هذا المجال تشكيل الممارسات المعاصرة للمسالك البولية. كما أنه يحمل تسجيلات طبية نشطة في بلدان متعددة وكان يوجّه الجراحين على الصعيد الدولي في مجال زراعة الكلى ، مما يسهم في تطوير رعاية الزراعة عبر الحدود.

ترحيبًا بالدكتور "سود" ، قال السيد "نافين باسكال"، مدير المستشفى ، "مستشفى مانيبال غوروغرام": "في "مستشفى مانيبال غوروغرام" ، ما زلنا ملتزمين بجلب خبراء سريريين لتقديم رعاية صحية ذات مستوى عالمي مدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة والرعاية الرحيمة. إن انضمام الدكتور (العقيد) "راجيف سود" وفريقه يعزز قدراتنا بشكل كبير في الخدمات المتقدمة للمسالك البولية، والروبوتات ، وزراعة الكلى. ستساعدنا خبرتهم الجماعية على الارتقاء بمستوى نتائج المرضى وضمان مكانتنا كمركز موثوق للرعاية الشاملة للمسالك البولية في المنطقة."

مع هذه الإضافة ، يصبح القسم في "مستشفى مانيبال غوروغرام" مجهزًا بمزيد من التكنولوجيا الروبوتية والتشخيصية المتطورة لتوفير دقة جراحية محسنة ، ومعدلات تعافي أسرع، وتحسّن في سلامة المرضى ، وحلول علاج شاملة على مستوى مختلف إجراءات المسالك البولية وزرع الكلى المعقدة.

لطرح أي استفسارات، تفضلوا بالتواصل مع فريقنا على عنوان البريد الإلكتروني: [email protected] أو الاتصال بنا على الرقم (+91 95722 72104).

نبذة عن Manipal Hospitals

باعتبارها رائدة في مجال الرعاية الصحية ، تعد "مستشفيات مانيبال" (Manipal Hospitals) من بين كبار مقدمي الرعاية الصحية في الهند الذين يخدمون أكثر من 8 ملايين مريض سنويًا ، مع التركيز على تقديم خدمات رعاية صحية بأسعار معقولة وعالية الجودة. تمتاز شبكة "مانيبال" المتكاملة اليوم ببصمة على مستوى الهند تتألف من 49 مستشفى في 24 مدينة مع أكثر من 12,600 سرير مرخص ، ومجموعة موهوبة من 11,000+ طبيب وقوة موظفين تزيد عن 34000.

تقدم "مستشفيات مانيبال" الرعاية العلاجية والوقائية الشاملة للعديد من المرضى من جميع أنحاء العالم. "مستشفيات مانيبال" حاصلة على اعتماد AAHRPP ومعظم المستشفيات في شبكتها حاصلة على اعتماد NABH ، وNABL و ER و"بنك الدم" ومعترف بها في "تميّز التمريض".