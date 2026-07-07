عملاق الصحة الرقمية TruDoc Healthcare تحتفل بوصول عدد المستفيدين من خدماتها ل مليونين ونصف مستخدم عبر سبعة أسواق إقليمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 7 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت TruDoc، المزود لخدمات الرعاية الصحية، أنها وصلت لتقديم خدماتها لأكثر من 2.5 مليون شخص عبر سبعة أسواق دولية منذ أن تم الاستحواذ عليها في ٢٠٢٣.

جاء الإعلان خلال فعالية أُقيمت في دبي احتفالًا بمرور 15 عامًا على تأسيس الشركة. شهد التجمُّع حضور ممثلين عن الجهات الصحية، ومؤسسات التأمين، ومستثمري قطاع الرعاية الصحية، إلى جانب شركاء من المؤسسات.

Pictured at TruDoc XV The Legacy Reveal, held in Dubai on June 18, 2026, are (from left) Abhishek Shah, President; Asad Khan, Chief Executive Officer; Dr. Ashish Kumar, Chief Operating Officer; Vish Narain, Executive Chairman; Utsaav Pathak, Chief Financial Officer; and Dr. Tarek Turk, Chief of Staff.

كما حضر التجمُّع عدد من كبار الشخصيات في مجال الصحة، من بينهم الدكتورة حنان علي مبارك عبيد - الرئيسة التنفيذية لإدارة السياسات والمعايير الصحية. ورئيسة قسم ترخيص المنشآت الصحية في هيئة الصحة بدبي، والسيد محمد جعيدي (مدير الإدارة الطبية في هيئة الشارقة الصحية)، والدكتور أحمد منصور (الرئيس التنفيذي للاستثمارات وإدارة الأصول في الدائرة الخاصة لسمو الشيخ محمد بن خالد آل نهيان). وعكس حضورهم، إلى جانب عدد من القيادات المؤسسية البارزة مثل Hari Prasad Govindrajan (مدير Kyra Ventures)، وكبار التنفيذيين من شركات NAS، وLiva Insurance، وGulf Insurance Group (GIG)، وSukoon Insurance، وLockton، مدى اندماج TruDoc العميق ضمن البنية التحتية للرعاية الصحية في المنطقة.

وفقًا للمعلومات التي كشفت عنها الشركة، فقد سهّلت شبكة الرعاية التابعة لـ TruDoc أكثر من 850 ألف استشارة طبية عن بعد، ودعمت إجراء أكثر من 31 ألف فحص مخبري في المنزل، وأتمّت ما يزيد على 730 ألف عملية توصيل أدوية طوال فترة عملياتها.

أوضحت الشركة أن خدمات الرعاية الصحية عن بعد أصبحت عنصرًا متزايد الأهمية ضمن منظومة تقديم الرعاية الصحية، لا سيما مع استمرار مزودي الرعاية الصحية، وأصحاب العمل، وشركات التأمين في توسيع نطاق الوصول إلى حلول الرعاية عن بُعد.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال Vish Narain، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة TruDoc: "إن الوصول إلى 2.5 مليون شخص يعكس حجم خدمات الرعاية الصحية التي تم تقديمها عبر شبكتنا خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية. وما زلنا نركز على توسيع الوصول إلى الرعاية الصحية ودعم المرضى من خلال مجموعة متنوعة من خدمات الرعاية الصحية الافتراضية".

كما سلطت الفعالية أيضًا الضوء على التطورات في مجال الصحة الرقمية، والدور المتنامي للخدمات الصحية المدعومة بالتكنولوجيا في تعزيز وصول المرضى إلى الرعاية، وتنسيق الخدمات الصحية، وتحسين آليات تقديم الرعاية الصحية.

تعمل TruDoc حاليًا عبر عدة أسواق دولية، حيث توفر الاستشارات الافتراضية، وخدمات إدارة الرعاية، ودعم التشخيص، وحلول توصيل الأدوية من خلال منصتها الصحية.

نبذة عن شركة TruDoc

تأسست شركة TruDoc عام 2011، وهي مزود لخدمات الرعاية الصحية يركز على الرعاية الافتراضية، والتطبيب عن بُعد (Telehealth)، وإدارة الرعاية، ودعم التشخيص، وتنسيق الرعاية الصحية. تقدم الشركة خدماتها للمرضى، وأصحاب العمل، وشركات التأمين، وشركاء الرعاية الصحية عبر العديد من الأسواق الدولية.

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