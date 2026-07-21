غورينيه تواصل أجواء كأس العالم FIFA 2026™ مع حلول تبريد ذكية تمنح العائلات صيفاً رائعاً

بصفتها الراعي الرسمي لحلول التبريد في كأس العالم، ترتقي غورينيه بأنماط الحياة العصرية وتُقدم مجموعة متكاملة من الثلاجات ومكيفات الهواء وأجهزة تصنيع الثلج عالية الأداء لتوفير أعلى مستويات الراحة ومواجهة ارتفاع درجات الحرارة

دبي، الإمارات العربية المتحدة،21 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- اختتمت بطولة كأس العالم FIFA 2026™ بتتويج المنتخب الإسباني، وذلك بعد شهر حافل بالمتعة الكروية الاستثنائية ومشاهدة مباريات كرة القدم الرائعة. ورغم إسدال الستار على فعاليات البطولة، تواصل غورينيه (gorenje)، العلامة الأوروبية الرائدة في مجال الأجهزة المنزلية والتابعة لمجموعة هايسنس (Hisense Group)، تعزيز حضورها بصفتها الراعي الرسمي لحلول التبريد في البطولة، من خلال نقل أجواء الحدث العالمي إلى داخل المنازل، وتقديم أفضل الحلول المبتكرة التي تمنح العائلات مزيداً من الراحة والانتعاش طوال موسم الصيف.

Gorenje FIFA World Cup

ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة الصيف، سواء في قلب أوروبا أو أرجاء منطقة الشرق الأوسط، تتطلب المنازل حلولاً عالية الكفاءة وقادرة على العمل في مختلف الظروف المناخية. وفي إطار ذلك، تواصل غورينيه تطوير مجموعة متكاملة من حلول التبريد التي تجمع بين الأداء التشغيلي العالي، وكفاءة استهلاك الطاقة، والتصميم الأوروبي المتميز، بما يُسهم في تبسيط تفاصيل الحياة اليومية، وتعزيز راحة العائلات، والارتقاء بتجارب الضيافة المنزلية خلال مختلف المناسبات الصيفية.

وبهذه المناسبة، قال فضل الرحمن، المدير الإقليمي للتسويق في شركة هايسنس الشرق الأوسط وإفريقيا: إن "بطولة كأس العالمFIFA 2026™ ، جسدت قيم الشغف والتواصل ووحدت الملايين من الجماهير حول العالم، ورغم انتهاء المنافسات، فإن أجواء التجمعات العائلية وحماس الضيافة الصيفية لا تزال مستمرة. لذا، تواصل غورينيه تقديم حلول تبريد موثوقة وذكية وعالية الأداء تمنح العائلات في جميع أنحاء المنطقة تجربة استخدام أكثر راحة وسهولة، وتساعدها على الاستمتاع بأوقاتها ومواصلة حماس البطولة في أجواء منزلية مريحة مهما ارتفعت درجات الحرارة في الخارج."

حلول تبريد ذكية لمختلف المناسبات

وتفصيلاً، توفر مجموعة الثلاجات من غورينيه، بما في ذلك فئات (NRB620)، و (NRS917)، حلولاً عملية تُلبي احتياجات العائلات بعد انتهاء البطولة وخلال فصل الصيف، حيث توفر مزيجاً بين المساحات الداخلية الواسعة وتقنيات التبريد المتطورة للحفاظ على الأطعمة والمشروبات طازجة لفترات أطول. كما تعتمد هذه الطرازات على تقنية (Total No Frost) ، التي تمنع تكوّن أو تراكم الثلج داخل الثلاجة، إلى جانب تصميم (BigVolume) ، الذي يُتيح سعة تخزين كبيرة تناسب الاحتياجات اليومية والتجمعات العائلية. ولتعزيز تجارب الضيافة وحفلات الشواء في الهواء الطلق، تضم بعض الطرازات صانع ثلج وموزع مياه مدمجين، بما يضمن توفير المياه المبردة والثلج المجروش بصورة مستمرة، ليشكل خياراً مثالياً خلال أشهر الصيف.

راحة أكبر مع كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة

ومع تزايد الحاجة إلى الحفاظ على درجات حرارة مثالية داخل المنازل، خصوصاً في المناطق ذات الطقس الحار مثل منطقة الشرق الأوسط، توفر مكيفات الهواء من غورينيه حلولاً تجمع بين الأداء العالي وكفاءة التشغيل. ويأتي جهاز (DION26IN MB)، مُزوداً بتقنية العاكس(Full DC Inverter) ، التي تضمن تشغيلًا هادئاً مع استهلاك أكثر كفاءة للطاقة، بينما يتيح جهاز (PAN26IN KG )، للمستخدمين الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة خلال وقت قصير بفضل خاصية (Turbo Mode)، بما يوفر راحة فورية حتى خلال أكثر أيام الصيف حرارة.

انتعاش دائم في متناول اليد

وتستكمل غورينيه منظومة حلولها الصيفية من خلال جهاز تصنيع الثلج (IMC1200B)، الذي يبدأ بإنتاج أول دفعة من الثلج خلال دقائق معدودة، مع قدرة إنتاج تصل إلى 12 كيلوجراماً يومياً. ويُوفر الجهاز حلاً عملياً للتجمعات العائلية، والحدائق المنزلية، ومختلف مناسبات الضيافة، بما يضمن جاهزية الثلج بصورة مستمرة ويمنح المستخدمين تجربة أكثر راحة وسهولة.

صيف أكثر راحة مع غورينيه

بعد أن حولت بطولة كأس العالم FIFA 2026™ المنازل إلى مساحات نابضة بالحماس والتشجيع، تواصل غورينيه الارتقاء بتجارب الحياة المنزلية من خلال حلول تبريد متطورة صُممت لتلبية متطلبات أنماط الحياة العصرية. وبفضل الجمع بين الموثوقية، والأداء التشغيلي العالي، والتصميم الأوروبي الأنيق، تواصل العلامة تقديم أجهزة منزلية تُسهم في تبسيط تفاصيل الحياة اليومية، وتمنح العائلات أفضل مستويات الراحة والانتعاش طوال موسم الصيف.

نبذة عن غورينيه (gorenje) :

تُعد غورينيه إحدى أبرز الشركات الأوروبية الرائدة في تصنيع الأجهزة المنزلية، وتمتلك خبرة تمتد لأكثر من 75 عاماً، مع حضور في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتشتهر العلامة بقدرتها على الدمج بين التكنولوجيا المتقدمة والتصميم الأوروبي المتميز، لتقديم أجهزة سهلة الاستخدام وموفرة للطاقة تسهم في تبسيط تفاصيل الحياة اليومية. ويقع المقر الرئيسي للشركة في سلوفينيا، وتُدير عدة منشآت صناعية في أوروبا، كما أصبحت جزءاً من مجموعة هايسنس منذ عام 2018، إحدى أكبر الشركات العالمية في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية. وانطلاقاً من رؤيتها القائمة على الابتكار المرتكز إلى التصميم، تواصل غورينيه تطوير حلول عملية تلبي احتياجات المنازل العصرية وأنماط الحياة المتطورة.

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