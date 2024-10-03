卡西歐將與韓國女團ITZY開展第二次聯名合作

G-SHOCK與ITZY的第二次合作，即新款GMD-S5610IT，提供多種鮮艷色彩的選擇，這些色彩能夠反映ITZY成員各自的個性，她們每個人都以自己獨特的風格吸引著粉絲。這些手錶基於GMD-S5610，是5600款更纖薄、更緊湊的版本，繼承了初代G-SHOCK標誌性的外形。

當LED背光亮起時，LCD屏幕上會出現一排手繪心形圖案，讓人聯想到ITZY成員在歌曲結束時擺出的「皇冠造型」。表盤頂部用鏡面油墨印有五顆星星，象徵著五位成員在世界舞台上各自閃耀的光芒。融入ITZY世界觀的其他設計元素，還包括在表殼背面鐫刻的每位成員的簽名，以及表帶扣環上的鏤空星星，與表盤頂部的星星相呼應。

新款手錶配備特別的包裝盒，上面印有ITZY和G-SHOCK的標誌。外包裝盒上印有每位成員的簽名。此外，還附有一套50張原創貼紙，貼紙上的圖案是ITZY成員特別繪製的插畫。

這一系列全新的五款特別手錶，能夠充分展現全球熱門組合ITZY活力四射的強大魅力。

SOURCE 卡西歐計算機株式會社