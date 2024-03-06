في البحث الذي أجرته صحيفة Financial Times لعام 2024؛ تم تصنيف MODIFI باعتبارها واحدة من أسرع الشركات تطورًا ونموًا في أوروبا

أمستردام وسنغافورة، بتاريخ 6 مارس 2024 / PRNewswire/ -- حصلت MODIFI، الشركة العالمية الرائدة في مجال خدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" (BNPL)، على مكانة رائدة في قائمة Financial Times المرموقة باعتبارها من أسرع الشركات تطورًا ونموًا في أوروبا خلال 2024. تقدم الشركة حلولًا مبتكرة تسمح للمصدرين في الأسواق الناشئة بالوصول إلى رأس المال العامل المناسب لظروفهم الخاصة، ومن ثم تُمكّنهم من تحقيق أقصى استفادة من فرص تطور سوق التجارة العالمية.

MODIFI recognised as one of the fastest growing companies in Europe.

ينظر تقرير تصنيف الشركات الأسرع تطورًا ونموًا في أوروبا 2024، الذي يُصدر بشكل سنوي، في البيانات المتاحة لآلاف الشركات، بهدف تصنيف أفضل 1000 شركة ذات أعلى معدل نمو سنوي مركب من حيث الإيرادات بين عامي 2019 و2022. بلغ معدل نمو شركة MODIFI حوالي 200% في الفترة المشمولة وحصلت على المرتبة 54 من أصل 1000 شركة خاضعة للدراسة؛ وعلى المركز السابع في فئة الشراكات الرائدة في التكنولوجيا المالية.

صرح نيلسون هولزنر، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة MODIFI: "يسعدنا أن يتم تصنيفنا باعتبارنا واحدة من أسرع الشركات تطورًا نموًا في سوق أوروبا". "إن تطورنا بهذا الشكل يعكس التزامنا بنموذج فريد يسعى لتحقيق الأرباح للجميع؛ علاوة على ذلك، فهو يوفر للمصدرين والمشترين رأس المال العامل المناسب لهم، فضلًا عن حلول الدفع المبتكرة التي يحتاجونها لتوسعة أعمالهم والوصول إلى فرص أكبر في سوق التجارة العالمية".

تأسست شركتنا، الواقع مقرها في أمستردام، في 2018، ومنذ ذلك الحين؛ قامت بتوسيع عملياتها وتطويرها لتشمل الصعيد العالمي، وذلك من خلال نشر خدماتها في 9 مكاتب في أمريكا الشمالية وأوروبا والإمارات العربية المتحدة والهند وبنغلاديش والصين وسنغافورة، فضلًا عن أنها تخدم شبكة متنامية تضم الآلاف من العملاء والشركاء العاملين في سوق التجارة وخدمات الدفع العالمية.

يمكنك التعرف على المزيد حول شركة MODIFI لخدمات توفير رأس المال العامل، وحلول الدفع المبتكرة، وعلى شبكتها العالمية، وقصص نجاحها، كل هذا من خلال زيارة لموقع modifi.com.

نبذة عن MODIFI

تُعد MODIFI منصة معنية بالتكنولوجيا المالية ومتخصصة في حلول التمويل والدفع المبتكرة فيما بين الشركات العالمية. تسعى الشركة لإزالة أية عوائق تقليدية تحول بين العميل وبين تطوره في سوق التجارة العالمية من خلال تمكين الشركات بأدوات الدفع الرقمية المبتكرة وتوفير السيولة المالية الضرورية للمنافسة في سوق التجارة العالمية.

تخدم MODIFI أكثر من 1600 شركة على صعيد أكثر من 55 دولة؛ وتتمتع بحضور عالمي ومكاتب متعددة في شنجن وسنغافورة وأمستردام وبرلين ومدينة مكسيكو ودبي ومومباي ونيودلهي ودكا.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2353449/FT_MODIFI.jpg