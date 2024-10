Casio veröffentlicht zweite Collaboration mit der südkoreanischen Girlgroup ITZY

TOKYO, 3. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. gab heute die Einführung der GMD-S5610IT bekannt, einer neuen Ergänzung der stoßfesten Uhren der Marke G-SHOCK. Diese zweite Collaboration zwischen G-SHOCK und dem Markenbotschafter ITZY ist in fünf verschiedenen Modellen erhältlich.

From left: GMD-S5610IT-1, GMD-S5610IT-3, GMD-S5610IT-4A, GMD-S5610IT-4B, GMD-S5610IT-6 03_00679_Y4__1

Seit ihrem Debüt im Februar 2019 erfreut sich ITZY einer enormen Unterstützung durch eine weltweite Fangemeinde, insbesondere in asiatischen Ländern. Im Februar 2023 nahm Casio die Girlband als Markenbotschafter von G-SHOCK unter Vertrag und erkannte die phänomenale Übereinstimmung zwischen den kraftvollen Songs und Auftritten von ITZY und der wesentlichen Identität von G-SHOCK, die sich durch Robustheit auszeichnet.

Diese zweite Collaboration zwischen G-SHOCK und ITZY, die neue GMD-S5610IT, wird in einer farbenfrohen Auswahl an leuchtenden Farbtönen angeboten, die die individuellen Persönlichkeiten der ITZY-Mitglieder widerspiegeln, die alle mit ihrem einzigartigen Stil begeistern. Die Uhr basiert auf der GMD-S5610, einer schlankeren, kompakteren Version der 5600 Style, die die ikonische Form der ursprünglichen G-SHOCK übernommen hat.

Wenn die LED-Hintergrundbeleuchtung leuchtet, erscheint auf dem LCD-Display eine Anordnung von handgezeichneten Herzen, die an die „Kronen-Pose" erinnern, die die Mitglieder von ITZY am Ende eines Songs einnehmen. Fünf Sterne sind mit spiegelnder Tinte auf den oberen Teil der Vorderseite gedruckt, um zu verdeutlichen, dass die fünf Mitglieder auf der Weltbühne mit einem ganz eigenen Glanz glänzen. Zu den weiteren Designmerkmalen, die die Weltanschauung von ITZY widerspiegeln, gehören die Gravuren der Unterschriften der einzelnen Mitglieder auf dem Gehäuseboden und ein gestanzter Stern auf der Armbandschlaufe, der zu den Sternen oben auf dem Zifferblatt passt.

Die Uhren werden in einer speziellen Verpackung mit den Logos von ITZY und G-SHOCK geliefert. Die äußere Schachtel ist mit den Unterschriften der einzelnen Mitglieder bedruckt. Ein Satz von 50 originellen Aufklebern mit Illustrationen, die speziell von ITZY-Mitgliedern gezeichnet wurden, ist ebenfalls enthalten.

Diese neue Reihe von fünf besonderen Uhren versprüht den kraftvollen, energiegeladenen Charme der globalen Sensation ITZY.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2520456/PR_Newswire1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2520457/03_00679_Y4__1.jpg