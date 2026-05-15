एशिया में LNG की मांग, निवेश और प्रणालीगत परिवर्तन में तेजी आने के साथ, Gastech 2026 बैंकॉक में वैश्विक ऊर्जा नेताओं को एक साथ लाएगा।

14-17 सितंबर तक, Gastech 2026 में 150 देशों के 50,000 से अधिक ऊर्जा पेशेवर, 1,000 से अधिक प्रदर्शक और 1,000 से अधिक वक्ता एकत्रित होंगे ताकि ऊर्जा से संबंधित तत्काल प्राथमिकताओं पर चर्चा की जा सके और उद्योग के भविष्य के विकास को आकार दिया जा सके।





बैंकॉक में आयोजित, जो विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते ऊर्जा मांग क्षेत्र का केंद्र है, Gastech 2026 वैश्विक मंत्रियों, उद्योग के CEO और प्रौद्योगिकी नेताओं को ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, LNG और बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने और विश्वसनीय और किफायती ऊर्जा प्रणालियों को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट करेगा।





थाईलैंड के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम, बैंकॉक को LNG , विद्युतीकरण, AI अवसंरचना, कम कार्बन प्रौद्योगिकियों और क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग पर रणनीतिक चर्चाओं के केंद्र में स्थापित करेगा।

बैंकॉक, 15 मई, 2026 /PRNewswire/ -- Gastech 2026 का आयोजन बैंकॉक, थाईलैंड में 14-17 सितंबर 2026 को होगा, जो बढ़ती भूराजनीतिक अस्थिरता के बीच तत्काल आपूर्ति सुरक्षा और सिस्टम लचीलापन प्राथमिकताओं को संबोधित करने के लिए वैश्विक निर्णय निर्माताओं और ऊर्जा नेताओं को एकजुट करेगा।

Gastech 2026, प्राकृतिक गैस और LNG के लिए विश्व की सबसे बड़ी प्रदर्शनी और सम्मेलन Gastech रणनीतिक सम्मेलन 2025 में Gastech Milan

विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते ऊर्जा मांग वाले क्षेत्र के केंद्र में स्थित, जहां तीव्र शहरीकरण और विद्युतीकरण ने किफायती और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति के लिए ऊर्जा प्रणालियों पर अत्यधिक दबाव डाला है, Gastech 2026 साझेदारी, निवेश और रणनीतिक संवाद के लिए एक मंच प्रदान करेगा जो बड़े पैमाने पर ऊर्जा आपूर्ति को बढ़ावा देगा और एशिया और सभी वैश्विक बाजारों में आर्थिक लचीलेपन को मजबूत करेगा।

प्राकृतिक गैस, LNG, कम कार्बन समाधान, विद्युतीकरण और ऊर्जा के लिए AI के लिए दुनिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी और सम्मेलन के रूप में, Gastech 2026 "जहां वैश्विक ऊर्जा मांग आपूर्ति से मिलती है" विषय के तहत संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला को एकत्रित करेगा, जो आज की तत्काल मांगों को पूरा करने और कल के कम कार्बन विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक संसाधनों, पूंजी और प्रौद्योगिकियों के पूरे मिश्रण को संरेखित करेगा।

ऊर्जा उद्योग के लिए एक निर्णायक समय में इस आयोजन की भूमिका पर बोलते हुए, dmg events के अध्यक्ष Christopher Hudson ने कहा: "वैश्विक ऊर्जा उद्योग हाल के इतिहास में सबसे जटिल और दबाव वाले वातावरण में से एक में काम कर रहा है। आपूर्ति में व्यवधान, बढ़ती मांग, वहनीयता और बुनियादी ढांचे की मजबूती सरकारों और उद्योगों दोनों के लिए प्रमुख प्राथमिकताएं बन गई हैं।

