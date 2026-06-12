مقاطعة هاينان تبرز كمركز لتصدير المحتوى الرقمي والثقافة

هايكو، الصين, 12 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- تقرير إخباري من chinadaily.com.cn

تضاعف مقاطعة هاينان جهودها في تطوير الاقتصاد الرقمي، مستفيدةً من سياسات ميناء التجارة الحرة وموقعها الجغرافي الإستراتيجي لدعم الشركات الرقمية الصينية في التوسع عالميًا. من الأعمال الدرامية القصيرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى الألعاب الإلكترونية والأدب الرقمي، تتحول الجزيرة الاستوائية بسرعة إلى منصة انطلاق للمحتوى الصيني المتجه إلى الأسواق الخارجية.

Visitors experience green screen digital products during the 14th China International Digital Publishing Expo in Haikou, Hainan province, on Sept 21, 2024.

في خطوة بارزة، تم مؤخرًا إنشاء القاعدة الصناعية العالمية للدراما القصيرة بالذكاء الاصطناعي في هاينان داخل مجمع برمجيات منتجع ميناء هاينان للتجارة الحرة في مقاطعة تشنغماي. باعتبارها أول مركز صناعي في المقاطعة مُخصص لاستخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج وتصدير الدراما القصيرة الصينية، فمن المقرر أن تصبح هذه القاعدة منصة رئيسية لهاينان لتنمية قطاع الثقافة الرقمية وتسريع التطوير عالي الجودة لصادراتها الثقافية.

هذا التوقيت في غاية الأهمية. شهد سوق الدراما القصيرة المصغّرة العالمي نموًا هائلًا في عام 2025، ليصل حجمه إلى ما يقرب من 18 مليار دولار أمريكي. واستحوذت الصين وحدها على أكثر من 14 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 77.8% من الإجمالي العالمي، ما جعلها المحرك الجديد للنمو في قطاع المحتوى الرقمي، وذلك وفقًا لتقرير مشترك صادر عن مركز أبحاث التنمية التابع للإدارة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، وFuture TV، وDataEye.

خارج الصين، بلغ حجم السوق الدولية 3.6 مليار دولار أمريكي في عام 2025، مع مساهمة الشركات الصينية بنحو 90% من هذا الرقم. كانت المنصات العشر الأعلى تحقيقًا للإيرادات من المشتريات داخل التطبيقات في مجال الدراما القصيرة الخارجية مدعومة جميعها من شركات صينية، بإيرادات مجمعة بلغت 1.65 مليار دولار أمريكي — أي ما يعادل 45.8% من السوق الخارجية.

مقاطعة تشنغماي بالفعل هي موطن لمُجمع برمجيات منتجع ميناء هاينان للتجارة الحرة، وهو أحد أوائل القواعد الوطنية لتصدير الخدمات الرقمية والمركز الأساسي لصناعة الثقافة الرقمية في هاينان. استقطب المُجمع أكثر من 2,000 شركة مرتبطة بالثقافة الرقمية، مع منظومة متكاملة وناضجة لتصدير الألعاب الإلكترونية.

تتعزز هذه المزايا بفضل السياسات المميزة لميناء التجارة الحرة، بما في ذلك جعل سقف ضريبة دخل الشركات وضريبة الدخل الفردي ضمن سياسة "الـ 15% المزدوجة"، وتبسيط تدفقات البيانات العابرة للحدود، وتوفير بيئة منفتحة لصناعة الثقافة — وهي جميعها عوامل تجعل هاينان بيئة خصبة لمشروعات الدراما القصيرة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

بفضل سياساتها التفضيلية، وبنيتها التحتية الرقمية، وأصولها الثقافية، تتحول هاينان تدريجيًا من منتجع استوائي إلى بوابة انطلاق في العصر الرقمي للقصص الصينية المتجهة إلى الأسواق الخارجية. يمثل مركز الدراما القصيرة المعتمد على الذكاء الاصطناعي خطوة مهمة إلى الأمام في هذه المسيرة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2996741/Visitors_experience_green_screen_digital_products_during_the_14th_China_International_Digital_Publis.jpg