في مجلس… وفي مجلس مع LG، حيث تقدّم تصوراً عصرياً لمفهوم المجلس التقليدي عبر مجموعة من منتجاتها الذكية التي ترتقي بتجارب الضيافة إلى مستوى جديد من الراحة والتميّز

"إل جي" تقدم رؤية جديدة لمفهوم التجمعات العائلية، حيث تتكامل أجهزتها المنزلية المتطورة بسلاسة لتوفير الراحة والرفاهية، ولمسة من أناقة المجالس العصرية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 19 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ -- مع حلول شهر رمضان المبارك، وما يحمله من أجواء اجتماعية وتجمعات عائلية دافئة داخل المجلس، تستعرض شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) كيف تسهم منتجاتها المبتكرة والمصممة بدقة عالية في إعادة تصور هذه المساحة الاجتماعية النابضة بالحياة وتعزيزها بتجارب أكثر راحة وذكاءً.

وبعد أن تجاوزت وظيفتها في أماكن الاستخدام التقليدية، أصبحت أجهزة "إل جي" جزءاً متناغماً من بيئة المجلس، لترتقي بتجربة الضيافة وتمنح المضيف وضيوفه مستوى متقدماً من الراحة والعملية في ركن واحد يجمع بين الأناقة والدفء.

وفي مجلس يجمع بين الأناقة العصرية ووسائل الراحة العملية، يبرز جهاز "ستايلر" من "إل جي"، بواجهته العاكسة الأنيقة ليمنح الملابس انتعاشاً فورياً. ويمكن وضع الجهاز بشكلٍ غير ملحوظ ليكون الحل المثالي للعناية بالملابس التقليدية مثل الثوب أو العباءة أو الكندورة، حيث يزيل الروائح والتجاعيد الخفيفة بكفاءة عالية بفضل تقنية البخار المبتكرة. ويُعدّ "ستايلر" من أحدث منتجات "إل جي" في الإمارات، ويضمن للجميع إطلالةً أنيقةً وشعوراً مريحاً خلال المناسبات الاجتماعية الطويلة، مُضيفاً لمسة من العناية الشخصية مباشرةً داخل أجواء المجلس.

أما بالنسبة للمشروبات المنعشة بعد يومٍ حار، فتُقدّم "إل جي" حلول تبريد ذكية تتكامل بسلاسة مع المجلس مثل فريزر وثلاجة M-Thorبسعة 324 لتراً وبتقنية التجميد من غير جليد، اللذين يوفران مساحة تخزين واسعة ومحسنة، مع نظام التبريد "Multi Air Flow" الذي يُتيح التجميد السريع لتبريد المشروبات والفواكه الطازجة والحلويات اللذيذة بسرعة ودون الحاجة للذهاب إلى المطبخ.

علاوة على ذلك، تضيف ثلاجة M-Thor بسعة 386 لتراً مستوى أعلى من الحفاظ على الأطعمة طازجة بفضل التحكم الدقيق في درجات الحرارة وتقنية Moist Balance Crisper™ من "إل جي". ولإثراء الأجواء بلمسة تفاعلية مميزة، تتيح ثلاجة InstaView™ ® المذهلة للمضيفين أو ضيوفهم إلقاء نظرة على محتوياتها بمجرد النقر مرتين على الباب دون فتحه، مما يقلل من فقدان الهواء البارد ويمنحهم تجربة جذابة وعملية في آن واحد.

أما بالنسبة للترفيه وخلق أجواء محيطية مميزة، فهناك شاشة العرض LG StanbyME الذكية اللاسلكية متعددة الاستخدامات، والتي يُمكن تحريكها بسهولة وتغيير زاويتها لعرض صور العائلة، أو خلفيات مريحة، أو بث برامج مسلية. وبفضل شاشة اللمس الذكية خاصتها والبطارية المدمجة، توفر LG StanbyME سهولة في الحركة لا مثيل لها وخيارات تموضع ديناميكية، مما يوفر محتوى جذاباً دائماً دون مقاطعة الجلسة بشكل مزعج أو الحاجة إلى تركيب ثابت.

وللحفاظ على نظافة المجلس، توفر "إل جي" حلول تنظيف متقدمة مثل مكنسة A9T Ultra اللاسلكية، بتصميم خفيف الوزن ومريح، وقوة شفط عالية، مما يُتيح تنظيفاً سريعاً وسلساً أثناء أو بعد التجمعات. بالإضافة إلى ذلك، تُوفّر محطة التفريغ التلقائي المُدمجة راحةً فائقة، لتؤكد أن تصاميم أدوات العناية المنزلية الأساسية يمكن أن تكون أنيقة وسهلة الوصول في أي وقت، مما يضمن مساحة نظيفة دائماً لكل ضيف.

ولإكمال أجواء المجلس المُنعشة والجذابة، يعمل منقّي الهواء PuriCare™ من "إل جي" بهدوء على تنقية الهواء بفضل نظام ترشيح متطور متعدد المراحل يلتقط الغبار والمواد المُسببة للحساسية والروائح بكفاءة عالية، وهو مثالي بشكل خاص عند استخدام البخور أو أنواع أخرى من المطيّبات التقليدية. كما تُراقب الحساسات الذكية جودة الهواء باستمرار وبشكل لحظي، وتضبط الأداء تلقائياً للحفاظ على بيئة مُريحة وصحية لجميع الحاضرين.

ومن خلال دمج أجهزة "إل جي" الذكية في قلب مساحة الضيافة والتجمعات المنزلية، نشهد انطلاقة عصر جديد من تجربة المجلس المنزلي؛ عصر يجمع بين التكنولوجيا والضيافة الراقية، والراحة الفائقة، ليجعل كل لقاء أكثر دفئاً وأناقة.

للمزيد من المعلومات حول حلول ومنتجات "إل جي" الخاصة بالراحة المنزلية والمجلس، يُرجى زيارة: https://www.lg.com/ae_ar/appliances/lg-majlis

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس لحلول الأجهزة المنزلية

تُعد شركة إل جي لحلول الأجهزة المنزلية (HS) رائدة عالميًا في مجال الأجهزة المنزلية وحلول المنازل الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومن خلال الاستفادة من التقنيات الأساسية الرائدة في الصناعة، تلتزم شركة HS بتحسين جودة حياة المستهلكين وتعزيز الاستدامة. تعمل الشركة على تطوير حلول مبتكرة للأجهزة المنزلية والمطبخ، وقد قامت مؤخرًا بدمج قسم روبوتات إل جي ضمن حلولها لتوفير تقنيات الروبوت المتقدمة في منتجاتها المنزلية. معًا، توفر هذه المنتجات راحة محسّنة، وأداءً استثنائيًا، وتشغيلًا فعالًا، وحلولًا مستدامة لأنماط الحياة. لمزيد من الأخبار حول LG، يُرجى زيارة: www.LGnewsroom.com.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2916691/LG.jpg