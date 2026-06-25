غورينيه تطلق حملة "Keeping Real Fans Cool" احتفاءً ببطولة كأس العالم FIFA 2026™

العلامة الأوروبية الرائدة للأجهزة المنزلية تُنظم مجموعة من الفعاليات والعروض والجوائز الحصرية لإثراء تجربة مشاهدة مباريات البطولة وتعزيز أجواء مُنعشة لجماهير كرة القدم في كل أنحاء المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 25 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- أطلقت غورينيه (Gorenje)، العلامة الأوروبية الرائدة في مجال الأجهزة المنزلية والتابعة لمجموعة هايسنس (Hisense Group)، حملة جديدة تحت شعار "Keeping Real Fans Cool"، أو "أجواء مُنعشة لجماهير كرة القدم"، وذلك في إطار مشاركتها بصفتها راعياً رسمياً لبطولة كأس العالم FIFA 2026™ ، التي تُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وتتضمن الحملة سلسلة من الفعاليات والعروض الترويجية والجوائز الحصرية المُستوحاة من البطولة، والمُصممة خصيصاً لتعزيز أجوائها وتقديم تجارب أكثر تميزاً لعشاق رياضة كرة القدم في مختلف أنحاء المنطقة.

Gorenje FIFA World Cup

ومع استعداد الملايين من المشجعين في جميع أنحاء المنطقة للتجمع في منازلهم ومتابعة أكبر حدث رياضي كروي على مستوى العالم، تُسلط غورينيه الضوء على الدور المحوري المهم الذي تؤديه حلول وتقنيات التبريد المتطورة في الارتقاء بتجارب مشاهدة المباريات، من خلال ضمان حصول الجماهير على الأطعمة والمشروبات الطازجة والمُبردة، والحفاظ عليها بصورة مثالية طوال أوقات المباريات، وخلال التجمعات العائلية وجلسات الضيافة.

وبهذه المناسبة، قال فضل الرحمن، المدير الإقليمي للتسويق في شركة هايسنس الشرق الأوسط وإفريقيا: إن "رعاية هايسنس لبطولة كأس العالم FIFA 2026™ تمثل فرصة مُميزة لتعزيز تواصل غورينيه مع عُشاق رياضة كرة القدم في مختلف أنحاء المنطقة. إذ أن المباريات الرائعة تستحق أجواء ضيافة مُميزة، ولهذا صُممت حلول التبريد التي نقدمها لضمان الحفاظ على المشروبات والأطعمة في أفضل حالاتها منذ صافرة البداية وحتى لحظات الاحتفال الأخيرة. ومن خلال العروض الترويجية والفعاليات والتجارب المُجزية التي نوفرها خلال البطولة، نسعى إلى تقديم قيمة إضافية لعملائنا وتعريفهم بأحدث ابتكارات غورينيه، مع الاستمتاع بأجواء أهم حدث كروي في العالم."

وتٌوفر غورينيه مجموعة مُتكاملة من حلول التبريد التي تعكس مواصلة التزام العلامة الرائدة عالمياً بتطوير أجهزة تجمع بين الأداء العالي وسهولة الاستخدام، بما يُسهم في تبسيط تفاصيل الحياة اليومية وتلبية مختلف احتياجات العائلات والمنازل العصرية. وتضم المجموعة عدد من أجهزة الثلاجات مٌتعددة الأبواب ذات السعات الكبيرة المناسبة للعائلات والتجمعات والمساحات المنزلية، إلى الطرازات العملية ذات الفريزر العلوي، بالإضافة إلى الحلول المرنة، حيث تجمع كل منتجات غورينيه بين التصميم الأوروبي المتميز والتقنيات المتطورة التي تضمن الحفاظ على الأطعمة طازجة لفترات أطول وتعزز أعلى مستويات الراحة في الحياة اليومية.

