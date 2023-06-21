على هامش مشاركتها في المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2023 اتفاقية تعاون استراتيجي بين دائرة الصحة - أبوظبي وشركتي آبفي وM42 للرعاية الصحية لدعم ملفي الجينوم والطب الشخصي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 21 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ --

وقعت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية بالإمارة مذكرة تفاهم مع شركتي آبفي (AbbVie) للمستحضرات الدوائية الحيوية وM42، وذلك على هامش مشاركتها في المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2023 ببوسطن بالولايات المتحدة الامريكية. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار مساعي الدائرة لتعزيز علاقات التعاون في مجال الطب الشخصي وبحوث الجينوم في أبوظبي.

DoH, MoU with M42 and AbbVie

ووقع مذكرة التفاهم الدكتورة أسماء المناعي المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة – أبوظبي، وفرانشيسكو ريديفو، مدير أوّل في شركة جي42 للرعاية الصحية، إحدى شركات M42، وهالة دلي، المدير الطبي لمنطقة الخليج والمشرق العربي في شركة آبفي للمستحضرات الدوائية الحيوية في مركز آبفي للبحوث الحيوية ببوسطن.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون الجهات الثلاث لتطوير خدمات الطب الدقيق في مجالات الكشف عن مرض المايلوما المتعددة وسرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة وإيجاد أفضل الحلول العلاجية لهذه الأمراض. وبصفتها الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية، تنسجم هذه الشراكة مع جهود دائرة الصحة - أبوظبي لدفع عجلة البحث العلمي والارتقاء بالسياسات الصحية وسبل تنفيذ المعايير الإرشادية في القطاع، الأمر الذي سيمنح المرضى وصولاً لسبل علاجية وتشخيصية أكثر تطوراً في قطاع الرعاية الصحية.

وتسعى الشراكة الاستراتيجية إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من برنامج الجينوم في الإمارة والخروج بإنجازات علمية تعود بالنفع على المرضى، مع التركيز على الطب الشخصي والدقيق الموجه لتلبية أدق احتياجات المرضى. وبما يرسخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة لعلوم الحياة والابتكار، ستعمل الشراكة على الاستفادة من أدلة العالم الواقعية لتعزيز سبل تقديم الرعاية وتقييم فاعلية برامج دعم المرضى والابتكارات العلاجية، في حين تهدف لتقييم أثر هذه التدخلات على المخرجات العلاجية للمرضى وتمهيد الطريق نحو قرارات علاجية قائمة على البيانات للاستمرار بتحسين جودة مستويات الرعاية المقدمة للمرضى.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة أسماء المناعي المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة – أبوظبي: "لاشك أن الطب الشخصي وعلم الجينوم يحملان إمكانات هائلة لإحداث تحول جذري يرسم ملامح جديدة لسبل تقديم الرعاية والخروج بأفضل النتائج العلاجية في قطاع الرعاية الصحية. لذلك تواصل أبوظبي تسخير إمكانات هذه المجالات الطبية، بما يبشر بمرحلة جديدة في القطاع الصحي تكون فيها رحلة المريض العلاجية قائمة على بياناته الجينية، الأمر الذي يقود إلى تحسين جودة حياة المرضى واستشراف مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة".

وأضافت المناعي: "نعتز بإبرام علاقات وثيقة جديدة مع شركاء مرموقين في مجال صناعة الأدوية الحيوية خلال مشاركتنا في المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2023. وعملاً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، لطالما أدركت أبوظبي أهمية الحوار البنّاء بين القطاعين العام والخاص لمعالجة أبرز التحديات الصحية العالمية وتطوير قطاع الرعاية الصحية بأسلوب يعم بالفائدة على الجميع. وتنطوي الشراكات الدولية على أهمية كبرى نظراً لقدرتها على إطلاق مكامن القدرات الهائلة للطب الشخصي وعلم الجينوم، الأمر الذي يمكّننا من إحداث نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية وتصميم خدمات الرعاية الصحية بأسلوب يراعي احتياجات المجتمعات حول العالم."

ومن جانبه صرح حسن صباح، المدير العام لشركة آبفي في الخليج والمشرق العربي: "تتطلع الشراكة إلى المضي بالطب الدقيق في التشخيص والعلاج للمساعدة في مواصلة توفير علاجات مبتكرة في الإمارات العربية المتحدة، حيث تتوالى جهودنا لإطلاق العديد من المبادرات التي تدعم الأبحاث والتجارب السريرية وتطوير حلول مبتكرة للتعامل بفعالية مع الاحتياجات والتحديات الصحية المحلية والإقليمية."

إضافة إلى ذلك، أطلقت العاصمة الإماراتية في العام الماضي أول برنامج للطب الشخصي الدقيق لعلاج الأورام في المنطقة، الذي يجمع بين الطب التنبؤي والطب الشخصي والدقيق باستخدام علم الجينوم، للارتقاء بسبل التشخيص والعلاج الدوائي ومنهجيات الوقاية، وتصميمها بأسلوب يراعي احتياجات كل مريض على حدة.

وأشار فرانشيسكو ريديفو، مدير أوّل في شركة جي42 للرعاية الصحية، إحدى شركات M42: "نعتز ونحن نشهد رؤيتنا الطموحة للرعاية الصحية الشخصية تواصل تطورها في حين نعزز التزامنا بالعمل مع كبرى شركات الصناعات الدوائية التي تشاركنا الرؤى ذاتها كشركة آبفي التي تُعرف بجهودها المتميزة في اكتشاف وتقديم الأدوية والحلول المبتكرة التي تحسن حياة الناس. وسيتم بناء تعاوننا على حشد الجهود لتعزيز الطب الدقيق من خلال تسخير إمكانات أدلة العالم الواقعية، وتطوير حلول مبتكرة تتمحور حول توافر الرعاية الصحية وتعزيز الاستفادة من برنامج الجينوم الإماراتي وترجمة التطورات العلمية إلى فوائد ملموسة للمريض."

تجدر الإشارة إلى أن وفداً رفيع المستوى بقيادة دائرة الصحة – أبوظبي قام بزيارة إلى الولايات المتحدة بين 1 و8 يونيو 2023 لاستعراض فرص الشراكة القيّمة التي تقدمها الإمارة واستكشاف آفاق التعاون الممكنة مع المؤسسات الرائدة في البحوث والتطوير والتصنيع والابتكار.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2105468/M42_and_AbbVie_MOU.jpg

The Department of Health - Abu Dhabi SOURCE