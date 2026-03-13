غسالة أطباق إل جي XD4 ترتقي بالتنظيف مع مزاياها الذكية المعززة لمطابخ رمضان

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 13 مارس / آذار 2026 /PRNewswire/ -- تقدم إل جي إلكترونيكس غسالة الأطباق XD4 التي تجمع بين الأناقة والراحة والتنظيف الذكي، لتلبية احتياجات العائلات التي تستضيف تجمعات رمضان المباركة. وصُممت هذه الغسالة المتطورة لتعزيز جميع جوانب أوقات العائلة والاحتفالات بفضل ميزاتها المطورة التي تُسهّل عملية التنظيف بعد الوجبات.

LG XD4 Dishwasher: More Than Clean – An Intelligent Upgrade for Ramadan Kitchens

تتميز غسالة الأطباق XD4 بتصميمها الأنيق والعديد من الابتكارات البارزة، فتضمن خاصية التجفيف التلقائي على سبيل المثال، فتح الباب تلقائياً في نهاية كل دورة، مما يضمن تجفيفاً مثالياً للأطباق، حيث تُطلق البخار وتفتح الباب تلقائياً لتترك الأطباق نظيفة وجافة بأقل جهد. وصُممت لوحة الباب المنزلقة لتوفير سهولة الوصول، مما يجعل عملية التحميل والتفريغ في غاية السهولة، بينما يضيء ضوء المعلومات Info Light، المتوفر فقط مع طراز XD4، على الأرض أثناء التشغيل، موفراً إشارة بصرية هادئة وخفيفة عند انشغالكم باستضافة التجمعات.

تُقدّم تقنيات "إل جي" الرائدة تنظيفاً فعالاً وموثوقاً، فتعمل تقنية QuadWash المزودة بأذرع قوية متعددة الحركة على رش الماء في اتجاهات متعددة، مما يضمن تنظيف الأطباق بدقة، حتى مع بقايا الطعام العنيدة. وتستخدم تقنية TrueSteam التعقيم بالبخار لإزالة ما يصل إلى 99.9% من البكتيريا مع تقليل بقع الماء، تاركةً الأكواب والأواني نظيفةً ولامعة. وتُكمّل تقنية EasyRack™ Plus هذه التقنيات بتكوينات رفوف مرنة تناسب الأواني والمقالي وأطباق التقديم بجميع أحجامها، مما يجعلها مثالية لمجموعة متنوعة من أواني الطعام اللازمة لوجبات رمضان.

رمضان شهرٌ للعائلة والتأمل والتمسك بالتقاليد، وتلعب غسالة الأطباق XD4 دوراً أساسياً في تبسيط مهام المطبخ، مما يسمح للعائلات بالتركيز على ما يهم. وبفضل محركها العاكس ذي الدفع المباشر الهادئ للغاية، تحافظ هذه الغسالة على هدوء منزلكم أثناء تنظيف أواني السحور في وقت متأخر من الليل وخلال تحضيرات الإفطار الصاخبة، مما يضمن تنظيفاً عالي الجودة بأقل قدر من الضوضاء.

ويُسهم تصميمها الصديق للبيئة في تعزيز الاستدامة خلال موسمٍ يرتكز على الوعي والاهتمام. كما يُتيح ترشيد استهلاك المياه والطاقة تنظيفاً سهلاً مع مراعاة المسؤولية البيئية، مما يجعلها مثالية للأسر الملتزمة بالكفاءة العصرية.

يجتمع الأحبة في شهر رمضان المبارك على موائد عامرة بالأجواء العائلية والدفئ، وتضمن غسالات أطباق LG XD4 أن يصبح التنظيف مجرد جزء بسيط من تجربة رمضان، بدلاً من مهمة شاقة. وتقدم "إل جي" شريكاً موثوقاً لمطبخكم بفضل ميزاتها المصممة لتبسيط الحياة وحماية البيئة وتعزيز الراحة، مما يُمكّنكم من استضافة التجمعات الرائعة بكل سهولة ويسر.

