كاسيو تطلق تعاونها الثاني مع فرقة ITZY للفتيات من كوريا الجنوبية

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CASIO COMPUTER CO., LTD

03 أكتوبر, 2024, 04:00 AST

طوكيو, 3 أكتوبر/تشرين الأول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة كاسيو Casio Computer المحدودة اليوم عن إطلاق ساعة GMD-S5610IT، وهي إضافة جديدة إلى عائلة G-SHOCK للساعات المقاومة للصدمات. يتوفر هذا التعاون الثاني بين G-SHOCK وسفير العلامة التجارية ITZY في خمسة نماذج مختلفة.

منذ ظهورها في فبراير/شباط 2019، حظيت ITZY بدعم هائل من قاعدة جماهيرية عالمية، خاصة في الدول الآسيوية. في فبراير/شباط 2023، وقعت كاسيو مع المجموعة كسفير للعلامة التجارية G-SHOCK، إدراكا منها للتطابق الهائل بين أغاني وأداء ITZY القوي وهوية G-SHOCK الأساسية المتمثلة في المتانة.

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From left: GMD-S5610IT-1, GMD-S5610IT-3, GMD-S5610IT-4A, GMD-S5610IT-4B, GMD-S5610IT-6
From left: GMD-S5610IT-1, GMD-S5610IT-3, GMD-S5610IT-4A, GMD-S5610IT-4B, GMD-S5610IT-6
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يأتي هذا التعاون الثاني بين G-SHOCK وITZY، في ساعة GMD-S5610IT الجديدة، بمجموعة مختارة ملونة من الألوان النابضة بالحياة التي تستحضر الشخصيات الفردية لأعضاء ITZY، التي تأسر كل معجب بأسلوبه الفريد. تستند الساعة إلى ساعة GMD-S5610، وهي نسخة أنحف وأصغر حجما من 5600 Style، والتي ترث الشكل الأيقوني لساعة G-SHOCK الأصلية.

عندما يتم إضاءة الضوء الخلفي LED، تظهر مجموعة من القلوب المرسومة باليد على شاشة LCD، مما يعيد إلى الأذهان "وضعية التاج" التي يتخذها أعضاء ITZY في نهايات الأغاني. طبعت خمس نجوم بحبر مرآة في أعلى الوجه، تعبيراً عن الطريقة التي يتألق بها الأعضاء الخمسة على الساحة العالمية بإشراق خاص بهم. تتضمن ميزات التصميم الإضافية التي تتضمن نظرة ITZY العالمية نقوشًا لتوقيعات كل عضو من الأعضاء على ظهر العلبة ونجمة مقطوعة على حلقة السوار تتطابق مع النجوم الموجودة أعلى وجه الساعة.

تأتي الساعات في علبات خاصة تتميز يشعارات ITZY وG-SHOCK. الصندوق الخارجي مطبوع عليه توقيع كل عضو من الأعضاء. كما تم تضمين مجموعة من 50 ملصقا أصليا، تضم رسومات توضيحية رسمها أعضاء ITZY خصيصًا.

تنبض هذه التشكيلة الجديدة المكونة من خمس ساعات خاصة بالسحر القوي والحيوي للإحساس العالمي الذي تتميز به ITZY.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2520456/PR_Newswire1.jpg
الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2520457/03_00679_Y4__1.jpg

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