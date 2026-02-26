عيّنَت شركة Consello جون دي ياغر رئيساً تنفيذياً لشركة Consello Middle East

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 26 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Consello، المنصة العالمية الرائدة في مجالي الاستشارات والاستثمار، اليوم عن تعيين جون دي ياغر رئيساً تنفيذياً لشركة Consello Middle East. وسيتولى دي ياغر، بموجب هذا المنصب، قيادة عمليات الشركة في منطقة الشرق الأوسط انطلاقاً من مكتبها في أبوظبي، إلى جانب دعم التوسع المستمر لأعمالها الاستشارية في مختلف أنحاء المنطقة.

يتمتع دي ياغر بخبرة تتجاوز 25 عاماً في مجالات الخدمات المالية والتمويل المؤسسي والاستشارات التجارية المعقدة، مع تركيز خاص على تحقيق نقلات نوعية في العوائد ضمن الصفقات العابرة للحدود. وقد قدّم المشورة لشركات كبرى في صفقات عالية القيمة، وعمليات إعادة هيكلة مدفوعة بالأطر التنظيمية، واستراتيجيات استثمار متعددة الولايات القضائية في بعض أكثر أسواق المنطقة ديناميكيةً وتطوراً.

وقبل انضمامه إلى Consello، شغل دي ياغر منصب الرئيس التنفيذي العالمي لشركة CT Group، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجالي الأبحاث وإدارة الحملات. وخلال فترة قيادته، شارك في تأسيس ذراع العملاء الخاصين في الشركة، ثم أطلق لاحقاً وحدة استخبارات الأعمال، حيث عمل بشكل وثيق مع المكاتب العائلية والشركات والجهات السيادية العاملة في المملكة المتحدة وأوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا. وفي وقت سابق من مسيرته المهنية، أسّس دي ياغر وقاد عدداً من المكاتب العائلية الفردية العالمية في كل من المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، حيث أدار محافظ استثمارية متنوعة ومتعددة القطاعات مع تركيز قوي على الأسواق الناشئة والحدودية.

وقال مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Consello، Declan Kelly:

«إن خبرة جون القيادية ومعرفته العميقة بأسواق المنطقة تجعله الخيار الأمثل لقيادة مسيرة نمو Consello ودعم عملائنا في الشرق الأوسط. فهو يتمتع بسجل استثنائي من الإنجازات، ويسعدنا انضمامه إلى شركتنا».

من جانبه، قال جون دي ياغر:

«أصبحت منطقة الخليج اليوم لاعباً عالمياً رائداً، وهي تدخل مرحلة زخم استثنائي يخلق فرصاً واعدة للشركات الطامحة للنمو لترسيخ حضورها وتوسيع نطاق أعمالها. أتطلع بحماس إلى قيادة Consello Middle East، وتعزيز الانتشار العالمي للشركة، ودعم عملائنا في تنفيذ استراتيجيات نمو طموحة في مختلف أنحاء المنطقة».

نبذة عن شركة Consello



تُعد Consello منصة عالمية متخصصة في الاستشارات والاستثمار، ولديها مكاتب في نيويورك وميامي وأتلانتا ودبلن وبلفاست ولندن وأبوظبي والرياض.

وتقدّم الشركة من خلال ممارساتها الاستشارية المتخصصة مجموعة متكاملة من الحلول الاستراتيجية التي يحتاجها قادة اليوم لتنمية مؤسساتهم وتحويلها. وتشمل خبراتها الاستشارية: الاستشارات المؤسسية، وعمليات الاندماج والاستحواذ، والاستشارات الإدارية، واستشارات المواهب، وإدارة المخاطر، وقطاع الرياضة والترفيه. ويقود كل مجال فريق متخصص، بإشراف نخبة قيادية تمتلك خبرة تشغيلية عميقة عبر مختلف القطاعات ومراحل نمو الأعمال ودورات الأسواق، إضافة إلى شبكة واسعة من العلاقات المؤسسية العالمية.

أما الذراع الاستثمارية للشركة، Consello Capital، فتعمل على تحديد الشركات الواعدة في الشريحة المتوسطة من السوق، وتوظيف رأس المال والخبرة الاستراتيجية لدعم تحولها وتحقيق نمو مستدام.

للاستفسارات الإعلامية الخاصة بشركة Consello

[email protected]

