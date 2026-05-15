عصر جديد من الراحة المنزلية مع حلول التكييف المتطورة من إل جي

حلول التكييف الذكية من "إل جي" والمدعومة بتقنية ThinQ تُحوّل التكييف من مجرد خدمة إلى تجربة منزلية ذكية ومتصلة ومستدامة

تُعيد "إل جي" تعريف تجربة التبريد في المنازل عبر الانتقال من أنظمة التكييف اليدوية التفاعلية إلى أنظمة إدارة الراحة الذكية الاستباقية التي تتكيف مع نمط حياة أصحاب المنازل.

يوفر نظام MULTI V™ 5 المتكامل مع تطبيق LG ThinQ تحكماً دقيقاً وإمكانية الوصول عن بُعد ومراقبة استهلاك الطاقة في الوقت الفعلي، مما يضمن نمط حياة متصل وسلس.

يمكن لأصحاب المنازل الآن تحقيق راحة أكبر وكفاءة طاقة مُحسّنة بفضل نظام يتكيف مع احتياجات العمل الحديثة والأسرة في المنزل بذكاء.

دبي، 15 مايو 2026 /PRNewswire/ -- لطالما كان يُنظر إلى المكيفات لعقود طويلة على أنها مجرد أداة بسيطة، يتم تشغيلها يدوياً عند ارتفاع درجة الحرارة وتُطفأ عند انخفاضها. وتتحدى إل جي إلكترونيكس هذا المفهوم القديم، مقدمةً حقبة جديدة من الراحة المنزلية حيث أصبحت أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف ذكية ومتصلة بالشبكة، وجزءاً أساسياً من نمط الحياة العصري. تُظهر "إل جي" كيف أصبحت الراحة المنزلية تجربة راقية تتناغم مع نمط الحياة، من خلال المقارنة بين القيود التي تفرضها مكيفات الجيل القديم بسبب التحكم اليدوي والتبريد التفاعلي، وبين الذكاء الاستباقي لحلول التدفئة والتهوية والتكييف الذكية التي تقدمها.

Not Just Cooler but Smarter: The New Era of Home Comfort with LG HVAC

من التبريد إلى الراحة الذكية

انتهى زمن التخمين بشأن درجة الحرارة المناسبة. ويكمن جوهر حلول التبريد من "إل جي" في نظام MULTI V™ 5 المتطور الذي يعمل بمستوى ذكاء لا يُضاهى مقارنةً بالمكيفات التقليدية. وبفضل اقترانه بمنظم حرارة ذكي سهل الاستخدام، يتجاوز هذا النظام مجرد التبريد ليقدم الراحة الذكية الحقيقية.

وعلى عكس الأنظمة القديمة التي تستشعر درجة الحرارة فقط، تقيس تقنية التحكم ثنائي الاستشعار من "إل جي" درجة الحرارة والرطوبة في آنٍ واحد. ويُمكّن هذا النظام من اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً ودقةً، مما يضمن بيئة داخلية مريحة باستمرار دون الشعور بالرطوبة والبرودة الزائدة الشائعة خلال فصل الصيف الحار في دول مجلس التعاون الخليجي. وبفضل التحكم الدقيق القائم على المنطقة، يُمكن للعائلات ضبط درجات حرارة مختلفة للغرف المختلفة، مما يُحافظ على برودة المكتب المنزلي وإنتاجيته، بينما تبقى غرفة المعيشة في درجة حرارة أكثر اعتدالاً. كما تُتيح الجدولة الذكية للمستخدمين أتمتة راحتهم، من خلال تبريد غرفة النوم مسبقاً قبل النوم أو توفير الطاقة أثناء خلوّ المنزل من السُّكان.

