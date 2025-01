L'AUS annonce la création d'une bourse du président pour les étudiants étrangers

CHARJAH, ÉAU, 16 janvier 2025 /PRNewswire/ -- L'Université américaine de Charjah (AUS) invite les meilleurs étudiants internationaux à postuler pour la bourse du président pour l'automne 2025. Ouverte aux candidats qui ont terminé leurs études secondaires en dehors des Émirats arabes unis, cette bourse offre aux étudiants talentueux la possibilité de rejoindre une communauté universitaire dynamique qui encourage l'innovation, la collaboration et le leadership.

AUS announces President’s Scholarship for international students

L'AUS est classée parmi les cinq premières universités des Émirats arabes unis en termes de nombre d'étudiants internationaux selon le QS World University Rankings 2025 et troisième en termes de nombre d'étudiants internationaux dans la région arabe selon le QS Arab Region University Rankings 2024. Avec un campus qui représente environ 90 nationalités, l'AUS offre un environnement inclusif et dynamique dans lequel la diversité des perspectives enrichit le développement académique et personnel.

La bourse couvre l'intégralité des frais de scolarité et de laboratoire, le logement sur le campus, l'assurance médicale des étudiants et une allocation mensuelle pour couvrir les frais de subsistance. Les lauréats bénéficient également de trois billets annuels aller-retour pendant leurs études.

Tod Laursen, chancelier de l'AUS, souligne l'importance de cette bourse : « La bourse du président reflète notre engagement inébranlable à offrir à des étudiants talentueux du monde entier un accès à un enseignement qui soit à la fois transformateur et stimulant ».

Les étudiants de l'AUS bénéficient d'opportunités remarquables pour se lancer dans des études de recherche innovantes, grâce à l'établissement de six centres de recherche de pointe. Il s'agit du centre de recherche sur l'intelligence artificielle, les infrastructures intelligentes et la robotique ; du centre de recherche sur les matériaux ; du centre pour l'entrepreneuriat, l'innovation et le développement durable ; du centre de recherche sur l'énergie, l'eau et l'environnement durable ; du centre d'études arabes et de civilisations islamiques et du centre de recherche sur les biosciences avancées et la bio-ingénierie.

Situé à Charjah, la capitale culturelle des Émirats arabes unis, l'AUS allie tradition et modernité sur un campus qui inspire l'exploration et la découverte. Les étudiants de l'AUS évoluent dans un écosystème florissant d'héritage culturel, d'esprit d'entreprise et de progrès technologiques. La vie dynamique du campus offre des possibilités de développement personnel et d'engagement par le biais de plus de 120 organisations dirigées par des étudiants, notamment des clubs culturels qui célèbrent les traditions mondiales, des associations académiques qui encouragent l'excellence professionnelle et des clubs d'intérêt qui répondent à des passions et des talents divers.

La bourse du président est ouverte aux candidatures jusqu'au jeudi 17 avril 2025 et est renouvelable pour les étudiants qui continuent à remplir les conditions d'attribution de la bourse. Les candidats potentiels peuvent consulter le site apply.aus.edu pour en savoir plus sur les critères d'éligibilité et soumettre leur candidature. Pour de plus amples renseignements sur les bourses et subventions offertes par l'AUS, consultez le site www.aus.edu/scholarship.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2598699/American_University_Sharjah.jpg