ويأتي في مقدمة هذه المجموعة جهاز الثلاجة والفريزر رباعي الأبواب الذي يوفر سعة إجمالية كبيرة تبلغ 735 لتراً، مع تقنيات متطورة تشمل تقنية العاكس المتطورة (Inverter)، ونظام التبريد الخلفي المعدني (Metal Back Cooling)، للمساعدة في الحفاظ على درجات حرارة مُستقرة داخل جهاز الثلاجة. كما يُتيح أيضاً منطقة تخزين مرنة يمكن تحويلها بين وضع الثلاجة والفريزر وفق احتياجات المستخدمين، بينما يضمن صانع الثلج وموزع المياه المُدمجان جاهزية المشروبات للتقديم دائماً، وبما يجعله خياراً مثالياً للتجمعات العائلية واستقبال الضيوف. ويكتمل التصميم الخارجي بلمسة أنيقة من الفولاذ الأسود المُقاوم للصدأ، بما يعكس مزيجاً متوازناً من الأداء التشغيلي العملي والتصميم الأوروبي الأنيق، الذي يُضفي لمسة عصرية راقية على المطابخ الحديثة.

أما أجهزة الثلاجة والفريزر العلوي ، فتوفر حلاً عملياً فعالاً للمنازل التي تبحث عن كفاءة الأداء في الاستخدام اليومي، حيث وتتميز بتقنية (NoFrost)، التي تُغني عن إزالة الجليد يدوياً، وتتوفر هذه الطرازات بمجموعة متنوعة من السعات والأحجام، لتجمع بين حلول التخزين العملية والتصميم الأنيق وتقنية العاكس (Inverter)، المُوفرة للطاقة.

كما تضم المجموعة أجهزة تبريد عالية السعة مٌصممة للعائلات التي تستضيف التجمعات والمناسبات المنزلية بصورة منتظمة، حيث تُوفر مساحات تخزين واسعة مدعومة بتقنيات تبريد متطورة وخصائص عملية لتصنيع الثلج بما يعزز سهولة الاستخدام وتلبية احتياجات الضيافة اليومية.

وتستكمل غورينيه مجموعتها الراقية للعملاء الذين يبحثون عن أعلى مستويات المرونة، من خلال جهاز الثلاجة والفريزر أحاديي الباب ، المتوفر بخيارات للأبواب من جهة اليمين أو اليسار لتوفير مرونة أكبر في التصميم الداخلي للمطابخ، حيث يمكن تهيئتها بما يتناسب مع احتياجات التخزين المختلفة وتصميم المطابخ المتنوعة. وبفضل أنظمة التحكم الذكية باللمس، والمساحات الداخلية الكبيرة، وخيارات التركيب المُتعددة، وتُتيح هذه الحلول للمستخدمين تصميم منظومة تبريد متكاملة تتوافق مع أسلوب حياتهم ومتطلبات منازلهم العصرية.

وتؤكد حملة "Keeping Real Fans Cool"، التزام غورينيه المتواصل بتطوير ابتكارات عملية ترتقي بتفاصيل الحياة اليومية، من خلال تقديم أجهزة منزلية تجمع بين الموثوقية والأداء التشغيلي العالي والتصميم الأنيق. كما تعكس رؤية العلامة الرامية إلى تقريب الجماهير من اللحظات التي يستمتعون بها، وتعزيز أجواء التجمعات العائلية وتجارب الضيافة المنزلية خلال بطولة كأس العالم FIFA 2026™، بما يتوافق مع متطلبات أنماط الحياة العصرية في المنطقة.

نبذة عن غورينيه (Gorenje) :

تُعد غورينيه إحدى أبرز الشركات الأوروبية الرائدة في تصنيع الأجهزة المنزلية، وتمتلك خبرة تمتد لأكثر من 75 عاماً، مع حضور في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتشتهر العلامة بقدرتها على الدمج بين التكنولوجيا المتقدمة والتصميم الأوروبي المتميز، لتقديم أجهزة سهلة الاستخدام وموفرة للطاقة تسهم في تبسيط تفاصيل الحياة اليومية. ويقع المقر الرئيسي للشركة في سلوفينيا، وتُدير عدة منشآت صناعية في أوروبا، كما أصبحت جزءاً من مجموعة هايسنس منذ عام 2018، إحدى أكبر الشركات العالمية في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية. وانطلاقاً من رؤيتها القائمة على الابتكار المرتكز إلى التصميم، تواصل غورينيه تطوير حلول عملية تلبي احتياجات المنازل العصرية وأنماط الحياة المتطورة.

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