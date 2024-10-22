"بيور آيس كريم" توقّع اتفاقية لزيادة قدرتها الإنتاجية السنوية بنسبة 300% عبر إنشاء مصنع بقيمة 80 مليون درهم إماراتي في مدينة دبي الصناعية

• مصنع متخصّص لإنتاج 30 مليون لتر من المثلّجات سنوياً لدعم نمو شركة "بيور آيس كريم" ضمن أسواق منطقة الخليج والولايات المتحدة الأميركية وأفريقيا وجنوب شرق آسيا

• مدينة دبي الصناعية ترحّب بانضمام الشركة المصنّعة لـ "كواليتي آيس كريمز" و"هيرشيز آيس كريم" إلى منظومتها الرائدة من العملاء

• مصنع جديد يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وإستراتيجية "مشروع 300 مليار" ومبادرة "اصنع في الإمارات" لتعزيز نمو قطاع التصنيع

دبي، الإمارات العربية المتحدة،, 22 أكتوبر 2024: /PRNewswire/ -- أعلنت شركة "بيور آيس كريم"، الشركة المصنّعة لعلامات تجارية بارزة مثل "كواليتي آيس كريمز" و"هيرشيز آيس كريم"، عن توقيع اتفاقية مساطحة لإنشاء مصنع باستثمار قدره 80 مليون درهم إماراتي في مدينة دبي الصناعية، الوجهة الرائدة على مستوى المنطقة لشركات التصنيع والخدمات اللوجستية.

Pure Ice Cream signs agreement to raise annual production capacity by 300% with AED 80 million hub at Dubai Industrial City

وتُعدّ "كواليتي آيس كريمز" العلامة التجارية الرائدة لشركة "بيور آيس كريم" القائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يجري توزيع منتجاتها على أكثر من 8 آلاف منفذ بيع بالتجزئة داخل الدولة وفي الدول المجاورة ضمن منطقة الخليج والأسواق الأفريقية، بما فيها تنزانيا وإثيوبيا. وقد تمّ الإعلان عن الاتفاقية الجديدة بين شركة "بيور آيس كريم" ومدينة دبي الصناعية على هامش فعاليات معرض "سيال" باريس الدولي للأغذية الذي يُقام في الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2024 في مركز المعارض "باريس نورد فيلبينت" في فرنسا، والذي شاركت فيه مدينة دبي الصناعية ضمن وفد من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وسيجري العمل على إنشاء مصنع "بيور آيس كريم" ضمن المنطقة المخصّصة للأغذية والمشروبات في مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم، حيث إنّه من المتوقّع أن يصبح هذا المصنع من أكبر مصانع المثلجات في دولة الإمارات عند افتتاحه في عام 2026. وسيسهم المصنع الجديد، الذي تبلغ مساحة المنطقة المبنية فيه 160 ألف قدم مربّع ضمن مساحة أرض إجمالية تبلغ 246 ألف قدم مربّع، في تعزيز القدرة الإنتاجية السنوية لشركة "بيور آيس كريم" بنسبة 300% لتصل إلى 30 مليون لتر، بما يدعم خططتها التوسعية على المستوى الإقليمي والدولي ويسهم في ترسيخ مكانتها ضمن قطاع تصنيع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات.

ومتحدثاً نيابةً عن مدينة دبي الصناعية، أكد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، على أهمية إعداد قطاع الأغذية والمشروبات الذي يمتاز بالاكتفاء الذاتي والاستدامة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وقال: "نسعى في دولة الإمارات دبي بشكل دؤوب إلى بناء مستقبل مشرق وواعد عماده الإستراتيجيات والمبادرات الحكومية مثل أجندة دبي الاقتصادية D33 وإستراتيجية "مشروع 300 مليار" ومبادرة "اصنع في الإمارات". ويُعدّ الإعلان عن إنشاء مصنع "بيور آيس كريم" خير دليل على دور مدينة دبي الصناعية البارز في تحقيق تلك التطلعات الاقتصادية الطموحة".

وأضاف: "يعكس انضمام مصنع "بيور آيس كريم" إلى المنطقة المخصّصة للأغذية والمشروبات ضمن منظومة مدينة دبي الصناعية التقدّم الملحوظ الذي نحرزه على صعيد أهداف الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051. نرحب بشركة "بيور آيس كريم" إلى مجمع أعمالنا المتخصص ونتطلع إلى استقطاب أبرز العلامات التجارية لمواصلة مسيرتنا الطموحة نحو مستقبل مزدهر يمتاز بالمرونة والاستدامة".