منزل متصل ومتفوق على المكيف التقليدي المستقل

تتجاوز رؤية "إل جي" مجرد جهاز واحد لتشمل منظومة منزلية متكاملة ومتصلة، مدعومة بتطبيق LG ThinQ. ويحوّل هذا المكيف من جهاز مستقل إلى عنصر أساسي في المنزل الذكي. وسيمتلك أصحاب المنازل مع ThinQ التحكم الكامل ببيئتهم من أي مكان في العالم عبر هواتفهم الذكية. وسواء كان المستخدم عائداً من السفر أو من المكتب، يمكنه تشغيل المكيف عن بُعد ليجد منزله مُبرّداً مسبقاً بشكل مثالي.

تتيح هذه التجربة المتصلة للمكيف العمل بتناغم مع أجهزة "إل جي" الذكية الأخرى، مما يوفر منزلاً يستجيب تلقائياً لاحتياجات مالكه. ويدعم ذلك نمط حياة عصري متنقل ويوفر راحة بال لا مثيل لها.

استخدام أذكى للطاقة من أجل مستقبل مستدام

يعتبر المنزل الذكي أيضاً منزل عالي الكفاءة. وصُممت حلول التكييف الذكية من "إل جي" لتلبية الحاجة المتزايدة للاستدامة، والتي تكتسب أهمية خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي. ويعمل الضاغط العاكس المتطور الذي يُعدّ مركز نظام MULTI V™ 5، على تحسين استهلاك الطاقة من خلال مطابقة إنتاجه بدقة مع الطلب في الوقت الفعلي، مما يقلل بشكل كبير من هدر الطاقة المرتبط عادةً بدورات التشغيل والإيقاف الثابتة للمكيفات القديمة.

يُتيح تطبيق LG ThinQ لأصحاب المنازل رؤيةً غير مسبوقة لاستهلاكهم للطاقة. فمن خلال مراقبة الاستهلاك لحظياً، تستطيع العائلات اتخاذ قرارات أكثر وعياً، مما يُساعد على خفض فواتير الكهرباء وتقليل أثرها البيئي. ويدعم هذا المزيج من الأجهزة عالية الكفاءة والبرامج الذكية ميزانيات الأسر وأهداف الاستدامة الأوسع نطاقاً.

مصممة لتناسب نمط الحياة العصري

تتطلب الحياة العصرية، بما فيها العمل عن بُعد وتنوّع احتياجات الأسرة، نهجاً أكثر مرونة وأتمتة لتوفير الراحة. وصُممت أنظمة التكييف الذكية من "إل جي" خصيصاً لهذا الواقع. فهي توفر التبريد القوي والموثوق اللازم للمكاتب المنزلية والراحة المُخصصة التي يحتاجها أفراد الأسرة في مختلف الغرف والتحكم السلس الذي يتوقعه المستخدمون من التقنيات المتطورة. ولا تقتصر حلول "إل جي" على تبريد المنازل فحسب، بل تجعلها أكثر ذكاءً من خلال جعل تعزيز راحة المنزل وذكائه واتصاله وتوفيره للطاقة.

نبذة عن شركة إل جي للحلول البيئية

تقدم شركة إل جي للحلول البيئية (ES) حلول التكييف المتطورة والمصممة لتلبية متطلبات مختلف القطاعات والمناخات، وتلك التي توفر أداءً استثنائياً للتدفئة والتهوية والتكييف للمباني في جميع أنحاء العالم. وبالاستفادة من خبرتنا الواسعة ومعرفتنا العميقة بالقطاع، نعمل على تلبية احتياجات الشركات التي تبحث عن حلول التدفئة والتهوية والتكييف الرقمية والصديقة للبيئة. وباعتبارنا الشريك المثالي لكم، نحن على أتم اسعداد لدمج تقنياتنا المتطورة في عملياتكم اليومية وتوفير الدعم المستمر لعملكم. وبالإضافة إلى حلول التدفئة والتهوية والتكييف، فإن شركة إل جي للحلول البيئية مسؤولة أيضاً عن أعمال شحن المركبات الكهربائية لشركة "إل جي" بهدف دفع نمو أعمال الشركات الصديقة للبيئة في قطاع التكنولوجيا، وهو مجال نمو مستقبلي رئيسي لشركة "إل جي". للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.lg.com/ae/business/hvac وwww.LG.com/b2b.