Gastech 2026 को आपूर्ति सुनिश्चित करने, बुनियादी ढांचे के निर्माण में तेजी लाने और बड़े पैमाने पर लचीली ऊर्जा प्रणालियों का समर्थन करने के लिए आवश्यक नेतृत्व, निवेश और व्यावहारिक समाधानों को एक साथ लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बैंकॉक अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मिलन स्थल प्रदान करेगा, ऐसे समय में जब समन्वय और सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं।"

Gastech रणनीतिक सम्मेलन मंत्रियों, CEO, निवेशकों और उद्योग जगत के नेताओं के लिए वैश्विक ऊर्जा बाजारों के सामने मौजूद गंभीर चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक उच्च स्तरीय मंच के रूप में कार्य करेगा। समर्पित रणनीतिक और तकनीकी कार्यक्रमों के माध्यम से, चर्चाएं ऊर्जा सुरक्षा को आगे बढ़ाने, LNG और गैस आपूर्ति को सुगम बनाने, बिजली बाजारों को बदलने, कम कार्बन प्रौद्योगिकियों को बड़े पैमाने पर अपनाने और एकीकृत ग्रिड विकसित करने पर केंद्रित होंगी जो बिजली की बढ़ती मांग का समर्थन कर सकें।

1,000 से अधिक वक्ता और 200 सेशन इस बात की पड़ताल करेंगे कि सरकारें और उद्योग किस प्रकार दीर्घकालिक महत्वाकांक्षा से कार्यान्वयन की ओर बढ़ सकते हैं, और तेजी से जटिल और परस्पर जुड़े ऊर्जा प्रणालियों में बुनियादी ढांचे की तैनाती, बाजार की मजबूती और निवेश के लिए व्यावहारिक मार्ग विकसित कर सकते हैं। सम्मेलन में बोलने वाले कुछ पुष्ट वक्ताओं के नाम इस प्रकार हैं:

H.E. इंजीनियर Karim Badawi, पेट्रोलियम और खनिज संसाधन मंत्री, मिस्र अरब गणराज्य

H.E. Dr. Khalifa Rajab Abdulsadek, तेल एवं गैस मंत्री, लीबिया

H.E. Rt. Hon. Ekperikpe Ekpo, पेट्रोलियम संसाधन (गैस) राज्य मंत्री, नाइजीरिया

H.E. Eng. Salim bin Nasser Al Aufi, ऊर्जा एवं खनिज मंत्री, ओमान

H.E. Birame Soulèye Diop, पेट्रोलियम और खान मंत्री बिरामे सोलेये डियोप

H.E. Jassim Alshirawi, महासचिव, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच

Dr. Narin Phoawanich, गवर्नर, ईजीएटी

Dr. Kongkrapan Intarajang, CEO और अध्यक्ष, PTT

Liz Westcott, MD & CEO, वुडसाइड एनर्जी

Lorenzo Simonelli, चेयरमैन, प्रेसिडेंट और CEO, बेकर ह्यूजेस

Takayuki Ueda, अध्यक्ष और CEO, INPEX Corporation

सम्मेलनों के साथ-साथ, Gastech की प्रदर्शनी, थिएटर और विशेष कार्यक्रम वैश्विक ऊर्जा के भविष्य को आकार देने वाली प्रौद्योगिकियों, साझेदारियों और वाणिज्यिक समाधानों को प्रदर्शित करेंगे। 150 से अधिक देशों की 1,000 से अधिक प्रदर्शक कंपनियों और 50,000 ऊर्जा पेशेवरों की उपस्थिति के साथ, यह आयोजन संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में निवेश, सहयोग और नवाचार के लिए एक वैश्विक बाजार के रूप में कार्य करता है।

Gastech के 54 वें संस्करण में AixEnergy का भी शुभारंभ होगा, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विद्युतीकरण और अगली पीढ़ी की ऊर्जा प्रणालियों के प्रतिच्छेदन पर स्थित एक नया सह-स्थित सम्मेलन और प्रदर्शनी है। AI इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से विस्तार के कारण बिजली की मांग में वृद्धि हो रही है, ऐसे में AixEnergy प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोगों, ऊर्जा अधिकारियों और रणनीतिक निवेशकों के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करेगा ताकि वे अगली पीढ़ी के औद्योगिक और आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए आवश्यक बिजली प्रणालियों, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्केलिंग रणनीतियों पर समन्वय स्थापित कर सकें।

