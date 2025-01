Die AUS schreibt das Stipendium „President's Scholarship" für internationale Studierende aus

SHARJAH, VAE, 16. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Die American University of Sharjah (AUS) lädt herausragende internationale Studierende ein, sich für das Stipendium „President's Scholarship" für den Herbst 2025 zu bewerben. Dieses Stipendium steht Bewerbern offen, die ihren Sekundarschulabschluss außerhalb der VAE gemacht haben, und bietet talentierten Studierenden die Möglichkeit, sich einer dynamischen akademischen Gemeinschaft anzuschließen, die Innovation, Zusammenarbeit und Führungsqualitäten fördert.

AUS announces President’s Scholarship for international students

Die AUS gehört laut QS World University Rankings 2025 zu den fünf besten Universitäten in den VAE, was die Zahl der internationalen Studierenden angeht, und steht laut QS Arab Region University Rankings 2024 an dritter Stelle in der arabischen Region, was die Zahl der internationalen Studierenden angeht. Mit einem Campus, auf dem rund 90 Nationalitäten vertreten sind, bietet die AUS ein integratives und lebendiges Umfeld, in dem unterschiedliche Perspektiven die akademische und persönliche Entwicklung bereichern.

Das Stipendium deckt die gesamten Studien- und Laborgebühren, die Unterbringung auf dem Campus, die Krankenversicherung der Studierenden und ein monatliches Stipendium zur Deckung der Lebenshaltungskosten. Außerdem erhalten die Stipendiaten während ihres Studiums drei jährliche Hin- und Rückflugtickets.

Dr. Tod Laursen, Kanzler der AUS, unterstrich die Bedeutung des Stipendiums mit den Worten: „Das President's Scholarship spiegelt unser kontinuierliches Engagement wider, talentierten Studierenden aus aller Welt den Zugang zu einer Ausbildung zu ermöglichen, die sowohl einen Wandel als auch Empowerment bedeutet."

Die Studierenden der AUS profitieren von bemerkenswerten Möglichkeiten, sich an innovativen Forschungsstudien zu beteiligen, dank der Einrichtung von sechs Spitzenforschungszentren. Dazu gehören das Forschungszentrum für künstliche Intelligenz, intelligente Infrastruktur und Robotik, das Materialforschungszentrum, das Zentrum für Unternehmertum, Innovation und nachhaltige Entwicklung, das Forschungszentrum für Energie, Wasser und nachhaltige Umwelt, das Zentrum für arabische Studien und islamische Zivilisationen sowie das Forschungszentrum für fortgeschrittene Biowissenschaften und Biotechnik.

In Sharjah, der kulturellen Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, verbindet die AUS Tradition und Moderne auf einem Campus, der zum Erforschen und Entdecken einlädt. Studierende der AUS tauchen in ein blühendes Ökosystem aus kulturellem Erbe, Unternehmertum und technologischem Fortschritt ein. Das pulsierende Campusleben bietet Möglichkeiten zur persönlichen Entwicklung und zum Engagement durch mehr als 120 von Studierenden geleitete Organisationen, darunter kulturelle Clubs, die globale Traditionen feiern, akademische Vereinigungen, die professionelle Exzellenz fördern, und interessenbasierte Clubs, die sich um die unterschiedlichsten Leidenschaften und Talente kümmern.

Das President's Scholarship kann bis Donnerstag, den 17. April 2025, beantragt werden und ist für Studierende, die die Voraussetzungen für das Stipendium weiterhin erfüllen, verlängerbar. Potenzielle Bewerber können sich unter apply.aus.edu über die Zulassungskriterien informieren und ihre Bewerbung einreichen. Um mehr über die von der AUS angebotenen Stipendien und Zuschüsse zu erfahren, besuchen Sie www.aus.edu/scholarship.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2598699/American_University_Sharjah.jpg