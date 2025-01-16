فتح باب القبول لمنحة الرئيس المقدمة للطلاب الدوليين في الجامعة الأمريكية بالشارقة

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة, 16 يناير / كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- تدعو الجامعة الأمريكية بالشارقة (AUS) الطلاب الدوليين المتميزين إلى التقدم بطلب للحصول على منحة الرئيس الدراسية لخريف 2025. يُتاح التقديم للطلاب الذين أتموا تعليمهم الثانوي خارج الإمارات العربية المتحدة؛ حيث تعطي هذه المنحة الفرصة للطلاب الموهوبين للانضمام إلى مجتمع أكاديمي حيوي يُشجع على الابتكار والتعاون والقيادة.

AUS announces President’s Scholarship for international students

وتحتل الجامعة الأمريكية في الشارقة المرتبة الخامسة بين أفضل الجامعات في دولة الإمارات من حيث عدد طلابها الدوليين وفقًا لتصنيف كواكواريلي سيموندز العالمي للجامعات 2025، والمرتبة الثالثة من حيث نسبة طلابها الدوليين في المنطقة العربية وفقًا لتصنيف كواكواريلي سيموندز للجامعات في المنطقة العربية 2024. بفضل احتواء الحرم الجامعي على نحو 90 جنسية، توفر الجامعة الأمريكية في الشارقة بيئة شاملة وحيوية تُثري النمو الأكاديمي والشخصي من خلال تنوع الرؤى.

وتغطي المنحة الرسوم الدراسية كاملة والمختبرات والسكن داخل الحرم الجامعي والتأمين الصحي للطلاب مع راتب شهري لدعم نفقات المعيشة. يستفيد المنتفعون أيضًا بثلاث تذاكر طيران سنوية للسفر ذهابًا وإيابًا خلال فترة دراستهم.

أعرب الدكتور Tod Laursen، مستشار الجامعة الأمريكية بالشارقة، عن أهمية المنحة الدراسية، قائلًا: "تعبر منحة الرئيس عن التزامنا العميق بتوفير فرص تعليمية تحويلية وتمكينية للطلاب الموهوبين من مختلف أنحاء العالم".

إذ يستفيد الطلاب في الجامعة الأمريكية بالشارقة من فرص رائعة للمشاركة في دراسات بحثية مبتكرة؛ وذلك بفضل إنشاء ستة مراكز أبحاث متطورة. وهم مركز أبحاث الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الذكية والروبوتات؛ ومركز أبحاث المواد؛ ومركز ريادة الأعمال والابتكار والتنمية المستدامة؛ ومركز أبحاث الطاقة والمياه والبيئة المستدامة؛ ومركز الدراسات العربية والحضارات الإسلامية؛ ومركز أبحاث العلوم الحيوية المتقدمة والهندسة الحيوية.

تقع الجامعة في الشارقة، العاصمة الثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع بين التقليد والحداثة في حرم جامعي يحث على البحث والاكتشاف. ينغمس طلاب الجامعة الأمريكية في نظام بيئي مزدهر من التراث الثقافي وريادة الأعمال والتقدم التكنولوجي. يوفر الجو الجامعي النابض بالحياة فرصًا للتطوير الشخصي والمشاركة من خلال أكثر من 120 منظمة يقودها الطلاب، بما في ذلك الأندية الثقافية التي تحتفل بالتقاليد العالمية، والجمعيات الأكاديمية التي تدفع التميز المهني، والأندية القائمة على الاهتمامات التي تلبي العواطف والمواهب المتنوعة.

يتاح التقديم للمنحة حتى يوم الخميس 17 أبريل 2025، وهي قابلة للتجديد للطلاب الذين يواصلون استيفاء متطلبات المنحة. يمكن للمتقدمين المحتملين زيارة apply.aus.edu لمعرفة المزيد عن معايير الأهلية وتقديم طلباتهم. لمعرفة المزيد عن المنح الدراسية والمنح التي تقدمها الجامعة الأمريكية في الشارقة، قم بزيارة www.aus.edu/scholarship.

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