Gastech 2026 की मेजबानी थाईलैंड के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा की जाएगी और इसे राष्ट्रीय कंसोर्टियम साझेदारों EGAT, गल्फ और PTT के साथ-साथ राष्ट्रीय कंसोर्टियम समर्थकों रैच, EGCO और ऊर्जा नियामक आयोग (ERC) द्वारा समर्थित किया जाएगा। थाईलैंड कन्वेंशन एंड एक्जिबिशन ब्यूरो (TCEB) के साथ साझेदारी में आयोजित इस कार्यक्रम को थाईलैंड के गतिशील ऊर्जा परिदृश्य की वास्तविकताओं के साथ-साथ तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं की बदलती बिजली आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

2025 में Gastech Milan की सफलता को आगे बढ़ाते हुए, जिसमें 50,000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए और US $60 बिलियन से अधिक के वाणिज्यिक समझौतों और निवेश गतिविधियों को सुगम बनाया गया, Gastech 2026 एकीकृत कार्रवाई के लिए एक निर्णायक मंच के रूप में स्थापित होगा, जहां दुनिया के ऊर्जा भविष्य को आकार देने वाले निर्णय और सौदे किए जाएंगे।

Gastech के बारे में

Gastech प्राकृतिक गैस, LNG, कम कार्बन समाधान, विद्युतीकरण और ऊर्जा के लिए AI पर दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन और प्रदर्शनी है। इसमें 150 से अधिक देशों के 50,000 से अधिक प्रतिभागी, 7,000 प्रतिनिधि, 1,000 प्रदर्शक और 1,000 वक्ता शामिल होते हैं। अधिक जानकारी के लिए, कृपया www.gastechevent.com पर जाएं।

उपस्थित होने के इच्छुक मीडियाकर्मी कृपया पंजीकरण करने के लिए https://www.gastechevent.com/media-centre/media-registration/ पर जाएं।

dmg events का परिचय

1989 से, dmg events वैश्विक उद्योगों, सरकारों और इन्नोवेटरों को एक साथ लाकर विकास को सक्षम बनाने, सहयोग को बढ़ावा देने, व्यावसायिक अवसरों को खोलने और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण बाजारों में सार्थक प्रगति को आगे बढ़ाने वाले संबंध स्थापित कर रहा है। उच्च प्रभाव वाले आयोजनों और रणनीतिक भागीदारियों के माध्यम से, dmg events व्यवसायों और समुदायों को परिवर्तन से निपटने, नवाचार को गति देने और स्थायी सफलता का निर्माण करने में सहायता प्रदान कर रहा है।

पूरे विश्व में 13 कार्यालयों से संचालित, dmg events वर्षिक स्तर पर 30 से अधिक ऊर्जा और नीति संबंधी कार्यक्रम आयोजित करता है, जिससे कई प्रमुख बाजारों और क्षेत्रों में व्यावसायिक विकास संभव हो पाता है। चार महाद्वीपों में फैले इसके ADIPEC और Gastech सहित प्रमुख आयोजन, नीति निर्माताओं, उद्योगपतियों, निवेशकों और इन्नोवेटरों को एक साथ लाते हैं ताकि ऊर्जा सिस्टमों और वैश्विक बाजारों के भविष्य को आकार देने वाली प्राथमिकताओं पर चर्चा की जा सके। dmg events विभिन्न क्षेत्रों के सहयोग को बढ़ावा देकर और विश्व की कुछ सबसे गंभीर चुनौतियों का समाधान करके एक टिकाऊ और आत्मनिर्भर भविष्य को सक्षम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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