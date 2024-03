MODIFI nommée l'une des entreprises européennes à la croissance la plus rapide en 2024 par le Financial Times

AMSTERDAM et SINGAPOUR, 5 mars 2024 /PRNewswire/ -- MODIFI, fournisseur mondial de premier plan de services B2B « Buy Now, Pay Later » (BNPL), a obtenu une place sur la prestigieuse liste de 2024 du Financial Times des entreprises européennes à la croissance la plus rapide. La société propose des solutions innovantes qui permettent aux exportateurs des marchés émergents d'accéder à des fonds de roulement pratiques à leurs conditions afin de profiter des opportunités de croissance du commerce mondial.

Publiée chaque année par ce journal, la liste des entreprises européennes à la croissance la plus rapide 2024 examine les données publiques de milliers d'entreprises pour classer les 1 000 premières présentant la plus forte croissance annuelle composée du chiffre d'affaires entre 2019 et 2022. Le taux de croissance de MODIFI a été d'environ 200 % au cours de cette période, ce qui lui a permis d'obtenir le 54e rang sur 1 000 dans cette liste et la 7e place dans la catégorie FinTech.

« Nous sommes ravis de faire partie des entreprises à la croissance la plus rapide d'Europe », a déclaré Nelson Holzner, PDG et co-fondateur de MODIFI. « Notre croissance témoigne de notre modèle gagnant-gagnant unique qui fournit aux exportateurs et à leurs acheteurs les fonds de roulement et les solutions de paiement dont ils ont besoin pour développer leur activité et accéder à de plus grandes opportunités dans le commerce mondial. »

Fondée en 2018, la société basée à Amsterdam a depuis étendu ses opérations et sa couverture mondiale, avec 9 bureaux en Amérique du Nord, en Europe, aux Émirats arabes unis, en Inde, au Bangladesh, La Chine et Singapour, depuis lesquels elle sert un réseau croissant de milliers de clients et de partenaires engagés dans le commerce mondial et le secteur des services de paiement.

À propos de MODIFI

MODIFI est une plateforme fintech spécialisée dans les solutions de financement et de paiement transfrontaliers en B2B. La société supprime les obstacles traditionnels au commerce mondial en fournissant aux entreprises les outils de paiement numériques modernes et les liquidités financières nécessaires à leur compétitivité dans le commerce mondial.

La plateforme de MODIFI répond aux besoins de plus de 1 600 entreprises dans plus de 55 pays ; elle bénéficie d'une implantation mondiale avec des bureaux à Shenzhen, Singapour, Amsterdam, Berlin, Mexico, Dubaï, Mumbai, New Delhi et Dhaka.