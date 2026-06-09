Le Dr (Col) Rajeev Sood, urologue de renom, rejoint l'hôpital Manipal de Gurugram pour renforcer les services d'urologie et de transplantation rénale.

GURUGRAM, Inde, 9 juin 2026 /PRNewswire/ -- L'hôpital Manipal de Gurugram, l'un des principaux établissements de soins de santé multispécialisés de l'Inde, a encore renforcé son département d'urologie, de robotique et de transplantation rénale avec l'arrivée de Dr (Col) Rajeev Sood, président - Urologie, robotique et transplantation rénale.

Dr. (Col) Rajeev Sood, Chairman – Urology, Robotics & Renal Transplant, Manipal Hospital Gurugram

Le Dr (Col) Rajeev Sood compte parmi les urologues et les chirurgiens spécialisés dans la transplantation rénale les plus renommés. Il possède plus de 33 ans d'expérience clinique et chirurgicale dans les domaines de l'urologie avancée, de la chirurgie robotique, de la chirurgie de la prostate au laser et de la transplantation rénale. Il a joué un rôle moteur dans le développement et l'adoption généralisée des programmes de prostatectomie au laser vert en Inde, et ses contributions dans ce domaine continuent de façonner la pratique urologique contemporaine. Il est également titulaire d'enregistrements médicaux actifs dans plusieurs pays et a encadré des chirurgiens internationaux dans le domaine de la transplantation rénale, contribuant ainsi à l'avancement des soins de transplantation au-delà des frontières.

En souhaitant la bienvenue au Dr Sood, M. Navin Pascal, directeur de l'hôpital Manipal Gurugram, a déclaré : « À l'hôpital Manipal Gurugram, nous restons déterminés à rassembler des experts cliniques pour fournir des soins de santé de classe mondiale, soutenus par une technologie avancée et des soins compatissants. L'arrivée du Dr (Col) Rajeev Sood et de son équipe renforce considérablement nos capacités dans les domaines de l'urologie avancée, de la robotique et des services de transplantation rénale. Leur expertise collective nous aidera à améliorer les résultats pour les patients et à consolider notre position de centre de confiance pour les soins urologiques complets dans la région. »

Grâce à cet ajout, le service de l'hôpital Manipal de Gurugram est équipé d'une technologie robotique et diagnostique de pointe pour offrir une précision chirurgicale accrue, un rétablissement plus rapide, une meilleure sécurité pour les patients et des solutions de traitement complètes pour les procédures urologiques complexes et les transplantations rénales.

Pour toute question, contactez notre équipe à l'adresse [email protected] ou appelez-nous au +91 95722 72104.

À propos des hôpitaux de Manipal

Pionnier dans le domaine des soins de santé, Manipal Hospitals figure parmi les principaux prestataires de soins de santé en Inde et accueille plus de 8 millions de patients par an, en mettant l'accent sur la fourniture de services de soins de santé abordables et de haute qualité. Le réseau intégré de Manipal est aujourd'hui présent dans toute l'Inde, avec 49 hôpitaux répartis dans 24 villes et plus de 12 600 lits agréés, un vivier de plus de 11 000 médecins et un effectif de plus de 34 000 personnes.

Les hôpitaux Manipal offrent des soins curatifs et préventifs complets à une multitude de patients du monde entier. Manipal Hospitals est accrédité par l'AAHRPP et la plupart des hôpitaux de son réseau sont accrédités par la NABH, la NABL, les urgences, la banque de sang et sont reconnus pour l'excellence de leurs soins infirmiers.