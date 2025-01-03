قيادة الطريق: معالم الاستدامة العالمية لـ LiuGong في عام 2024 وما بعده

ليوزو، الصين، 3 يناير/كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- من الممارسات الرائدة إلى التعاون المؤثر، أثبتت شركة ) LiuGong000528.SZ) باستمرار تفانيها في تحقيق مستقبل مستدام. احتفلت شركة LiuGong مؤخرًا بالذكرى السنوية الأولى للتحالف الأخضر، بمناسبة مرور عام من الجهود الكبيرة في مجال الاستدامة وتأكيدًا على التزامها بالتنمية المستدامة المستمرة.

تعزيز الاستدامة مع التحالف الأخضر

LiuGong’s Global Sustainability Milestones in 2024. LiuGong’s Global Sustainability Milestones in 2024.

في نهاية عام 2023، خطت شركة LiuGong خطوة كبيرة نحو الاستدامة من خلال تشكيل التحالف الأخضر بالتعاون مع عملائها الرئيسيين والموزعين والعديد من المنظمات غير الربحية. تهدف هذه المبادرة إلى تخصيص جزء من عائدات المبيعات السنوية من منتجات LiuGong الكهربائية للمشاريع الخيرية في أفريقيا، مما يعزز التزامها بالمسؤولية الاجتماعية.

في شهر ماي/أيار 2024، حقق التحالف الأخضر إنجازاً بارزاً بإطلاق مشروع خيري لآبار المياه في جنوب أفريقيا. قدم هذا المشروع أول آلات كهربائية لتحريك التربة في أفريقيا. بحلول شهر غشت/آب، أكملت شركة LiuGong المرحلة الأولى من المشروع في مابيسكرال بجنوب أفريقيا. بئر بعمق 150 متراً مزودة بمضخة تعمل بالطاقة الشمسية توفر الآن المياه النظيفة لأكثر من 25000 أسرة.

بالإضافة إلى التحالف الأخضر، يتجلى التزام LiuGong بالاستدامة في جهودها في جوانب أخرى.

ريادة التصنيع الذكي الأخضر مع مبادرة الكهرباء

تقدمت شركة LiuGong في مجال البحث والتطوير في تكنولوجيا المعدات الكهربائية وكهربة المنتجات. يوفر معهد أبحاث مخصص الدعم التقني ويعزز تصنيع المكونات، وبناء نظام بيئي صناعي. حتى الآن، يشمل خط إنتاج LiuGong الكهربائي 11 فئة مع خيارات طاقة متنوعة، مما يعزز النظام البيئي الأخضر. مع بيع أكثر من 6500 وحدة في جميع أنحاء العالم، فقد خفضت انبعاثات الكربون بمقدار 330000 طن، أي ما يعادل زراعة أكثر من 18 مليون شجرة. على مدار عام 2023، دعمت شركة LiuGong التحول الكهربائي على مستوى العالم، حيث تمثل المنتجات الكهربائية أكثر من 10% من مبيعاتها الدولية الشهرية، مما يقلل بشكل كبير من البصمة الكربونية ويلهم الاستثمار في مستقبل مستدام.

كما تعمل الشركة أيضاً على تسريع عملية التطوير المستقل للمكونات الرئيسية، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مصنع حزم البطاريات وإطلاق العديد من مرافق تجديد الطاقة. تشمل الإنجازات الهامة في مجال التكنولوجيا الذكية نشر اللوادر والبكرات ذاتية القيادة في المناجم والطرق السريعة، وتحقيق جدولة وإدارة دقيقة، وخفض التكاليف بشكل فعال، وزيادة الكفاءة.

تعزيز الإدارة البيئية من خلال الإجراءات الاستباقية

تهدف LiuGong إلى القضاء التام على التلوث وتحقيق أقصى قدر من إعادة تدوير الموارد. في عام 2023، استثمرت الشركة 41.61 مليون يوان في إدارة دورة حياة المنتج، مع التركيز على الحفاظ على الطاقة وخفض الانبعاثات. استوفت مياه الصرف الصحي وانبعاثات العادم معايير الامتثال، وتمت إدارة النفايات الخطرة بفعالية، ولم يتم الإبلاغ عن أي حوادث تلوث.

على مدار العام، استهدف 27 مشروعًا على مدار العام المركبات العضوية المتطايرة وأبخرة اللحام وغيرها، مما أدى إلى تقليل الانبعاثات والتلوث. تم تحسين استخدام الطاقة من خلال السياسات والمبادرات الكهروضوئية، حيث من المتوقع أن تولد الطاقة الشمسية المحلية 52 مليون كيلوواط/ساعة سنوياً، مما يقلل من الانبعاثات. كما أن تدريب الموظفين والدعوة إلى الثقافة الخضراء يدعمان أيضًا ثقافة LiuGong الصديقة للبيئة.

بناء سلسلة توريد خضراء من خلال التعاون الاستراتيجي

تهدف LiuGong إلى إنشاء نظام فعال من خلال مختلف المبادرات. تعد المشتريات الخضراء محور تركيز رئيسي، حيث تدمج الممارسات الصديقة للبيئة بدءاً من تحليل الطلب وحتى قبول المنتجات، مثل إعطاء الأولوية للمنتجات والخدمات الموفرة للطاقة، واستبدال العبوات الخشبية والكرتون بأدوات قابلة لإعادة الاستخدام، وغير ذلك.

إدارة الموردين قوية، مع إجراء عمليات تدقيق وتقييمات للجوانب المالية والقدرات والجودة والجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة وتعزيز التعاون طويل الأجل. توفر الرقمنة عبر منصة SRM ما يقدر بِـ4.3 أطنان من الورق سنوياً. تسهل المنصة السحابية التعاونية التفاعل في الوقت الفعلي مع أكثر من 1500 مورد، مما يعزز كفاءة السلسلة الصناعية ويطور سلسلة التوريد الخاصة بشركة LiuGong.

في العام المقبل، تستعد شركة LiuGong للحفاظ على التزامها المستمر بدمج الاستدامة في ممارسات أعمالها. وفي الوقت نفسه، سيعزز التحالف الأخضر مهمته من خلال بناء بئر مياه ثانٍ في غامبيا، مما يعزز تفانيه في تحقيق الاستدامة العالمية.

علامة LiuGong التجارية العالمية والتسويق، [email protected]؛ تيفاني، [email protected]

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=h1v6UTLhLL4

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2589362/image.jpg