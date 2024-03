MODIFI wird von der Financial Times zu einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas im Jahr 2024 ernannt

AMSTERDAM und SINGAPUR, 5. März 2024 /PRNewswire/ -- MODIFI, ein weltweit führender B2B Buy-Now-Pay-Later-Anbieter, hat sich einen Platz auf der renommierten Financial Times-Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas 2024 gesichert. Das Unternehmen bietet innovative Lösungen, die Exporteuren in Schwellenländern den Zugang zu günstigem Betriebskapital zu ihren Bedingungen ermöglichen, damit sie die Wachstumschancen im globalen Handel nutzen können.

Caption - MODIFI recognised as one of the fastest growing companies in Europe.

Die jährlich erscheinende Publikation Europe's Fastest Growing Companies 2024 untersucht öffentlich zugängliche Daten von Tausenden von Unternehmen, um die Top 1.000 mit dem höchsten durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstum zwischen 2019 und 2022 zu ermitteln. Die Wachstumsrate von MODIFI lag in diesem Zeitraum bei etwa 200 % und sicherte dem Unternehmen den 54. von 1.000 Plätzen auf dieser Liste und den siebten Platz in der Kategorie FinTech.

„Wir freuen uns sehr, als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Europa anerkannt zu werden", sagte Nelson Holzner, Geschäftsführer und Mitbegründer von MODIFI. „Unser Wachstum ist ein Beweis für unser einzigartiges Win-Win-Modell, das Exporteuren und ihren Käufern die Betriebskapital- und Zahlungslösungen bietet, die sie benötigen, um ihr Geschäft auszubauen und größere Chancen im globalen Handel wahrzunehmen."

Das 2018 gegründete Unternehmen mit Sitz in Amsterdam hat seither seine Aktivitäten und seine Abdeckung weltweit ausgeweitet und verfügt über neun Niederlassungen in Nordamerika, Europa, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indien, Bangladesch, China und Singapur, von denen aus es ein wachsendes Netzwerk von Tausenden von Kunden und Partnern in der globalen Handels- und Zahlungsdienstleistungsbranche betreut.

Erfahren Sie mehr über MODIFIs Angebot an Betriebskapital- und Zahlungslösungen für Unternehmen, sein globales Netzwerk und seine Erfolgsgeschichten, indem Sie modifi.com besuchen.

Informationen zu MODIFI

MODIFI ist eine FinTech-Plattform, die sich auf grenzüberschreitende B2B-Finanzierungs- und Zahlungslösungen spezialisiert hat. Das Unternehmen beseitigt traditionelle Hindernisse für den globalen Handel, indem es Unternehmen die modernen digitalen Zahlungsmittel und die finanzielle Liquidität zur Verfügung stellt, die sie benötigen, um im globalen Handel wettbewerbsfähig zu sein.

Die Plattform von MODIFI bedient mehr als 1.600 Unternehmen in über 55 Ländern und verfügt über eine globale Präsenz mit Niederlassungen in Shenzhen, Singapur, Amsterdam, Berlin, Mexiko-Stadt, Dubai, Mumbai, Neu-Delhi und Dhaka.

Foto : https://mma.prnewswire.com/media/2353449/FT_MODIFI.jpg