ومن جانبه، قال فيكرام سيث، المدير العام لشركة "بيور آيس كريم" ذ.م.م: "يُعدّ إنشاء هذا المصنع إنجازاً بارزاً تحققه شركة "بيور آيس كريم" ويعكس التزامنا بترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة رائدة للابتكار في مجال الأغذية والمشروبات. ونثق تماماً بأنّ مدينة دبي الصناعية هي الوجهة المثالية لإنشاء مصنعنا الجديد، وذلك بفضل موقعها الإستراتيجي على مقربة من شبكات النقل الحيوية وبنيتها التحتية المتطوّرة ومنظومتها الداعمة للأعمال. ونؤمن بأنّ هذا الموقع الإستراتيجي سيتيح لنا الاستفادة من فرص النمو الجديدة وإدارة عمليات الإنتاج الكبيرة بفعالية وكفاءة. ونتطلع إلى الاستفادة من البنية التحتية الداعمة لمدينة دبي الصناعية، لمواصلة الارتقاء بالخدمات التي نقدّمها لعملائنا داخل المنطقة وخارجها من خلال عملياتنا الإنتاجية المتنامية في المستقبل".

تجدر الإشارة إلى أنّ المصنع الجديد سيضمّ أنظمة تصنيع متطوّرة تعمل بشكل آلي بالكامل وشبه آلي، علماً أنّه سيدعم عند إنجازه شبكة شركة "بيور آيس كريم" ضمن الأسواق الرئيسية في منطقة الخليج والولايات المتحدة الأميركية وأفريقيا وجنوب شرق آسيا. وسيلعب المصنع كذلك دوراً فاعلاً في تعزيز نمو الاقتصاد المحلي عبر تسريع وتيرة التوظيف ضمن قطاع التصنيع، وذلك من خلال إيجاد أكثر من 300 فرصة عمل جديدة ضمن مجالات تخصّص متنوّعة.

ويمتاز مصنع الشركة الجديد بتصميمه المرتكز بشكل كبير على الاستدامة، حيث تتوافق معاييره مع شهادة المنظمة الدولية للمعايير "آيزو 14001" البيئية المعترف بها دولياً وشهادة "FSSC22000" لسلامة الأغذية. ويأتي إنشاء هذا المصنع دعماً لرؤية شركة "بيور آيس كريم" في المدى البعيد لترسيخ مكانتها في دولة الإمارات، مستفيدةً من إرثها العريق ودورها الريادي في السوق منذ تأسيسها في عام 1978.

وتضمّ مدينة دبي الصناعية، التي بادرت مجموعة تيكوم إلى إنشائها في عام 2004، أكثر من ألف عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية وما يزيد عن 300 مصنع قائم ضمن منظومة مبتكرة مصنّفة وفقاً لقطاع العمل، مع وجود مناطق مخصّصة للمعادن الأساسية والآلات والمعادن الطبيعية والأغذية والمشروبات والنقل والصناعات الكيماوية. وقد انضمّ إلى منظومة عمل مدينة دبي الصناعية 12 شركة أغذية ومشروبات جديدة في عام 2023، باستثمارات إجمالية بقيمة 800 مليون درهم إماراتي.

تمتاز مدينة دبي الصناعية بموقعها الإستراتيجي على مقربة من شبكات النقل الرئيسية، بما في ذلك مطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي ومحطة الشحن الخاصّة بشركة "قطارات الاتحاد" وشبكة الطرق الإقليمية الرئيسية. وتوفر هذه الوجهة الصناعية الرائدة البنية التحتية المتخصّصة، بما في ذلك الأراضي الصناعية ومساحات التخزين والخدمات اللوجستية، حيث تضمّ نخبة من أبرز قادة القطاع مثل شركات "بركات كواليتي بلس" و"يونيليڤر" و"باتشي" ومجموعة "أيه بي مولر – ميرسك".

تُعدّ مدينة دبي الصناعية من مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم ومجمّع دبي للعلوم.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2537213/TECOM_Group.jpg